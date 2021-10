Au început lucrările la podul mare din Sebeș: Circulația rutieră se efectuează pe un singur sens

16 octombrie – Ziua europeană a resuscitării. O intervenție corectă și în timp util ar putea dubla sau chiar tripla rata de supraviețuire

Ziua europeană a resuscitării este marcată în fiecare an pe data de 16 octombrie, prin manifestări ce au drept scop educarea populației în ceea ce privește acordarea primului ajutor unei persoane care a suferit un stop cardiac, în vederea reducerii numărului de decese înregistrat din această cauză.

Aceasta a fost marcată pentru prima dată în anul 2013, la inițiativa Consiliului European de Resuscitare (CER), după ce, la 14 iunie 2012, Parlamentul European a solicitat organizarea unei săptămâni de informare în întreaga Europă, cu privire la acordarea primului ajutor unei persoane care a suferit u n stop cardiac și la tehnicile de resuscitare.

În Europa, anual, peste 350.000 de oameni suferă un stop cardio-respirator în afara spitalelor, deci fără a putea beneficia de asistență medicală imediată, și numai una din șase victime primește ajutor de urgență din partea semenilor. Victimele au nevoie de manevre de resuscitare în cel mai scurt timp posibil, deoarece resuscitarea asigură un debit cardiac mic, dar esențial, către inimă și creier. O intervenție corectă și în timp util ar putea dubla sau chiar tripla rata de supraviețuire, astfel că ar putea fi salvate anual circa 100.000 de vieți, potrivit Consiliul European de Resuscitare.

Dacă în țări precum Spania sau Germania rata de intervenție publică în caz de stop cardio-respirator se situează între 12% — 15%, în Suedia sau Olanda șansa de a beneficia de prim ajutor din partea semenilor este de aproape 60%.

În România, funcționează Consiliul Național de Resuscitare (CNRR), o organizație medicală științifică interdisciplinară, constituită în anul 1998, al cărei principal obiectiv este promovarea standardelor de instruire și aplicare a resuscitării cardio-pulmonare și cerebrale la nivel național. CNRR este membru asociat al Consiliului European de Resuscitare, activitatea sa în domeniul educației în resuscitare desfășurându-se după standardele ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation).

Cum se face resuscitarea?

Primul gest cand gasiti o persoana inconstienta este sa sunati la 112 si sa anuntati situatia de urgenta. Solicitati ajutorul echipei medicale calificate, apoi evaluati respiratia si pulsul victimei. Iată primii trei pași:

Primul este eliberarea cailor aeriene prin hiperextensia capului si ridicarea barbiei.

Ne asezam lateral, apoi cu o mana plasata pe frunte impingem capul victimei pe spate, cat se poate de mult, si cu doua degete de la mana cealalta ii ridicam barbia.

Dupa ce am eliberat caile aeriene verificam daca persoana respira sau nu. Ne aplecam asupra victimei cu fata catre piept si ascultam la nivelul gurii zgomotele respiratorii. In acelasi timp, simtim daca exista schimburi de aer: apropiem obrazul de nasul si gura victimei si observam miscarile pieptului. Pentru a decide daca victima respira sau nu trebuie sa ASCULTAM, SIMTIM SI VEDEM in acelasi timp, pret de minimum 5-10 secunde.

Cum decidem, asadar, daca pacientul se afla sau nu in stop cardio-respirator?

Pacientul se afla in stop respirator daca nu se observa distensia cutiei toracice, nu se aude zgomotul produs de trecerea curentului de aer prin caile respiratorii si nici nu se simte suflul produs de respiratie, plus cianoza tegumentelor, mai ales in jurul buzelor.

Absenta respiratiei impune masuri rapide de resuscitare. Cum procedam pentru a face o respiratie artificiala corecta?

Ingenuncheati langa pacient. Cu capul victimei in hiperextensie, mentineti gura usor intredeschisa cu o mana, in timp ce cu cealalta sustineti fruntea si pensati nasul. Inspirati profund aer, asezati etans gura pe gura victimei si insuflati aer timp de 2-3 secunde. In acelasi timp se verifica daca toracele se ridica atunci cand noi insuflam. Fiecare respiratie trebuie sa fie suficient de puternica, astfel incat toracele sa se ridice. Ar trebui sa facem o ventilatie la fiecare 4-5 secunde.

Tineti capul victimei in hiperextensie cu barbia ridicata, indepartati gura de la gura pacientului si lasati toracele sa rev ina. Volumul de aer pe care il insuflam este mai important decat ritmul in care il administram.

Cea de-a treia componenta a resuscitarii este masajul cardiac. Acesta se incepe o data cu respiratia artificiala, in raport de 2:15, adica 2 respiratii gura la gura, urmate de 15 compresii toracice.

Sa vedem cu se face un masaj cardiac corect. Cel mai important este sa gasim punctul pe care vom efectua compresiile toracice. Victima trebuie asezata pe spate pe un plan dur. Daca sta pe un plan moale, gen pat, nu se pot efectua compresiuni toracice eficiente. Se localizeaza punctul de compresie situat in partea inferioara a sternului. Degetul inelar merge de-a lungul rebordului costal pana la apendicele xifoid, locul de intalnire a coastelor. La acest nivel, langa acest deget se aseaza alte doua degete, respectiv degetul mijlociu si cel aratator. Dupa aceasta, asezam podul palmei celeilalte maini, tangent la cele doua degete plasate pe piept. Aceasta este locul in care trebuie facute compresiunile toracice. Asezam cealalta mana peste cea situata pe stern, fara ca degetele sa se sprijine pe torace.

Cu coatele întinse si bratele perpendicular pe stern, se fac compresiunile, astfel incat sa infundam sternul cu o adancime de aproximativ 4-5 cm. Linia umerilor trebuie sa fie paralela cu linia longitudinala a pacientului. Frecventa compresiunilor externe trebuie sa fie de 100/min.

Pentru a efectua manevra corect si a economisi energie, ingenunchiati aproape de pacient si aplecati-va inainte, cu mainile deasupra pacientului, tineti spatele drept si coatele intinse, astfel incat la aplicarea fortei sa folositi si greutatea corpului, nu numai musculature bratelor.

Dupa 30 de compresiuni, efectuati 2 ventilatii artificiale,apoi reluati compresiunile. Resuscitarea cardio pulmunora continua pana la aparitiei respiratiei sau pana la venirea echipajului medical.

sursa: agerpres, stirileprotv