Aur pentru România obținut de Florin Enache și Andrei Cornea în proba de dublu vâsle de la Jocurile Olimpice 2024

Joi, 1 august 2024, România a sărbătorit o victorie deosebită în lumea sportului, când canotorii Florin Enache și Andrei Cornea au câștigat medalia de aur în proba de dublu vâsle la Jocurile Olimpice de la Paris. Cu un timp de 6 minute, 12 secunde și 58 de sutimi, echipa românească a demonstrat o performanță excepțională, încheind cursa pe primul loc.

Florin Enache a declarat cu entuziasm după cursă: „Suntem zeii apelor. Prima medalie de aur pentru România în această probă. Știam că putem câștiga concurând pe acest culoar. Am plecat cu gândul că va fi ultima cursă pe anul ăsta. Am tras de noi și am reușit.” Colegul său, Andrei Cornea, a adăugat: „Nu am cuvinte. Am scris istorie alături de Florin.”

Această victorie marchează a doua medalie de aur obținută de România la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, după cea câștigată de David Popovici la proba de 200 metri liber. Înainte de a ajunge pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, Enache și Cornea s-au calificat în finala probei de dublu vâsle, obținând al treilea loc în semifinală cu un timp de 6 minute, 15 secunde și 73 de sutimi, fiind devansați de Olanda și Spania.

Acesta este al patrulea loc pe podium pentru sportivii români la aceste Jocuri Olimpice, iar medalia de aur a echipei de dublu vâsle adaugă o nouă strălucire și recunoaștere sportivă națională. Florin Enache și Andrei Cornea nu doar că au scris istorie, dar au și oferit o nouă dovadă a excelenței și determinării sportivilor români pe scena mondială.

