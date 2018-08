Bărbatul care a agresat un viceprimar din județul Alba, condamnat la 4 luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei

Bărbatul care l-a agresat pe viceprimarul comunei Întregalde, condamnat la 4 luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei.

Un scandal ce a avut loc în urmă cu un an și jumătate în zona căminului cultural din comuna Întregalde s-a finalizat cu un dosar penal și condamnarea agresorului la închisoare.

Victima este viceprimarul comunei, F. Adrian Elisei, iar inculpatul – un consătean cu acesta, N. Alin Claudiu. Dosarul s-a finalizat recent la Judecătoria Alba Iulia prin condamnarea inculpatului la 4 luni de închisoare, cu amânarea executării pedepsei, pentru ultraj.

Scandalul a izbucnit în contextul în care vicprimarul se deplasase la sediul căminului cultural pentru a preda sala unei familii care urma să organizeze masa de pomenire a unei persoane care decedase. În baza cererilor și în urma achitării taxei de folosință, Primăria comunei Întregalde pune la dispoziția persoanelor interesate căminul cultural pentru organizarea unor evenimente private, precum și bunurile aflate în acesta (mese, scaune, frigider, aragaz etc.).

Căminul cultural dispune de apă curentă pentru care nu se plătesc taxe, nu este racordat la rețeaua de gaze, iar locatarului nu i se pune la dispoziție butelie de gaz, această facilitate fiind în sarcina acestuia.

”Persoana vătămată, viceprimarul F. A. E. s-a deplasat împreună cu martorul C. V. la căminul cultural pentru a-i preda imobilul împreună cu bunurile mobile aflate în acesta. Deoarece căminul cultural nu este dotat cu butelie de gaz și obiecte necesare racordării la aragaz, persoana vătămată l-a ajutat pe martorul C. V. să aducă o butelie și un furtun de la domiciliul acesteia din urmă, însă au constatat că furtunul nu se potrivește la racordul aragazului. Inculpatul N. A. C., auzind discuția referitoare la furtun, i-a reproșat persoanei vătămate (viceprimarul comunei – n.r.) că funcționarii primăriei nu pot asigura condiții mai bune de utilizare a căminului cultural. În timp ce persoana vătămată încerca să urce în autoturism, inculpatul N. A. C. l-a lovit cu pumnul în zona feței (obrazul stâng)”, se afirmă în motivarea deciziei de la Judecătoria Alba Iulia.

Instanța a coroborat declarațiile viceprimarului cu cele ale unor martori care au văzut incidentul. ”Constatând că, din probele administrate în cauza penală de față, rezultă, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta dedusă judecății există, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj și a fost săvârșită de inculpat, cu intenție indirectă. (…) În ceea ce privește gradul de pericol social concret al faptei, instanța apreciază că acesta este unul mediu, prin raportare la limitele pedepsei prevăzute în norma de incriminare, la modul și mijloacele de săvârșire a faptei (inculpatul a ales să folosească metode violente pentru a-și manifesta nemulțumirile cu privire la dotările pe care le are căminul cultural), precum și la rezultatul efectiv produs”, se mai susține în document.

Decizia Judecătoriei a rămas definitivă pentru că nu a mai fost contestată de niciuna dintre părțile implicate în cauză.