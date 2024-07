Căminul Cultural din Rimetea va fi reabilitat printr-o finanțare PNRR. Licitația de peste 1 milion de lei lansată pe SEAP

Administrația comunei Rimetea, a scos licitația, pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice, care prevede reabilitarea moderată a a Căminului Cultural din Rimetea.

Potrivit documentației, obiectivul este renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Investiția finanțează renovarea moderată a clădirilor publice eligibile. Renovarea va conduce la o reducere a necesarului de energie primară, demonstrată prin studiul de audit energetic elaborat în faza de proiectare și certificatul de performanță energetică realizat la finalizarea investiției.

Proiectul este finanțat prin Planul national de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10— Fondul local.

Imobilul studiat se află în vatra satului Rimetea, amplasat pe o stradă secundară care se desprinde din DJ 107 M. Strada este pietruită și are un profil stradal de aproximativ 12m. Flancul vestic al drumului pe care este amplasat imobilul studiat este populat de clădiri de locuit și anexe ale acestora sau locuințe care au fost transformate în unități turistice. Toate clădirile de pe flacul vestic al acestei străzi sunt amplasate pe aliniament, având parcelele dezvoltate în adâncime.

Atât în partea de nord, cât și în cea din sud, imobilul se învecinează cu proprietăți private. Înspre vest se dezvoltă curtea căminului cultural iar în prezent este pavată cu dale din beton. Accesul pe parcelă se face direct din drumul public, printr-un gang boltit, iar accesul în clădire se realizează de pe mai multe laturi (la subsol de pe fațada estică), iar la parter și etaj de pe fața sudică și nordică.

Lucrările prevăzute în proiectul tehnic și care pot fi structurate pe următoarele domenii principale:

-Lucrări la structura de rezistență

-Lucrări de instalații (electrice, climatizare, apă, canalizare, etc)

-Lucrări de arhitectură

În cadrul acestor lucrări se vor executa în principal, dar nu numai, următoarele:

-Consolidarea structurii sălii prin realizarea unor stâlpi de beton armat cu secțiune estimată de 30 x 35 cm, dispuși în locașuri practicate în pereții longitudinali, la distante de 4,20-6,00 m, si a unor grinzi transversale la nivelul planșeului.

-Înlăturarea tencuielilor interioare si exterioare, pe zonele cu degradări semnificative datorita umezelii, refacerea tencuielilor si refacerea finisajelor

-Realizarea unui trotuar etanș de min. 1,0 m lățime, pe perimetrul clădirii, pentru limitarea accesului apelor pluviale la fundații si reducerea, in acest mod a ascensiunii capilare a apei in pereți si igrasiei – Dirijarea apelor pluviale de pe acoperiș, prin burlane, la canalizare sau la rigole etanșe cu scurgere in șanțurile din strada cu scopul limitării igrasiei

-Repararea sistemului de captare-dirijare a apelor de pe acoperiș (jgheaburi, burlane) pentru evitarea degradării aticelor si a tencuielii pereților

-Refacerea / înlocuirea suportului tencuielii de la tavane, pe zonele in care acesta s-a degradat, in timp, datorita infiltrațiilor prin invelitoare degradata. Refacerea tavanelor.

-Reparații la șarpanta. Înlăturarea porțiunilor superficiale de degradare a elementelor de lemn. Înlocuirea elementelor/porțiunilor de element degradate accentuat.

-Masuri de protecție a elementelor de lemn a șarpantei, in special in zonele vulnerabile, prin aplicarea unei soluții insecto-fungicide.

-Revizuire invelitoare si se vor remedia zonele cu deficient

-Refacerea finisajelor

-Reabilitarea zidăriei subsolului

-Recompatimentarea și refunctionalizarea zonelor de toalete la nivelul parterului;

-Realizarea rampelor exterioare pentru accesul persoanelor cu disabilitati;

-Refacere finisaje exterioare și interioare.

-Înlocuire învelitoare cu țiglă ceramica solzi specifica condițiilor de zona protejata; -reabilitare elemente de șarpantă degradate.

-Tâmplăria exterioara va fi inlocuita cu tâmplărie din lemn , cu geam dublustratificat.

-Instalatii electrice, canalizare si de climatizare.

Toate lucrarile intreprinse, activitatile finalizate, materialele livrate in cadrul prezentului contract trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini si documentatia tehnica.

Valoarea totală estimată este de 1.498.623.21 lei . Data limită de depunere a ofertelor este 19.08.2024, ora 15:00.

