Asociația RYMA a finalizat cu succes tabăra de restaurare din cadrul proiectului “Împreuna dăm viață satului Corna!”

Între 1-16 august a avut loc la Corna, comuna Roșia Montană, a 4-a ediție a taberei de restaurare a arhitecturii tradiționale organizată de Asociația RYMA din Alba Iulia.

Tăbăra face parte din proiectul “Impreuna dăm viață satului Corna!”, finanțat de Ordinul Arhitecților din România cu suma de 25.000 lei și de către Asociația RYMA cu o sumă nedefinită încă, proiectul fiind în derulare. Acestor doi finanțatori s-au alăturat și alți sponsori care au contribuit cu produse alimentare și materiale de construcție, pentru a susține financiar acest proiect.

În tabără au fost prezenți 20 de studenți și voluntari de la facultățile de arhitectură din Iași, Cluj și București, alături de echipa organizatorică formată din arh. Cristina Cândea, specialistul în restaurare Fidias Vasquez, asistentul Paul Darasteanu (Asociația “Scoala Trimitoare) și o echipă de filmare de la Aerial Recordings din Constanța, echipă care a documentat întreaga tabără și a realizat filmări în satul Corna și în Roșia Montană, urmând să monteze un videoclip de promovare turistică pentru întreaga zonă.

Obiectivul principal al taberei a fost amenajarea în podul fostei grădinițe a unui spațiu de cazare pentru 14 persoane, însemnând montarea unei dușumele din lemn masiv și confecționarea de mobilier specific (paturi, rafturi) iar ca obiective secundare au fost amenajarea curții grădiniței și a școlii (vopsit garduri și anexe inestetice, ecologizare, amenajarea unei fantini, confecționarea de băncuțe și măsuțe pentru curte etc).

Studenții au prelucrat și finisat manual fiecare scândură din viitoarea dușumea pentru pod (75 mp) și au montat dușumeaua sub îndrumarea specialistului, au prelucrat, tăiat și asamblat fiecare pat din lemn și au confecționat în total 7 băncuțe din lemn masiv și 7 băncuțe din mobilier reciclat, precum și două mese cu băncuțe care au fost amplasate în curtea grădiniței. S-a marcat un traseu tematic denumit “Comorile Cornei”, urmând ca într-o viitoare etapă a proiectului să se amplaseze pe acest traseu, în cela 3 puncte majore de interes (Tăul Cartuș, Tăul Cornei și Tăul Găuri) 3 panouri informative, de data aceasta cu ajutorul partenerilor din proiect CETM Albamont și Grupul Informativ “Trai cu Rost”.

Pe viitor, proiectul va fi continuat după reglementarea situației juridice a obiectivului restaurat, cererea Asociației RYMA de a închiria clădirea pentru o perioadă de 10 ani fiind deja aprobată de Consiliul Local al comunei Roșia Montană. Urmează ca, după îndeplinirea formalităților legale, să fie depuse alte 2 proiecte de finanțare în scopul transformării ansamblului central al satului (grădiniță-școală- Cămin Cultural) într-un centru de educație alternativă pentru tineri și copii (tabere școlare, tabere de creație etc.) care să deservească și turiștii, la nevoie. Acest lucru va fi însă posibil doar cu implicarea autorităților locale și județene, pentru că zona are nevoie de investiții masive în infrastructura, necesită aducțiune de apă și realizarea unei rețele de canalizare, repararea drumurilor etc..

Asociația RYMA dorește să le mulțumească tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui proiect, începând cu partenerii Ordinul Arhietctilor din România, Primăria Comunei Roșia Montană, Asociația CETM Albamont și Grupul Trai cu Rost și continuând cu firmele Agrosilva, Kober, Martini Pan, Timy, Transeuro Ighiu, La Meseni, Brutăria Gec Câmpeni, Copy Center, Danili, Neptun. Dar cei mai importanți în realizarea acestui proiect au fost voluntarii care au muncit efectiv la realizarea lui, timp de două săptămani câte 8 ore pe zi, ambiționați de sloganul “Impreuna dăm viață satului Corna!” si de gândul că satul Corna va deveni, datorită lor, un important obiectiv turistic și un centru pentru copii și tineret care să aducă din nou viața în această zonă depopulata.