Augustin Lazăr, fostul procuror general, solicită daune morale de 1 leu de la Ministerul Justiției în procesul revocării sale din funcție

Curtea de Apel Alba Iulia a stabilit pentru 29 octombrie 2019 pronunţarea în dosarul civil în care fostul procuror general Augustin Lazăr solicită să i se acorde daune morale de 1 leu şi, de asemenea, obligarea Ministerului Justiţiei de a publica pe site-ul propriu un comunicat în care să îşi ceară scuze public pentru ceea ce scrie în raportul privind activitatea sa managerială.

Augustin Lazăr a formulat, în aprilie, la CA Alba Iulia, în contradictoriu cu Ministerul Justiţiei şi Tudorel Toader, ministru de resort la vremea respectivă, o acţiune în anulare a Raportului privind revocarea sa din funcţie şi a actelor care au stat la baza acestuia.

Prin cererea de chemare în judecată, Lazăr solicită, de asemenea, obligarea Ministerului Justiţiei la plata unor daune morale în sumă de 1 leu şi publicarea pe site-ul Ministerului a unui comunicat având ca obiect scuze publice pentru prejudiciul moral adus prin emiterea raportului.

Am solicitat, e vorba de repararea adusă reputaţiei profesionale a dânsului, daune morale de 1 leu, respectiv obligarea Ministerului de a publica un comunicat pe site-ul propriu prin care să-şi ceară scuze pentru ceea ce scrie în raport”, a declarat avocatul lui Augustin Lazăr la momentul depunerii acţiunii.

Un alt proces dintre cele două părţi, prin care Augustin Lazăr a solicitat suspendarea procedurii de revocare din funcţie, a rămas fără obiect, după ce fostul procuror a ieşit la pensie, la sfărşitul lunii aprilie 2019. Pe 2 noiembrie 2018, procurorul general a depus la CA Alba Iulia, oraş în care îşi are domiciliul, o acţiune în contencios-administrativ prin care cerea suspendarea procedurii de revocare a sa din funcţie, demarată în octombrie, de ministrul Justiţiei.

Augustin Lazăr a mai cerut suspendarea executării actelor care stau la baza emiterii propunerii respective, inclusiv a raportului privind activitatea sa managerială. Instanţa a stabilit însă că nu are competenţa teritorială de a judeca acest caz, opinând că procesul trebuie judecat la CA Bucureşti, în raza căreia îşi are sediul Parchetul General. Ulterior, pe 12 decembrie 2018, CA Bucureşti a decis că nu are nici ea competenţa de a judeca procesul şi a trimis dosarul înapoi la CA Alba Iulia.

Conform procedurii, în cazul deciziilor contradictorii ale instanţelor de acelaşi grad, instanţa superioară – în acest caz ÎCCJ – a trebuit să rezolve conflictul de competenţă. La sfârşitul lunii ianuarie, ICCJ a stabilit că instanţa competentă să judece dosarul în care procurorul general solicită suspendarea procedurii de revocare a sa din funcţie este CA Alba Iulia.

sursa: adevarul.ro