BNR preconizează o INFLAȚIE de 10% pentru finalul lui 2022. Calculele făcute de avocatul Gheorghe Piperea, raportat la un salariu de 5000 de lei: „O să ne ia amețeala”

Banca centrală prognozează o rată a inflaţiei de 9,6% pentru finalul anului curent, din care 6,3 puncte procentuale va reprezenta contribuţia energiei, urmând ca, în 2023, inflaţia să coboare la 3,2%, potrivit Raportului trimestrial asupra inflaţiei publicat vineri.

În acest sens, avocatul Gheorghe Piperea a scris următaorele pe contul său de socializare: „BNR a anunțat o inflație de 10% pentru aprilie 2022.

Nu cred în cifra asta.

Faceți un exercițiu mental. Să zicem că aveți un salariu net de 5 mii de lei.

Anul trecut, pe vremea asta, cu 500 de lei puteați face piața la mall pentru 10 – 15 zile. Acum vă trebuie pentru asta cam 650 de lei (verificat de mine).

Anul trecut, cu 400 de lei puteați face un plin la mașină, care vă ținea cam 20 de zile. Acum vă trebuie cam 530 de lei (verificat de mine).

Anul trecut, cu 1200 de lei vă puteați achita întreținerea (apă curentă, gaze, electricitate) pe o lună. Acum vă trebuie cam 2500 de lei (verificat de mine).

Anul trecut, cu 1.000 de lei vă plăteați rata la bancă. Acum vă trebuie cam 1.300 de lei (nu am rate, dar mi-au spus clienții …).

Anul trecut, cu 300 de lei vă plăteați asigurarea RCA. Acum vă costă cam 800 de lei. Dacă sunteți o persoană care exercită o profesie, trebuie să achitați, anual, și o asigurare de răspundere profesională de vreo 1.200 de lei, care acum un an era 1.000 se lei. Plus că vă trebuie și o rovinieta de 200 de lei ca să pătrundeți pe drumurile naționale. Asta înseamnă cam 2.400 de lei pe an. Pe lună, înseamnă cam 200 de lei.

Taxele și impozitele nu s-au majorat, dar urmează să se majoreze.

La film, teatru, restaurant, club, ski, golf etc. nu mergeați anul trecut – asta nu s-a schimbat anul acesra, sunteți safe … Mulțumiți-i lui Arafat.

După ce adunați sumele de mai sus, vedeți ce vă mai rămâne salariul de 5.000 de lei lunar.

După ce vedeți rezultatul, comparați cu inflația anunțată de BNR.

Mie mi se pare că puterea de cumpărare a banilor este cu cel puțin 30% mai mică anul acesta.

PS Dacă vom face comparații cu anul 2018, o să ne ia amețeala …”

În precedentul Raport asupra inflaţiei, publicat în luna noiembrie a anului trecut, banca centrală arăta că rata anuală a inflaţiei IPC este prevăzută să se tempereze până la 5,9% la sfârşitul acestui an. Comparativ cu Raportul din noiembrie, inflaţia înregistrată la finele anului trecut a fost mai ridicată cu 0,7 puncte procentuale şi s-a situat la 8,19%.