Aproape jumătate de milion de permise auto expiră până în primăvară. Documente necesare pentru evitarea cozilor la ghișee

Majorarea pensiilor: Când va fi anunțat procentul de creștere. Ce spune ministrul Muncii

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a explicat dacă bugetul pentru anul 2023, care urmează să fie discutat, prevede majorări salariale și de pensii și dacă da, la ce nivel se ridică aceste procente și dacă pot ele acoperi rata inflației, Marius Budăi a răspuns următoarele:

”Pregătim proiectul de buget. Până la proiectul de buget vreau să vă informez că la prima rectificare am solicitat o sumă consistentă de bani, am şi primit-o, pentru a acoperi tot ce înseamnă plăţile din domeniul social, dar mai ales, şi revin, s-ar putea să vă pară că insist prea mult, dar apărarea locurilor de muncă este o măsură extrem de importantă. Am primit o sumă de bani şi de la buget, pe lângă ce am realizat în noi prin atragerea celor 57.000.000 de euro, astfel încât plata convenţiilor de acum, care se află în execuţie, plus încheierea de alte convenţii, să continue fără niciun fel de sincopă. Vă înţeleg curiozitatea, înţeleg curiozitatea tuturor cetăţenilor. În momentul când vom prezenta bugetul, vom prezenta şi procentul de creştere a pensiilor. Cert este că vor creşte cu cel puţin 10% şi că vor creşte de la 1 ianuarie”.

AGERPRES: Să înţeleg că nu e un acord între partidele care formează coaliţia de guvernare în momentul de faţă?

Marius Budăi: Ba nu, este un acord în cadrul coaliţiei. Aţi văzut recent şi cei doi preşedinţi din cele mai mari partide care fac parte din coaliţie, şi mă refer aici la domnul Ciolacu (preşedintele PSD, Marcel Ciolacu n.r) şi la domnul premier (premierul Nicolae Ciucă n.r) au spus foarte clar că pensiile trebuie să crească şi că pensiile vor creşte de la 1 ianuarie.

AGERPRES: Se propune ca procentul de creştere să acopere rata inflaţiei. Consideraţi necesară şi justă o astfel de măsură?

Marius Budăi: Este o nuanţă aici care trebuie introdusă. Dacă ne vom duce pe o prevedere veche de lege, şi vorbim de rata inflaţiei din prevederea din lege, o să vedem că trebuie să ne raportăm la inflaţia din 2021. Şi dacă am fi respectat acel lucru ar trebui să facem o majorare acum de 5,1 – 5,2 % . Nu ne dorim aşa ceva. Ştim că este foarte puţin. De aceea şi în propunerea PSD, când le-am propus şi am ieşit public să fac acele propuneri ale Partidului Social Democrat pe care să le punem pe masa de dialog a coaliţiei, propunerea a fost extrem de bine fundamentată. Am lucrat cu colegii mei de la sediul partidului, din Kiseleff, o propunere extrem de bine argumentată din punct de vedere financiar şi am spus că în viziunea noastră şi în conformitate cu calculele noastre, se impune o majorare de cel puţin 10% a pensiilor, majorare care să fie şi sustenabilă din punct de vedere al impactului bugetar.

