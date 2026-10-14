Bilanțul intervențiilor SMURD și de descarcerare în primele nouă luni ale anului 2026: Aproape 370.000 de intervenții și peste 377.000 de persoane asistate medical

În primele nouă luni ale anului 2026, echipajele SMURD au desfășurat un număr semnificativ de misiuni pentru acordarea asistenței medicale de urgență și salvarea persoanelor aflate în situații critice.

Potrivit datelor centralizate la nivelul IGSU pentru perioada ianuarie–septembrie 2026, au fost înregistrate 369.970 de intervenții SMURD. În urma acestora, au beneficiat de asistență medicală 377.138 de persoane, dintre care 347.214 adulți și 29.924 de copii.

Cele mai multe intervenții SMURD, în zona București-Ilfov.

În clasamentul zonelor cu cele mai multe intervenții SMURD, București-Ilfov se află pe primul loc, cu 74.242 de misiuni. Pe următoarele poziții se situează județele Timiș, cu 19.781 de intervenții, Mureș, cu 17.305, Cluj, cu 16.089, și Constanța, cu 14.748 de intervenții.

Misiunile de descarcerare, esențiale pentru salvarea victimelor implicate în accidente rutiere

În aceeași perioadă, echipajele specializate au efectuat 1.757 de intervenții de descarcerare. În urma acestor misiuni, au fost asistate 2.472 de persoane, dintre care 2.322 de adulți și 150 de copii.

În ceea ce privește distribuția teritorială a intervențiilor de descarcerare, județul Suceava ocupă primul loc, cu 554 de misiuni, urmat de Prahova, cu 303 intervenții, Olt, cu 155, Ialomița, cu 140, și Sibiu, cu 55 de intervenții.

Un efort susținut pentru salvarea de vieți

Datele evidențiază amploarea activității desfășurate de echipajele SMURD și de descarcerare, precum și importanța intervenției rapide și coordonate în situațiile de urgență.

Fiecare misiune presupune profesionalism, pregătire și mobilizare pentru acordarea ajutorului persoanelor aflate în dificultate, cu obiectivul principal de a proteja viața și de a reduce consecințele situațiilor de urgență, se arată într-un mesaj publicat de IGSU, pe o rețea de socializare.

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