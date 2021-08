Aproape un sfert din români câștigă mai puțin decât au nevoie pentru a trăi de la o lună la alta: 4 din 10 familii nu au plătit la timp întreținerea

O serie de mărturii emoționante ale veteranilor de război britanici care au luptat în Afganistan și ale rudelor soldaților căzuți în luptă, au fost făcute publice de către publicația britanică Daily Mail, după vestea că talibanii au recucerit capitala Kabul și vor instaura un Emirat islamic al Afganistanului.

Prăbușirea regimului este una de-a dreptul dramatică: în doar câteva zile, insurgenții au desfășurat o ofensivă care i-a adus până în Palatul prezidențial al fostului lider Ashraf Ghani, acum fugit în Tajikistan. Americanii și britanicii se rezumă în prezent doar la controlul Aeroportului internațional din Kabul, sigura cale de a evacua personalul militar și diplomatic, precum și colaboratorii afgani, ce se află în pericol de represalii.

Familiile soldaților britanici care au murit în luptele din Afganistan au urmărit cu furie cum țara este abandonată din nou în mâinile talibanilor, scrie Daily Mail. Sarah Adams, al cărui fiu, James Prosser, a murit la doar 21 de ani într-un atac cu bombă, a mărturisit că noaptea trecută s-a întrebat „pentru ce a fost tot acest sacrificiu”. „E devastator să vezi ce se întâmplă în Afganistan în ultimele zile. Tot ce a construit se va dărâma. Ți se rupe inima, nu doar pentru familiile care au pierdut fii și soți, ci și pe pentru cei care au servit și duc în continuare rănile fizice și mentale. Pare că nu a meritat deloc”, a fost de părere femeia, în vârstă de 59 de ani.

Sergentul Rayner își conducea oamenii într-o patrulă de rutină atunci când a fost ucis de o bombă artizanală. Soția lui i-a scris acum premierului Boris Johnson și a cerut o anchetă pentru a afla de ce reușitele Regatului Unit s-au făcut pulbere în doar câteva zile. Și nu e singura care își pune întrebări. „A meritat? Probabil nu. Mi-am pierdut picioarele pentru nimic? Așa se pare. Camarazii meu au murit în zadar? Da”, a scris pe Twitter, la rândul lui, Jack Cummings, un veteran care și-a pierdut ambele picioare în 2010, în Afganistan.

„Sunt 457 de motive pentru care niciun soldat nu trebuie trimis vreodată în Afganistan. Este numărul eroilor care au făcut sacrificiul suprem, luptând pentru țara lor. E un bilanț înfiorător, care nu include miile ce s-au întors înapoi cu răni catastrofale, fizice și mentale, și numărul în creștere al sinuciderilor. Acum am rămas cu fundătura numită Afganistan și talibanii preiau puterea. Din nou. Pentru ce motiv băieții noștri și-au dat viața într-un război în care nu trebuia să fim?​ Pentru copiii morți și pentru familiile îndoliate rămase în urmă a fost o monumentală și dureroasă pierdere. Acum credem că le suntem datori băieților noștri, pentru sacrificiul lor, cu o anchetă care să tragă la răspundere fiecare politician care i-a trimis la război – începând cu cel mai rău vinovat, Tony Blair”, au scriu femeile din organizația „Mothers of British Armed Forces personnel killed in Afghanistan” (Mamele militarilor din Armata Britanică uciși în Afganistan).

„Ce rușine. De neiertat. Abia am cuvinte să descriu cât de furios sunt. […] Aduceți-vă aminte că am mers în Afganistan acum 20 de ani pentru că America a fost atacată și America a decis să invoce Articolul 5 din Tratatul NATO care garantează ajutor mutual din partea statelor membre și pentru a dat o mână de ajutor la o problemă particulară – prezența Al Qaeda în Afganistan. Și în mare măsura am ajutat America să rezolve acea problemă, și nu a mai fost terorism provenit din Afganistan ca urmare a acelui efort”, a aprecizat general-maior Charlie Herbert, care a pierdut mulți oameni în conflictul din Afganistan.

Sursa: observatornews.ro