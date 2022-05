Astăzi, ora 18.00, Avântul Reghin – CS Ocna Mureș | Reabilitare în orașul viorilor?

Metalurgistul Cugir (locul secund, 42 de puncte) este sub presiune înaintea deplasării de la Cluj, partida din prima rundă a play-off-ului Seriei a 9-a, cu Viitorul (poziția a 4-a, 34 de puncte).

Cugirenii vind după două înfrângeri la rând, ultima reprezentație fiind o aspră corecție încasată pe teren propriu cu liderul CS Hunedoara, un usturător 2-5, cu 3 goluri încasate în superioritate numerică, cea mai apăsătoare înfrângere pe teren propriu din ultimul deceniu. O victorie în cele 8 jocuri susținute în acest an au “roș-albaștrii”, 4-0 cu Viitorul Cluj acasă, în 16 aprilie, în același timp tânăra garnitură condusă de Marius “Papi” Popescu producându-le cugirenilor primul eșec din 2022, un 2-1 în 18 martie, rezultat cu care a realizat calificarea în play-off.

Clujenii au remizat etapa trecută la Ungheni, rezultat ce a avantajat Cugirul, dar și așa Metalurgistul își simte amenințat locul secund, în condițiile în care are derby sâmbătă, acasă, cu Unirea Ungheni, aflat pa 4 “lungimi” în spate! În continuare sunt probleme de efectiv, cu Tăban și P. Păcurar indisponibili de durată. Se nădăjduiește în revenirea lui I. Grozav și recuperarea parțială a lui M. Lupu (are nevoie de mască de protecție după o fractură nazală) și Cocan.

“Meciul cu liderul a fost un coșmar pentru noi. Poate am greșit și eu, că am făcut multe schimbări în distribuție, dar am avut și probleme medicale. Au fost enorm de multe greșeli individuale, care ne-au costat. Trebuie să strângem rândurile, să trecem peste acest moment, să uităm ce s-a întâmplat. Suntem într-o pasă proastă, avem aceste două jocuri decisive, la la Cluj este un meci în care suntem obligați să luăm puncte„, a declarat Lucian Itu.