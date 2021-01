ASTĂZI: A cincea tranşă de vaccin anti-COVID de la Pfizer BioNTech ajunge în România. Peste 87.000 de doze vor fi ditribuite în țară

87.750 de doze de vaccin anti-COVID de la Pfizer BioNTech, reprezentând a cincea tranşă, ajunge luni în România, pe cale aeriană, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca şi Timişoara.

Potrivit Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19, transportul către centrele de stocare este asigurat de firma producătoare, inclusiv pe cale terestră.

Vaccinurile sunt transportate în condiţii optime de siguranţă, în containere speciale, cu gheaţă carbonică şi folie etanşă.

Astfel, procesul de vaccinare continuă atât în centrele din Bucureşti, cât şi din ţară, fiind distribuite 87.750 de noi doze, după cum urmează:

* Centrul Regional de Distribuţie Bucureşti – 33.930;

* Centrul Regional de Distribuţie Braşov – 11.700;

* Centrul Regional de Distribuţie Cluj – 9.360;

* Centrul Regional de Distribuţie Constanţa – 8.190;

* Centrul Regional de Distribuţie Craiova – 7.020;

* Centrul Regional de Distribuţie Iaşi – 10.530;

* Centrul Regional de Distribuţie Timişoara – 7.020 doze.

În centrele de vaccinare se vor utiliza atât doze recepţionate de România în tranşa curentă, cât şi în tranşele anterioare, pe baza solicitărilor transmise la Centrul Naţional şi centrele regionale de depozitare, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti, precizează sursa citată.

În data de 15 ianuarie a debutat etapa a II-a a campaniei de vaccinare, destinată persoanelor cu vârsta peste 65 de ani, persoanelor cu boli cronice, indiferent de vârstă, precum şi personalului-cheie care desfăşoară activităţi în domenii esenţiale.

În România, alocarea dozelor de vaccin se realizează conform calendarului de livrare pus la dispoziţie de firma producătoare, sens în care, săptămânal, ţara noastră primeşte tranşele de vaccin necesare imunizării populaţiei.

Pe măsură ce noile tranşe ajung în România, aplicaţia de programare şi adresa se actualizează şi permite continuarea procesului de programare pentru categoriile populaţionale aflate în etapa curentă.

În ceea ce priveşte calendarul de livrare a dozelor, compania Pfizer a anunţat revenirea la programul iniţial de livrări către Uniunea Europeană începând cu săptămâna 25 ianuarie, cu cantităţi crescute începând cu săptămâna 15 februarie.

