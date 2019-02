Astăzi, Știința Bacău – Volei Alba Blaj, în prima manșă a semifinalelor Cupei CEV | “Petrecere românească” în a doua competiție continentală ca anvergură

Astăzi, de la ora 17.00, în direct pe Digi Sport 3, Știința Bacău și Volei Alba Blaj se înfruntă în prima manșă a semifinalelor Cupei CEV, miza fiind pătrunderea în ultimul act al celei de-a doua competiții continentale ca și importanță.

Un moment deosebit pentru voleiul feminin autohton, inspirat caracterizat de site-ul CEV: “Romanian party”, în condițiile în care echipa calificată din această semifinală 100 la sută românească va accede în finală, unde va întâlni, în 19 și 26 martie, învingătoarea din confruntarea Swietelsky Bekescsaba și Yamamay e-work Busto (turul, azi, în Ungaria).

Pentru al doilea an consecutiv Volei Alba Blaj dispută o semifinală europeană și este cotată drept favorită înaintea dublei cu gruparea moldoveană, returul fiind prevăzut marțea viitoare, 5 martie, în Sala “Transilvania” din Sibiu. “Pentru voleiul românesc este extraordinară această semifinală românească și țin să felicit Știința Bacău pentru parcursul pe care l-a avut în acest an în Cupa CEV. Nu ne ascundem după vorbe, știm că suntem favoriți la calificarea în finală, dar trebuie să tratăm cele două meciuri cu maximă seriozitate. Am obținut o victorie foarte importantă în campionat, este ceea ce ne-am dorit la meciul de duminică, dar marți va fi un cu totul alt joc, pentru că și competiția este alta, iar posibilitatea de a juca o finală europeană face ca miza și dificultatea meciului să fie mult mai mare. Trebuie să fim atenți, să ne facem jocul nostru obișnuit și să obținem un rezultat care să ne confirme statutul de favoriți. Ne gândim la cea de-a doua finală europeană consecutivă și la faptul că putem scrie din nou istorie pentru această echipă și pentru orașul Blaj”, a precizat antrenorul Darko Zakoc.

*150 de suporteri blăjeni în Moldova

În jur de 150 de suporteri blăjeni vor efectua deplasarea astăzi la Bacău, pentru a fi alături de favorite în manșa tur a semifinalei Cupei CEV, 100 la românească. Plecarea din “Mica Romă” s-a produs în această dimineață, la ora 7.30, costul deplasării în Moldova cifrându-se la 50 de lei.

Se anunță o atmosferă deosebită, la jocul din Divizia A1 dintre cele două, de duminică, câștigat de vizitatoare cu 3-1, în tribună fiind în jur de 800 de spectatori. “Sunt două meciuri foarte grele, iar calificarea în finală se va decide în jocul retur de la Sibiu. Presiunea este mare pentru ambele echipe, știm ce ne așteaptă, va fi o altă partidă comparativ cu cea din campionat, dar ne propunem să câștigăm manșa tur“, a spus Sergiu Ștefănescu, președintele Consiliului Director al Volei Alba Blaj. “În Cupa CEV va fi cu totul alt joc și îmi doresc să câștigăm, indiferent de scor”, a declarat Florin Grapă, antrenorul Științei, citat de sport.bacaul.ro

Foto: Costin ALEXANDRESCU (sport.bacaul.ro)