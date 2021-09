Avertizare COD GALBEN de FURTUNĂ în județul Alba, până vineri seara la 20:30. Zonele vizate

Alba Iulia EXCLUSIV: „A scos cuțitul la soț, m-am băgat în față”. Prețul pe care îl plătești atunci când ești normal

Un incident extrem de agresiv a avut loc vineri, 17 septembrie, în municipiul Alba Iulia, unde un bărbat ar fi amenințat, cu un cuțit, un bărbat și o femeie din oraș.

Potrivit femeii care a fost martoră la acest atac, soțul său a fost agresat de un șofer din București, care s-ar fi enervat că acesta a luat apărarea unei femei în vârstă, aproape călcată pe trecerea de pietoni de acesta.

De asemenea, la fața locului s-ar fi aflat copiii cuplului și alte persoane care au fost martor la aceste scene violente, așa cum a declarat femeia pentru ziarulunirea.ro.

„Eram eu și soțul cu copiii la trecerea de pietoni Flanco, un individ cu o dubiță era să lovească o femeie pe trecere, a început individul să înjure pe doamna în vârstă, atunci soțul a intervenit și respectivul a mers la mașină și a ieșit cu un cuțit la soțul meu.

Eu am intervenit între ei și m-a atins la burtă, fără răni grave. Am depus plângere la politie și am înțeles ca îl vor retine.

Este unul din București, astăzi a făcut teroare individul la Flanco, unde era plin de lume și copii”, a declarat victima.

Incidentul s-ar fi petrecut în fața unui magazin de electrocasnice de pe Bulevardul Revoluției din Alba Iulia.