Atletul veteran Ilie Cioca împlinește astăzi 80 de ani: A câștigat sute de titluri de campion naţional şi zeci de titluri de campion balcanic. La mulți ani domnule profesor!

La multi ani, domnule profesor Ilie Cioca!

Atletul veteran Ilie Cioca din Alba împlinește astăzi frumoasa vârstă de 80 de ani. S-a născut pe data 21 ianuarie 1945, în localitatea Săsciori și a absolvit Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Oradea.

,,Astăzi, 21 ianuarie, cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns la bornă (80) pe care o îmbățișez! Așa că ziua o sărbătoresc cu o alergare pe distanța de 21 km. Doamne ajută!”, a scris Ilie Cioca pe Facebook.

Ilie Cioca a alergat în competiţii interne şi internaţionale toate probele atletice de fond şi semifond obţinând zeci de trofee balcanice şi peste sute de de titluri de campion naţional.

Ilie Cioca a jucat prima dată fotbal, avându-l ca antrenor pe marele Iosif Petchovschi. Era extremă dreaptă, fugea suta de metri în 11,2 secunde. A ajuns atlet printr-o întâmplare fericită: „Antrenorul de atletism Aurel Ciuci avea nevoie de încă un atlet pentru faza finală a campionatului naţional şi auzise că fug bine. A vorbit cu antrenorul meu de fotbal să mă lase şi am plecat la Călimăneşti, acolo se ţineau campionatele naţionale de atletism. Au participat cei mai buni 150 de atleţi din ţară. Am fugit 3.000 metri, pe fals, mă chema Popescu, cu un adidas pe jumătate rupt, îi flăncănea talpa. Mă ţineam după unul cu urechile mari, auzisem că e cel mai bun şi vroiam să-l bat. Am luat locul 4, iar primii 6 intrau în lotul naţional”, povestea în urmă cu mai mulți ani atletul veteran.

Sute de titluri de campion naţional

Component al echipelor Metalurgistul Cugir, CSU Oradea, Dinamo şi Rapid, a câştigat, în perioada 1964-1979, 25 de titluri de campion naţional şi 9 de campion balcanic la probele de 5.000 metri, 3.000 metri obstacole, 10.000 metri, 10.000 cros şi maraton. A participat la cele mai mari turnee din Europa învingând atleţi care erau sau urmau să devină campioni europeni, mondiali sau olimpici.

În competiţiile din ţară l-a întrecut, nu o dată, pe renumitul atlet Ilie Floroiu. Cu toate astea , nu a fost niciodată luat în lotul României pentru un campionat european, mondial sau pentru olimpiadă. O singură dată, a fost selecţionat în lotul preolimpic pentru Montreal 1974 (alături de Ilie Floroiu, Maricica Puică, Gheorghe Cefan), dar a plecat altcineva în locul său. „Cum să mă ia pe mine, că eu eram năcădău din Săsciori”, spune cu ironie amară Ilie Cioca.

A câştigat în două rânduri Turul Bosforului, competiţie de mare prestigiu în lumea semimaratonului. „Pentru câştigarea acestui turneu, primeai pe-atunci, de la stat, 1.000 de lei”, spunea Ilie Cioca.

Sute de titluri şi la veterani

Din anul 1987 concurează în competiţiile atletice rezervate veteranilor. A obţinut sute de titluri de campion naţional şi zeci de titluri de campion balcanic în probele de atletism. Ilie Cioca are o evidenţă riguroasă a tot ce a realizat ca atlet, inclusiv kilometri parcurşi în competiţii şi antrenamente.

A fugit din 1968 şi până în prezent sute de mii de kilometri, depășind de câteva ori lungimea ecuatorului (40.075 km). Pentru realizările sale deosebite ca atlet, dar şi ca profesor de educaţie fizică şi sport în cadrul Liceului Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia a primit mai multe diplome de excelenţă.

