Aproape 500.000 de lei, sprijin financiar pentru Clubul Sportiv ’’Universitatea Alba Iulia” și Asociaţia Fotbal Club Unirea 1924 Alba Iulia, pe masa consilierilor locali

Două proiecte de hotărâre au fost înaintate Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, privind alocarea unor sume de bani Clubului Sportiv ’’Universitatea Alba Iulia” și acordării unui sprijin financiar Asociaţiei Fotbal Club Unirea 1924 Alba Iulia.

Asociaţia Fotbal Club Unirea 1924 ar putea beneficia de suma de 200.000 de lei pentru:

– acoperirea cheltuielilor de închiriere a spatiilor necesare desfăşurării activitatii, terenuri joc, spatii administrative, camere minihotel stadion .

– acoperirea cheltuielilor de transport a echipelor clubului nostru, la întâlnirile oficiale din deplasare, afereante desfăşurării jocurilor echipei de juniori organizate de AJF Alba in anul calendaristic 2021 precum si a echipei de seniori, ce activeaza in Liga a IlI-a, seria IX-a, ce se desfasoara sub egida FRF.

– acoperirea cheltuielilor cu baremul de arbitraj.

– acoperirea cheltuielilor cu asistenta medicala la jocurile si antrenamemtele echipelor de juniori si seniori.

– acoperirea cheltuielilor de natura salariata.

– acoperirea cheltuielilor cu masa.

– acoperirea cheltuielilor cu vitaminizarea.

– acoperirea cheltuielilor cu materiale sportive.

– acoperirea cheltuielilor cu taxe si vize ( FRF , AJF Alba si medicale).

Clubul Sportiv Universitatea din Alba Iulia poate beneficia de alocarea sumei de 300.000 lei Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia – secţia rugby, în vederea susţinerii activităţii competiţionale în anul 2021.

Clubul Sportiv Universitar Alba Iulia are nevoie de sprijinul autorităţii publice locale pentru revitalizarea, popularizarea şi dezvoltarea rugbyului în Municipiul Alba Iulia, dar şi în judeţul Alba.

Proiectul de faţă îşi propune revitalizarea rugbyului în judeţul Alba prin înscrierea echipei Clubul Sportiv Universitatea din Alba lulia (CSU Rugby Alba iulia) în Divizia Naţională de Seniori, ediţia 2021. Rugbyul în judeţul nostru are o tradiţie semnificativă prin activitatea echipelor Armata Blaj (1950), CIL Blaj (1966), Constructorul/Transloc Alba lulia (1974-1991), precum şi Metalurgistul Cugir.

Ultimele trei echipe au evoluat, de-a lungul câtorva decenii, în eşaloanele superioare ale rugbyului românesc (Divizia B şi Divizia A, seria a doua valorică). De pildă, Transloc Alba lulia a promovat în seria a doua valorică a rugbyului românesc în 1989. CSU Alba lulia a înfiinţat o secţie de rugby în anul 2008, reuşind să participe la o ediţie a Diviziei Naţionale de Seniori (2008-2009).

Totodată, la Roşia Montană a existat o echipa de rubgy feminin (CS Gold Corporation) care a avut rezultate remarcabile, clubul având si o secţie de rugby masculin.