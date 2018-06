Avarie la sistemul de alimentare cu apă potabilă: Furnizarea se întrerupe 15 ore pe tronsonul Galda – Ocna Mureș

Din cauza unei avarii produse in data de 06.06.2018 la tronsonul Dn600 mm Garbova-Ocna Mures (in zona Tifra) din aductiunea generala a sistemului zonal de alimentare cu apa potabila a judetului Alba SP Galda-Aiud-Ocna Mures, SC APA CTTA SA ALBA anunta intreruperea furnizarii apei potabile in vederea remedierii acesteia.

Durata se estimeaza la 15 h., iar consumatorii afectati de aceasta intrerupere vor fi cei de pe tronsonul SP Galda-Ocna Mures (cei care nu dispun de rezervoare).

De asemenea, este posibil ca după finalizarea lucrărilor, precum și in zilele imediat următoare, pe acest tronson parametrii turbiditate si debit sa sufere anumite modificări, situatie in care sfatuim clientii sa foloseasca apa doar in scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zona în care ele apar, vă rugăm să le semnalați imediat Dispeceratului Alba Iulia la numarul de telefon : 0258 – 834501, în vederea intervenției.

Va multumim pentru intelegere si ne cerem scuze pentru disconfortul creat!

Conducerea SC APA CTTA SA Alba

loading...