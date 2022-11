Austria se opune aderării României la Schengen. Jurnalistul Ionuț Cristache: „Peste 7500 de firme austrice fac afaceri cu “interlopii” români”

În cursul zilei de vineri, 18 noiembrie, ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, a declarat că țara sa nu va fi de acord cu extinderea Schengen cu cele trei țări candidate.

Jurnalistul Ionuț Cristache a transmis într-o postare pe pagina proprie de pe o rețea de socializare că acesta este rezultatul politicilor celor de la guvernare.

„Austria numai ce a anunțat că nu ne vrea în Schengen pentru că am eșuat în apărarea frontierelor! Eu îi dau dreptate! De fapt am eșuat nu doar pe frontiere ci și în ceea ce privește apărarea pădurilor, petrolului și băncilor! Peste 7500 de firme austrice fac afaceri cu “interlopii” români, Austria e al doilea cel mai mare investitor străîn în România coruptă și nesigură și probabil țară din UE in care face cele mai mari profituri! Bravo ei! În fond nu e vină Austriei! Asta e rezultatul politicilor celor pe care i-ați votat!”, a scris jurnalistul Ionuț Cristache, în mediul online.