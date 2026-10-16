Aproape 8.000 de prosumatori în județul Alba: Numărul total în România, la data de 31 august 2026, se ridica la 385.791
Aproape 8.000 de prosumatori în județul Alba: Numărul total în România, la data de 31 august 2026, se ridica la 385.791
Numărul prosumatorilor înregistrați în România a ajuns, la 31 august 2026, la 385.791, potrivit datelor ANRE. Aceștia au o putere electrică instalată cumulată de 4.281,86 MW, iar peste 150.000 dintre prosumatori dețin și instalații de stocare a energiei.
Judeţele cu cei mai mulţi prosumatori sunt Ilfov (21.647), Timiş (18.262) şi Bihor (17.637).
„România se apropie de 400.000 de prosumatori! Peste 150.000 deţin şi instalaţii de stocare a energiei. Potrivit datelor centralizate de ANRE, la 31 august 2026, în România erau înregistraţi 385.791 de prosumatori, cu o putere electrică instalată totală de 4.281,86 MW”, arată ANRE într-o postare pe Facebook.
Instituţia precizează că cei mai mulţi prosumatori înregistraţi – 349.099 sunt persoane fizice, cu o putere instalată de 2.214,26 MW. În acelaşi timp, 36.692 de prosumatori sunt persoane juridice, cu o putere instalată de 2.067,60 MW.
„Din totalul prosumatorilor, 151.040 deţin instalaţii de stocare, dintre care 146.347 sunt persoane fizice şi 4.693 sunt persoane juridice”, precizează oficialii ANRE.
Situația în județul Alba:
- Județ: AB
- Număr prosumatori (PF): 7.283
- Număr prosumatori (PJ): 697
- Total număr prosumatori: 7.980
- Putere electrică instalată (PF): 43,70 MW
- Putere electrică instalată (PJ): 40,51 MW
- Total putere electrică instalată: 84,21 MW
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