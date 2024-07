Arbitrul cugirean Răzvan Voicu, promovat în lotul de Liga 3, prin programul „Cavalerii viitorului” | Alba, 7 reprezentanți la nivel național

Cugireanul Răzvan Voicu, promovat în lotul de Liga 3, prin programul „Cavalerii viitorului” | Alba, 7 reprezentanți la nivel național

Cugireanul Răzvan Voicu(va împlini 22 de ani în luna august) a promovat în lotul de arbitri asistenți din Liga 3, în urma programului „Cavalerii fluierului”, organizat la nivel național de către CCA, este anunțul făcut de Comisia Județeană a Arbitrilor Alba. Astfel, județul Alba are în acest moment 7 reprezentanți la nivel național, în primele 3 eșaloane fotbalistice. Acesta a debutat deja în luna aprilie a acestui an la partida din eșalonul terț, Crișul Sântandrei – Olimpia Satu Mare. Tânărul arbitru din localitatea de sub Drăgana a fost component al Metalurgistului Cugir, echipă din Liga 3, iar la recenta finală a Cupei României, faza județeană, Viitorul Sântimbru – Inter Unirea 5-1, de pe „Arena Cugir” a făcut parte din brigada delegată, alături de Radu Scrob și Daniel Nistor. Ultima promovare din județ a fost în septembrie 2023 cu Daniel Nistor în lotul de Liga 2 și Radu Scrob, în lotul de Liga 3.

Conform informațiilor publicate pe site-ul Comisiei Centrale a Arbitrilor, județul Alba este reprezentat la nivel național de următorii: *Liga 1: Alexandru Vodă (Alba Iulia) – asistent; *Liga 2: Andrei Vladimir Nagy (Măhăceni), Daniel Nistor (Zlatna) – asistent; *Liga 3: Darius Florin Iviniș (Zlatna), Radu Scrob (Alba Iulia), Daniel Popa (Câmpeni) – asistent, Răzvan Voicu (Cugir).

La aceștia se mai adaugă arbitrii din lotul VAR/AVAR: Adrian Damian (Blaj), Darius Iviniș (Zlatna), Marius Mărginean (Blaj), Vladimir Nagy (Măhăceni), Radu Scrob (Alba Iulia), alături de arbitrii asistenți Adriana Avram (Alba Iulia), Alexandru Bedelean (Aiud), Gabriel Leahu (Ocna Mureș), Nectarie Leahu (Ocna Mureș), Daniel Nistor (Zlatna), Daniel Popa (Câmpeni), Răzvan Rădoi (Alba Iulia), Lorand Șipoș (Ocna Mureș), Elisabeta Sunzuiană (Alba Iulia), Alexandru Vodă (Alba Iulia) și Răzvan Voicu (Cugir), majoritatea dintre aceștia făcând parte și din lotul arbitrilor pentru juniorii republicani.

