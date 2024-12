Călin Georgescu, primele declarații după decizia CCR: „Ei nu pot fi peste puterea a nouă milioane de oameni”

Curtea Constituțională a României (CCR) a luat vineri, 6 decembrie 2024, o decizie istorică și fără precedent. România devine prima țară din lume care anulează rezultatul alegerilor prezidențiale din cauza unei intervenții străine VIA platforma TikTok.

În ședința din 6 decembrie 2024, CCR a hotărât anularea întregului proces electoral pentru alegerea Președintelui România. Decizia istorică, luată cu unanimitate de voturi, are la bază atribuțiile prevăzute de art.146 lit.f) din Constituție, care conferă CCR responsabilitatea de a asigura corectitudinea și legalitatea procesului electoral.

Călin Georgescu, primele declarații după decizia CCR: „Am auzit și eu. Am auzit aceste zvonuri. (n.r Că nu va mai fi lăsat să candideze la reluarea alegerilor) Am următoarea observație, ei în disperarea lor, fiindcă își văd periculitate pozițiile și aceste sinecuri pe care le-au creat în timp și ceea ce se poate scoate la iveală în 35 de ani. Am următorul mesaj pentru ei, îi asigur că tot mapamondul știe ce se întâmplă în România. Lucrurile nu vor rămâne cum dorește puterea de la București. CCR are nouă membri. Ei nu pot fi peste puterea a nouă milioane de oameni. Creează un dezechilibru celor trei puteri din stat. Poporul român este suveran și va rămâne suveran indiferent de cum vor ei să mă oprească. Nu mă vor putea opri și nu vor putea opri poporul român. Am făcut istorie, ei nu pot șterge istoria. Tot mapamondul e cu ochii pe România după această decizie barbară”, a declarat Călin Georgescu la Realitate TV.

Călin Georgescu, reacție după discursul lui Klaus Iohannis:

„Nu există nimeni și niciun stat în spatele meu. În spatele meu și împreună cu mine este doar poporul român. Nu există nimic în sensul celor discutate și expuse prin CSAT, cum că eu aș fi avut o relație cu alte state și care au influențat. Nu există”, a afirmat Călin Georgescu.

Context

Astfel, CCR a declarat nule două acte fundamentale care au stat la baza alegerilor prezidențiale: Hotărârea Guvernului nr. 756/2024 privind stabilirea datei alegerilor și Hotărârea Guvernului nr. 1061/2024, care aproba programul calendaristic pentru desfășurarea acestora.

În ședința din data de 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională, în vederea asigurării corectitudinii și legalității procesului electoral, și-a exercitat atribuția prevăzută de art.146 lit.f) din Constituție și, cu unanimitate de voturi, a hotărât următoarele:

1. În temeiul art.146 lit.f) din Constituție, anulează întregul proces electoral cu privire la alegerea Președintelui României, desfășurat în baza Hotărârii Guvernului nr. 756/2024 privind stabilirea datei alegerilor pentru Președintele României din anul 2024 și a Hotărârii Guvernului nr. 1061/2024 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2024.

2. Procesul electoral pentru alegerea Președintelui României va fi reluat în integralitate, Guvernul urmând să stabilească o nouă dată pentru alegerea Președintelui României, precum și un nou program calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare.

3. Prezenta hotărâre este definitivă și general obligatorie, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aduce la cunoștința publică.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Plenul Curții Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul hotărârii, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

