BIBLIOTECA URBANĂ prinde contur la Alba Iulia- o alternativă neconvențională pentru petrecerea timpului liber în CEALALTĂ CAPITALĂ

Pe 16 mai va fi lansată Biblioteca Urbană din Cealaltă Capitală, un proiect pornit de la ideea a doi tineri arhitecți locali, Octavia și Lucian Loiș (ȘEZI) . Pentru ca ideea să devină realitate, compania Transavia/ Well made in Romania a decis să susțină financiar acest concept neconvențional de bibliotecă urbană, transformând viziunea celor doi arhitecți în 9 puncte de interes de pe harta orașului.

Proiectul presupune amplasarea unui număr de 10 căsuțe cu cărți, de tip mini-biblioteci, în 9 locuri reprezentative pentru oraș. În centrul orașului, cărțile vor putea fi „împrumutate” din fața Casei de Cultură a Studenților și de pe aleea din fața Colegiului Economic. Locul care concentrează activ cele mai multe rafturi cu carte este Cetatea: în fața Porții a IV-a, între cele două catedrale; în Parcul Custozza/Piața Cetății; în Parcul Unirii și pe Aleea Sfântul Eugeniu, sub podul ce face legătura între porțile a IV-a și a V-a ale Cetății. Ultimele trei mini-biblioteci se vor regăsi în Parcul Dendrologic, în Parcul „Chinezesc” din zona Colegiului ”Horea, Cloșca și Crișan”, respectiv în parcul din apropierea bisericii Sfânta Ecaterina.

Compania Transavia. Well Made in Romania, fondată în Alba Iulia și devenită liderul național al pieței cărnii de pasăre, este cea care a finanțat construirea tuturor celor 9 mini-biblioteci. Dr. Ing. Ioan Popa, președintele C.A. al Transavia spune că „Responsabilitatea socială este o misiune pe care ne-am asumat-o și am impregnat-o în ADN-ul companiei, încă din prima zi de existență a acesteia. De-al lungul timpului, ne-am implicat activ, nu doar declarativ, în susținerea comunității locale, de la renovarea unor secții ale Spitalului Județean până la activități culturale cum este, acum, Biblioteca Urbană din Cealaltă Capitală. Consider că tot ceea ce poate aduce un plus de valoare într-o comunitate atât de solidă, cum suntem noi, aici, în Alba Iulia, trebuie susținut”.

Fiecare dintre cele 10 mini-biblioteci urbane va avea un design unic, inovativ, de la forma unui creion până la cuburi subtile, cu modele repetitive. Liantul între ele îl reprezintă materialele alese de arhitecți pentru a fi folosite în construcție: lemn de frasin, metal, sticlă sau chiar rulmenți.

Această inițiativă vine și în sprijinul proiectului Metamorphosis, aflat în implementare, care urmărește să contribuie la dezvoltarea cartierelor cu accent și pe alte tipuri de nevoi pe care le au cetățenii și în special copiii, în ceea ce privește spațiul de locuit și de recreere.

Căsuțele vor găzdui cărți pentru diferite categorii de vârste, preponderent pentru copii, în spiritul proiectului Metamorphosis. Aprovizionarea acestora se va face din diferite surse, de la Biblioteca Județeană Alba sau Librăria Humanitas, care s-au implicat deja activ în proiect și până la companii sau chiar persoane fizice. Oricine are o pasiune pentru citit este binevenit în oricare din cele 10 mini-biblioteci din Alba Iulia. Albaiulienii sau turiștii aflați în vizită vor avea posibilitatea fie de a “împrumuta” o carte, cu condiția de a lăsa în mini-bibliotecă o altă carte pe care un alt cititor să o împrumute la rândul său.

Nicolaie Moldovan, City Managerul Municipiului Alba Iulia a declarat: „În Alba Iulia, poate mai mult decât oriunde altundeva, se practică, de secole, rezistența prin cultură. Iar cărțile sunt cele care ne-au ajutat nu doar să rezistăm, ci să și evoluăm. Nu pot decât să aplaud o inițiativă cum e Biblioteca Urbană, care facilitează accesul la carte într-un mod atât de simplu, creativ și neconvențional.“ În completare, Mircea Hava, primarul Municipiului Alba Iulia a declarat: „Să nu uităm că, nu mai departe de anul trecut, am sărbătorit 450 de ani de la tipărirea primei cărți aici, în Alba Iulia, de primul tipograf al orașului, Raphael Hoffhalter. Acum posibilitățile sunt altele însă esența s-a păstrat: fiecare pagină citită ne transformă într-un cineva mai bun decat eram înainte de a o citi“.

Despre METAMORPHOSIS

”Creșterea calității vieții pentru cetățeni prin transformarea cartierelor în zone atractive pentru copii”- acronim: Metamorphosis, este un proiect proiect finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020 si implementat de Municipiul Alba Iulia incepand cu anul 2017.

Metamorphosis este un proiect care urmărește să contribuie la dezvoltarea cartierelor cu accent pe nevoile pe care le au copiii în ceea ce privește spațiul de locuit și de recreere. Proiectul pornește de la premisa că atunci când un cartier se bucură de mulți copii în spațiile sale publice, acesta reflectă un indicator important al calității vieții și al durabilității acestui cartier.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 de luni, în nu mai puțin de 7 țări: Austria, Germania, Italia, Olanda, Elvetia, Marea Britanie și România, reprezentată exclusiv prin Municipiul Alba Iulia.

Consorțiul de parteneri implicați în proiectul Metamorphosis este coordonat de austriecii de la Forschungsgesellschaft Mobilitaet – Austrian Mobility Research Fgm – Amor Gemeinnutzige Gmbh – Austria, în calitate de lead partner și susținut de o serie de parteneri cu experiență: Synergo Mobilitat-Politik-Raum-Gmbh – Elveția, Municipalitatea Merano – Italia, Stichting Nhtv Internationale Hogeschool Breda – Olanda, Consiliul Local Southampton – Marea Britanie, Universitatea Southhampton – Marea Britanie, Municipiul Alba Iulia – România, Oekoinstitut Suedtirol/Alto Adige – Italia, Landeshauptstadt Muenchen – Germania, Technische Universitaet Dresden – Germania, Lendwirbel – Verein Für Nachbarschaftliche Stadtentwicklung – Austria, Gemeente Tilburg – Olanda.