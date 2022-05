Bărbat „alcoolizat” din Aiud prins de polițiști în timp ce demonta mai multe piese de pe o mașină: S-a ales cu dosar penal

Comuna Galda de Jos achiziționează servicii de exploatare masă lemnoasă, din fondul forestier propriu. Licitația de peste 420.000 de lei, lansată în SEAP

Consiliul Local Galda de Jos achiziționează servicii de exploatare masă lemnoasă, din fondul forestier aflat în proprietatea Comunei Galda de Jos, în volum de 3237 mc, cu o valoare totală estimată a contractului de 420810 de lei. Licitația a fost lansată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice la data de 23 mai 2022.

Locul de desfășurare a serviciilor care fac obiectul caietului de sarcini este în comuna Galda de Jos, zona Pârâul Bazii, Pârâul Cailor și Cetița până în platforma primară.

Durata contractului este estimată la 12 luni . Perioada de prestare a serviciilor va începe în cel mai scurt timp dupa primirea ordinului de prestare.

Serviciile de exploatare forestieră ce fac obiectul licitației din Sistemul Electronic de Achiziții Publice ( SEAP ) vor fi achitate din bugetul autorității locale.

Conditii de participare

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art 60, 164, art 165, art.167 din Legea 98/2016.

Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 , se va prezenta o data cu DUAE de către toti participanții la procedura de atribuire (ofertanți, terți susținători, subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor;

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor :

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.60, art.164, art 165, art.167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016.

Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele :

1. Certificate constatoare privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (bugetul local si bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile RESTANTE de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la sediul principal, iar pentru sediile secundare, si/sau punctul/punctele de lucru se va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate , valabile la data prezentării acestora.

2. Cazier judiciar pentru operatorul economic valabil la data prezentării acestuia.

3. Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv valabile la data prezentării acestora.

4. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

5. Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident.

6. Orice alte documente edificatoare.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Operatorii economici participanti la procedura vor completa si prezenta DUAE cu informatiile aferente situatiei lor, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare al DUAE, urmând ca la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, sa prezinte documentele justificative, respectiv:

-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, continand informatii privind domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovada autorizarii conf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data depunerii documentului.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN al ofertantului. In cazul unei asocieri, se va urmari corespondenta dintre codul CAEN si activitatile din contract care ii vor reveni fiecarui membru din cadrul asocierii.

Operatorii economici vor prezenta :

Atestat de exploatare tehnica conform prevederilor Legii nr. 46/2008 (Codul Silvic) si a prevederilor O.M. nr. 1540/2011 cu completari si modificari ulterioare.

Modalitate de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98.2016.

Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autoritatii, copie a atestatului de exploatare forestiera si a cazierului tehnic pentru anul in curs reale/actuale la data PREZENTARII , solicitata in vederea analizarii conditiilor necesare atribuirii contractului de prestari servicii de exploatare, completat la zi cu cota de masa lemnoasa exploatata. Avand in vedere reglementarile valabile in vigoare , acest document atesta capacitatea prestatorului privind volumul de masa lemnoasa exploatat, sanctiunile aplicate sau volumul de masa lemnoasa ce mai poate fi exploatat. Solicitarea are la baza prevederile Legii nr. 46/2008 (Codul Silvic) si a prevederilor O.M. nr. 1540/2011 modificat cu O.M. nr. 915/2014 si modificarile si completarile ulterioare.