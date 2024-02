Atleții albaiulieni, de la CS Unirea, CSM Unirea și LPS, la Naționalele de marș, primul concurs al anului

Sâmbătă, la București, pe un traseu în zona „Arenei Naționale” se va disputa Campionatul Național de Marș Iarnă (seniori, Under 23, Under 20, Under 18, Under 16 și Under 14), competiție la care vor lua startul și 7 sportivi din Alba Iulia (unul la masculin și 6 la feminin). Vor participa Ana Rodean și Mihaela Popa (ambele CS Unirea Alba Iulia, antrenor Gabriel Avram) – la senioare (20 kilometri); Andrei Gafița (CSM Unirea Alba Iulia, antrenor Gabriel Avram) – la seniori (20 km);

Ana Petrescu (CS Unirea, antrenor Mariana Bucerzan) – la Under 18 (5000 metri); Elena Petrescu și Maria Sicoe (ambele CS Unirea, antrenor Mariana Bucerzan), Andreea Ardean (LPS Alba Iulia/CS Unirea, antrenor Gabriel Avram) – la Under 16 (3000 metri), obiectivul fixat fiind cucerirea unui număr de 5-6 medalii la individual și una pe echipe (Under 16).

„După multă vreme, CS Unirea Alba Iulia nu va avea echipă la senioare, lipsind Georgiana Jid. În acest an nu ne putem propune obiective înalte pentru Ana și Mihaela, ambele muncesc și au foarte mulți ani de activitate în spate, nu mai există motivație”, a spus antrenorul Gabriel Avram.

Pentru cele două competitoare urmează Campionatul Balcanic (9 martie) și Campionatul Mondial de Marș pe echipe (21 aprilie), ambele în Antalya

