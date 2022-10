Bani pentru personalul din Alba implicat în activitatea de colectare a datelor la Recensământ: Cât a câștigat un recenzor

FOTO| Medalii de aur pentru echipa CS Unirea Alba Iulia și pentru Mihaela Acatrinei la Campionatul Național de Marș

Sportivii CS Unirea Alba Iulia au obținut rezultate excelente la ultima mare provocare din acest an. În total, la Campionatul Național de Marș 10 kilometri, desfășurat duminică la Timișoara, CS Unirea Alba Iulia a obținut 5 medalii, la tineret și senioare, dintre care 3 la individual și 2 la echipe. Echipa CS Unirea Alba Iulia (de senioare) s-a clasat pe prima poziție a podiumului, în vreme ce Mihaela Acatrinei a cucerit medalia de aur.

Rezultate CS Unirea Alba Iulia, la individual:

Mihaelei Acatrinei – loc 1 senioare, (sportivă cu dublă legitimare CS Unirea Alba Iulia – CSU Reșița), timpi 49:29;

Ana Rodean – loc 2 senioare, (CS Unirea Alba Iulia – CSU Reșița), timpi 49:41;

Georgiana Jid – loc 2 la tineret, loc 5 la senioare, cu timpii 54:01.

Rezultate CS Unirea Alba Iulia, la echipe:

CS Unirea Alba Iulia – loc 1 la echipe senioare, grație rezultatelor obținute de (Mihaela Acatrinei, Ana Rodean, Georgiana Jid);

CS Unirea Alba Iulia – loc 2 la echipe tineret, grație rezultatelor obținute de (Sunzuiană Elisabeta, Hațegan Alexia și Tăușan Ema).

”Astfel, au fost obținute 5 medalii la ultima competiție din acest an, un an bun, atât pe plan național cât și pe plan internațional, plin de provocări, la care am reușit să facem față. În numele secției de atletism, mulțumesc pentru sprijin CS Unirea Alba Iulia, doamnei director Daniela Moșneag, Consiliului Local Alba Iulia, Primăriei Alba Iulia, domnului primar Gabriel Pleșa, Consiliului Județean Alba, dar și domnului președinte Ion Dumitrel”, a transmis antrenorul Gabriel Avram.

Sportivele Mihaela Acatrinei, Ana Rodean, Georgiana Jid și Tăușan Ema sunt pregătite de către Gabriel Avram. Mărșăluitoarea Elisabeta Sunzuiană este antrenată de către Mihaela Vlas. Atleta Alexia Hațegan este pregătită de către Ana Rodean.