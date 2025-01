Blaj: Proiecte cu bani europeni pentru dezvoltare urbană și reabilitare la începutul anului 2025. Precizările primarului

Anul 2025 a început cu vești bune pentru municipiul Blaj în ceea ce privește cinci proiecte majore finanțate din fonduri europene.

În această perioadă, am primit vești foarte bune în ceea ce privește 5 proiecte pe fonduri europene depuse de Primăria Blaj! Este vorba despre cele două proiecte care vizează „Reconversia funcțională a zonei Lacului Chereteu”, cel de-al doilea proiect câștigat pentru modernizarea sistemului de iluminat public stradal în Municipiul Blaj, proiectul pentru mobilitate urbană și proiectul privind reabilitarea energetică a unui număr total de 19 blocuri, în cadrul căruia primele 2 loturi de blocuri propuse pentru reabilitare au fost admise pentru finanțare.

La primul proiect de „Reconversie funcțională a zonei Lacului Chereteu”, în valoare de peste 10,4 milioane lei, avem deja semnat contractul cu Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru, în timp ce al doilea proiect, care vizează regenerarea urbană a zonei lacului Chereteu, în valoare de peste 16,26 milioane lei, a fost admis pentru finanțare la începutul acestui an și se află în faza de contractare. Ambele proiecte au ca termene de finalizare 36 de luni de la semnarea contractelor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2029.

Așa cum am promis, Primăria Blaj s-a înscris și la cea de-a doua sesiune de depuneri de proiecte pentru modernizarea sistemului de iluminat public stradal, organizată de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) și, la fel ca la prima sesiune, am avut succes! Am obținut încă 5 milioane de lei, la fel ca la prima sesiune, iar cu cele 10 milioane de lei câștigate vom moderniza complet sistemul de iluminat public din Blaj și din localitățile aparținătoare, prin înlocuirea tuturor lămpilor pe LED de pe raza municipiului și achiziționarea sistemului de telegestiune.

Proiectul pentru mobilitate urbană, derulat prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR), în valoare de peste 30 milioane lei, a fost admis pentru finanțare și se află în faza de precontractare. În cadrul acestui proiect, vor fi reabilitate și modernizate complet străzile Clujului, Gheorghe Doja, Gării și Eroilor, va fi construită o parcare supraetajată (Park&Ride) și va fi amenajat, la intersecția străzii Clujului cu Stația de epurare, un depou pentru autobuze și microbuze.

În ceea ce privește reabilitarea energetică a lotului de 19 blocuri din Blaj, proiecte depuse în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2021-2027, au fost admise pentru finanțare primele 2 cereri (Blocurile 13, 14 și 15 – strada Eroilor, Blocul 3 – strada Gării și Blocurile 1 și 2 – strada Gheorghe Barițiu), în valoare de peste 23 milioane lei. Celelalte 4 cereri de finanțare, în valoare de aproape 50 milioane de lei, se află în evaluare.

Cele 5 proiecte fac parte din totalul de 27 de proiecte pe fonduri europene, aflate în diverse stadii, pe care le vom implementa până în anul 2030!

Atragerea de fonduri europene este o preocupare majoră a administrației noastre, ele reprezentând cea mai sigură sursă pentru continuarea dezvoltării Blajului european!

Gheorghe Valentin Rotar – Primarul Municipiului Blaj

