Curier Județean

Aproape 8.000 de prosumatori în județul Alba: Numărul total în România, la data de 31 august 2026, se ridica la 385.791

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

De

Aproape 8.000 de prosumatori în județul Alba: Numărul total în România, la data de 31 august 2026, se ridica la 385.791

Numărul prosumatorilor înregistrați în România a ajuns, la 31 august 2026, la 385.791, potrivit datelor ANRE. Aceștia au o putere electrică instalată cumulată de 4.281,86 MW, iar peste 150.000 dintre prosumatori dețin și instalații de stocare a energiei.

Petrecerea Divorțaților

Judeţele cu cei mai mulţi prosumatori sunt Ilfov (21.647), Timiş (18.262) şi Bihor (17.637).

„România se apropie de 400.000 de prosumatori! Peste 150.000 deţin şi instalaţii de stocare a energiei. Potrivit datelor centralizate de ANRE, la 31 august 2026, în România erau înregistraţi 385.791 de prosumatori, cu o putere electrică instalată totală de 4.281,86 MW”, arată ANRE într-o postare pe Facebook.

Instituţia precizează că cei mai mulţi prosumatori înregistraţi –  349.099 sunt persoane fizice, cu o putere instalată de 2.214,26 MW. În acelaşi timp, 36.692 de prosumatori sunt persoane juridice, cu o putere instalată de 2.067,60 MW.

„Din totalul prosumatorilor, 151.040 deţin instalaţii de stocare, dintre care 146.347 sunt persoane fizice şi 4.693 sunt persoane juridice”, precizează oficialii ANRE.

Situația în județul Alba:

  • Județ: AB
  • Număr prosumatori (PF): 7.283
  • Număr prosumatori (PJ): 697
  • Total număr prosumatori: 7.980
  • Putere electrică instalată (PF): 43,70 MW
  • Putere electrică instalată (PJ): 40,51 MW
  • Total putere electrică instalată: 84,21 MW

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Tânăr de 24 de ani din Alba s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit de polițiști în Miercurea Sibiului: Ce au descoperit oamenii legii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 7 minute

în

16 octombrie 2026

De

Tânăr de 24 de ani din Alba s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit de polițiști în Miercurea Sibiului: Ce au descoperit oamenii legii Un tânăr de 24 de ani, din județul Alba, s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit de polițiști pe DN 1, în Miercurea Sibiului. În […]

Citește mai mult

Curier Județean

Femeie din județul Olt, condamnată la închisoare pentru sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, prinsă la Alba Iulia. Cât va sta după gratii la Penitenciarul Aiud

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

16 octombrie 2026

De

Femeie din județul Olt, condamnată la închisoare pentru sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, prinsă la Alba Iulia. Cât va sta după gratii la Penitenciarul Aiud O femeie de 32 de ani, din județul Olt, condamnată la un an de închisoare pentru sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, a fost depistată și reținută de polițiști, miercuri, 15 […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | Acțiune la Sebeș pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură infracțională în domeniul protecției mediului: Amenzi de 90.000 lei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

16 octombrie 2026

De

Acțiune la Sebeș pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură infracțională în domeniul protecției mediului: Amenzi de 90.000 lei Polițiștii din Sebeș au aplicat 14 amenzi, în valoare totală de 90.000 de lei, în urma unei acțiuni desfășurate pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul protecției mediului. Conform IPJ Alba, la data de 15 […]

Citește mai mult