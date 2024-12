„Campion” la infracțiuni: Ce a pățit un bărbat din Zlatna care a furat un moped, un Passat și o autoutilitară pe care a condus-o mort de beat și cu care s-a răsturnat pe malul râului Ampoi

Un bărbat din Zlatna a fost trimis în judecată pentru comiterea a șase infracțiuni în decurs de doar patru luni. Acesta a sustrat în repetate rânduri vehicule pe care le-a condus fără a deține permis de conducere.

Inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de:

– furt în scop de folosință, prev. de art. 230 alin. (1) C. pen. rap. la art. 229 alin. (l) lit. b) C. pen. (fapta din 18.04.2024);

– conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. (l) C. pen. (fapta din 18.04.2024);

– conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prev. de art. 336 alin. (l) C. pen. (fapta din 18.04.2024);

– furt în scop de folosință, prev. de art. 230 alin. (1) C. pen. rap. Ia art. 229 alin. (l ) lit. b) C. pen. (fapta din 19.06.2024);

– conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. (l ) C. pen. (fapta din 19.06.2024);

– furt în scop de folosință, prev. de art. 230 alin. (l) C. pen. rap. la art. 229 alin. (l ) lit. b) C. pen. (fapta din 22.07.2024);

– conducerea unui vehicul fără permis dc conducere, prev. de art. 335 alin. (l) C. pen. (fapta din 22.07.2024),

– punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, prev. de art. 334 alin. (l) C. pen. (fapta din 22.07.2024), toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

În actul de sesizare s-a arătat, în esență, că la data de 18.04.2024, în jurul orei 04:40, a sustras în scop de folosință autoutilitara marca VW Transporter proprietatea unei societăți comerciale, din curtea societății situată și fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, a condus-o pe drumurile publice din orașul Zlatna unde a pierdut controlul volanului și s-a răstumat pe malul râului Ampoi, având o îmbibație alcoolică superioară valorii de 0,80 g/l alcool pur în sânge, în concret de 1,20 g/l alcool pur în sânge la ora 06:08 și 1,06 g/l alcool pur în sânge la ora 07:06.

De asemenea, în noaptea din data de 18-19.06.2024, în jurul orei 24:00, a sustras autoturismul marca VW Passat de culoare albastră, în scopul de a îl folosi pe nedrept, și fără a deține permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule l-a condus pe drumurile publice din orașul Zlatna.

Totodată, la data de 22.07.2024, în jurul orei 00:30, fără a deține permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule, a condus un moped din curtea unui centru din Zlatna.

În baza art. 39 alin.1 lit. b Cod penal, stabilește inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 3 luni închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 21 luni închisoare, urmând ca în final inculpatul să fie condamnat la pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare.

În temeiul art. 91 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei rezultante de 3 ani închisoare pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei, termen de supraveghere stabilit conform art. 92 Cod penal.

În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a)să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Alba la date fixate de acesta;

b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c)să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d)să comunice schimbarea locului de muncă;

e)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Inculpatul, pe durata termenului de supraveghere să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Alba sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul prestează o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile, în cadrul Primăriei Municipiul Alba Iulia sau în cadrul Primăriei Zlatna, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă.

Hotărârea poate fi atacă prin apel în termen de 10 zile de la comunicarea acesteia. Hotărârea a fost pronunţată la data de 03.12.2024.

foto arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI