Avertizarea meteorologilor: Iarna revine în forță! Vor fi schimbări dramatice de temperatură în următoarele ore

Vom avea parte de schimbări drastice ale vremii în următoarele ore, avertizează meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie. Astfel, în următoarele ore vremea se va schimba semnificativ, la început continuând precipitațiile sub formă de ploaie, cu care ne-am obișnuit în ultimele zile, majoritatea județelor din țară, aflându-se sub Cod Galben, iar unele dintre ele, chiar sub Cod Portocaliu.



ANM a emis cod galben de ninsori și viscol în zilele de marți și miercuri, în nord-vestul și centrul țării. De asemenea, a fost emis cod portocaliu pentru cantități însemnate de ploi. În unele zone din ţară vremea s-a înrăutăţit şi a început deja să ningă.

La început, vor fi precipitații sub formă de ploaie, urmând ca la noapte, să se transforme în lapoviță și ninsoare, în cantități însemnate, ce vor depăși izolat 35-40 l/metru pătrat. Acest cod galben, este dublat de un cod portocaliu, ce vizează cantități însemnate de precipitații, în special pentru zona montană.

Potrivit meteorologilor, acest sistem frontal va ajunge mâine noapte în jumătatea de Est a teritoriului, la început în nordul Moldovei, apoi va coborî, treptat în sudul Moldovei, mare parte din Muntenia și zona Dobrogei.

În cursul zilei de astăzi, 4 februarie, va ploua pe arii extinse în vestul, nord-vestul și centrul țării, iar la munte vor fi precipitații mixte.

În noaptea de marți spre miercuri (4 spre 5 februarie), în regiunile intracarpatice ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, iar la munte și în nordul Moldovei vor predomina ninsorile. Cantitățile de precipitații vor depăși 20…25 l/mp și izolat 35…40 l/mp.

Vântul va avea intensificări în regiunile vestice și centrale, cu viteze în general de 55…65 km/h, dar mai ales în zonele montane, îndeosebi la altitudini mari, unde vor fi rafale de peste 90…100 km/h și va fi viscol.

De asemenea, ANM a emis cod portocaliu pentru cantități însemnate de precipitații, valabil până la noapte, la ora 23. Aceste fenomene vor fi prezente în zona de munte a județelor Cluj, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș, Hunedoara, Maramureș, Bistrița-Năsăud și Caraș Severin vor fi precipitații abundente și se vor acumula local 40…50 l/mp, posibil să se extindă și în zona județului nostru.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă să evite pornirea la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, dar dacă deplasarea este necesară, îi îndeamnă şoferii ca, înainte de plecare, să se asigure că sistemul de încălzire funcţionează eficient, că autovehiculul este alimentat cu suficient combustibil şi echipat corespunzător pentru circulaţia în condiţii de iarnă (anvelope specifice sezonului rece, lanţuri antiderapante, lopată, săculeţ cu nisip etc).