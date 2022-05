Bani pentru părinții care revin mai repede la muncă din concediul de creştere a copilului: Care e SINGURA condiție ce trebuie îndeplinită

Alimente care nu au dată de expirare. Care sunt produsele din care puteți face stocuri fără teama de a se strica

Mierea de albine este cel mai cunoscut aliment din categoria celor care nu expiră niciodată. „Albinele efectuează acele procese de mutare a nectarului şi a mierii dintr-o celulă în alta pe suprafeţe întinse până când se elimină apa până la o valoare de 18%.

Se va închide la culoare odată cu trecerea anilor, dar proprietăţile rămân aceleaşi. A fost descoperită miere, veche de peste 3.000 de ani, în piramidele din Egipt. Practic acest produs este inaccesibil bacteriilor şi este veşnic”, a declarat Marian Pătraşcu, apicultor.

„Veşnice” sunt şi sarea, zahărul, alcoolul sau bicarbonatul de sodiu. Orezul sau pastele au termen de valabilitate îndelungat. „Cel mai bine ar fi să fie păstrate în ambalajul original, să nu le deschidem, tot ce deschidem ducem la consum sau le depozităm în recipiente de sticlă sau de plastic dar închise ermetic, la întuneric şi de preferat la temepraturi mai joase fără să fie umezeală. Am cumpărat de pandemia aia de am umplut sertarele la bucătărie şi ce am făcut cu ele… Ulei, zahăr, paste făinoase, făină, mălai. N-au expirat dar nici nu le-am folosit, ne-a fost frică că vine foametea „, a declarat Marilena Murguleţ, specialist în nutriţie.

Şi legumele deshidratete şi condimentele rezistă ani de zile. „Lintea, mazărea, năutul se pot păstra în condiţiile în care sunt foarte bine deshidratete, uscate. Ele se pot păstra până la 3 ani dar chiar şi 5-6 ani şi pot fi consumate şi după această perioadă de timp în condiţiile în care se rehidratează pe o perioadă mai lungă şi se fierb o perioadă mai lungă de timp pentru a se înmuia bobul”, a declarat Marilena Murguleţ, specialist în nutriţie.

Şi boabele de piper, cele de muştar, corinadru, pot fi ţinute ani de zile în cămară sau în bucătărie pentru că nici acestea nu expiră prea repede. De asemenea, dacă aveţi pe acasă ierburi aromatice, cum este busuiocul, rozmarinul, cimbrul sau menta şi acestea au termen de valabilitate foarte mare. Mulţi români recunosc că nu citesc etichetele produselor şi aruncă mâncarea după un timp. Aproximativ 70 de kilograme de alimente aruncă fiecare român la tomberon anual. Ţara noastră se află astfel la jumătatea clasamentului european la risipa de alimente, conform unui studiu al ONU.

Sursa: observatornews.ro