APEL UMANITAR pentru două familii din Alba, cu 5 și 3 copii: Șterge o lacrimă și readu zâmbetul în ochii unui copil

În pragul sărbătorilor de iarnă, vă invităm să dăruiți puțină speranță unor copii triști, dar care cred că Moș Crăciun nu îi va uita. O mână întinsă poate șterge o lacrimă și readuce zâmbetul în ochii unui copil, o hăinuță care a rămas mică copilului tău poate aduce puțină căldură și multă bucurie în sufletul unui sărman, o jucărie de care copilul tău s-a plictisit, poate însemna totul pentru un copil care nu a primit nimic, niciodată.

Două familii din Alba Iulia, cu 5, respectiv 3 copii, au nevoie de ajutor în prag de sărbători, când toți copilașii îl așteaptă nerăbdători pe Moș Crăciun.

Prima familie are 3 copii, 3 băieți, unul de 10 ani, iar ceilalți gemeni de 12 ani. Locuiesc cu chirie într-un apartament, tatăl muncește ca paznic pe minimul pe economie, iar mama, care lucra în horeca, este în șomaj tehnic. Dacă fiecare dintre noi am da câte puțin, am reuși să le aducem zâmbetul pe buze. Mărimea la îmbrăcăminte a băieților este 116 și 128, iar la încălțăminte 34 și 35.

A doua familie are 5 copii: un băiat de 12 ani și 4 fete de 6, 9, 10 și 18 ani. Mama este casnică, se ocupă de copii, iar tatăl lucrează la pădure, pleacă lunea și se întoarce acasă vinerea. Cu toții locuiesc în apartementul bunicului matern, persoană cu handicap. Bunicul ocupă o cameră, iar ceilalți împart cealaltă cameră.

Dacă vrei să contribui și să nu rămâi indiferent, sună la numărul de telefon 0753467330 și implică-te așa cum poți, gestul tău contează!