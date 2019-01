Astăzi, VK Prostějov – Volei Alba Blaj, în returul optimilor de finală ale Cupei CEV | Echipa din “Mica Romă”, la un pas de sferturi în a doua competiție continentală

Volei Alba Blaj are parte astăzi, 22 ianuarie, de la ora 19.00 (ora României), de primul examen european din 2019, în Cehia, cu VK Prostějov, partida retur din cadrul optimilor de finală ale Cupei CEV (care nu va fi televizată).

În prima manșă, în Sala “Transilvania” din Sibiu, Volei Alba Blaj s-a impus clar, fără emoții, scor 3-0 și are prima șansă la calificarea în faza sferturilor de finală ale competiției. Eliminată în toamnă din Champions League, după coșmarul de la Stuttgart, echipa din “Mica Romă” vizează un parcurs cât mai lung în Cupa CEV, dorindu-se chiar disputarea finalei.

Blăjencele și-au făcut “încălzirea” prin cele două dispute facile de la Galați de săptămâna trecută și au un moral excelent, oferit de parcursul impecabil din Divizia A1, cu 9 victorii din tot atâtea meciuri și 4 puncte avans în fața rivalei CSM București. “Chiar dacă am obținut o victorie clară în meciul tur, vom trata meciul de la Prostejov cu mare atenție. Întotdeauna am spus că o dublă manșă are două reprize și, indiferent ce s-a întâmplat la Sibiu, în Cehia se va porni de la zero. Suntem favoriți la calificare, dar mergem la victorie, nu doar să câștigăm două seturi. Trebuie să fim foarte atenți, să ne facem jocul nostru obișnuit și atunci nu o să fie probleme”, a punctat antrenorul Darko Zakoc.

“Pornim cu prima șansă datorită valorii și rezultatului din tur. În mod normal nu ar trebui să avem probleme cu calificarea, însă trebuie să fim atenți, să nu subestimăm adversarul. Din punctul meu de vedere, faza sferturilor de finală reprezintă adevărata piatră de încercare în privința parcursului cu Cupa CEV”, a precizat Vladimir Bacșiș, directorul executiv al CSM Volei Alba Blaj.

*În sferturi, Galatasaray Istanbul sau Yenisei Krasnoyarsk

Dacă va trece de VK Prostějov, vicecampioana Europei va întâlni, în sferturile de finală ale Cupei CEV, învingătoarea dintre Galatasaray Istanbul și Yenisei Krasnoyarsk. În tur, echipa din Rusia s-a impus, pe teren propriu, cu 3-2, iar returul se dispută tot în această seară. Dubla din sferturile de finală este prevăzută în 5/7 februarie – deplasare, 12/14 februarie acasă – în Sala “Transilvania” din Sibiu.

Volei Alba Blaj a mai fost calificată în faza sferturilor de finală ale celei de-a doua competiții continentale, în 2016, din postura de debutantă în Champions League (locul trei în grupă), fiind eliminată de Schweriner SC din Cupa CEV. Dacă Sorina Miclăuș nu are drept de joc în cupele europene (a evoluat cu fosta sa echipă, Agroland Timișoara), în schimb o altă nou venită, libero-ul Viktoria Delros este la dispoziția antrenorului Darko Zakoc.