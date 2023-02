Apel pentru DONARE de SÂNGE: Un tânăr din Alba are mare nevoie de sânge grupa A negativ în vederea unei operații la inimă

Primăria Săsciori a solicitat emiterea acordului de mediu din partea APM Alba, pentru realizarea proiectului Domeniul Schiabil Șureanu-Alimentare cu apă potabilă și rețea de canalizare zona turistică Poarta Raiului, propus a fi amplasat în județul Alba, Cugir intravilan și extravilan, comuna Șugag, sat Tău Bistra, Șugag.

Întreaga zonă este situat în situl de importanță comunitară, integrat rețelei ecologice Natura 2000, Frumoasa, cod ROSCI0085, având o suprafață de 137.359 ha și care acoperă cea mai mare parte a Comunei Șugag, incluzând și Domeniul Schiabil Șureanu, zonele Luncile Prigoanei și Poarta Raiului.

DOMENIUL SCHIABIL ȘUREANU este situat în mijlocul ROMÂNIEI, atât în județul ALBA cât și în județul HUNEDOARA. Amplasat într-un cadru natural montan magnific, de mare altitudine, în MUNȚII

ȘUREANU, DOMENIUL este cuprins între vârful ȘUREANU, de 2.059 metri altitudine și vârful PĂTRU, de 2.130 metri altitudine, incluzând vârful AUȘEL de 2.009 metri altitudine și vârful CURMĂTURA de 1.809 metri altitudine.

Caracteristicile geografice unice au dus la realizarea unei infrastructuri importante pentru sporturile de iarnă, facilitatăZona de zăpada abundentă ce măsoară peste 1,5 metri între lunile decembrie și aprilie.

În prezent, statiunea este dotata cu două teleschiuri și un telescaun, iar cele zece pârtii și trei bretele, care totalizează 14.473 de metri lungime, au o dispunere excelentă pe platoul alpin. Variate ca dificultate și înclinație, ele conțin porțiuni atât de zăpadă tasată, cât și de așa-zisa powder (zăpadă nebătută, făinoasă), ideală pentru snowboard și freeride. Așezarea în raport cu vegetația si relieful oferă o imagistica inedita, de la panoramele din sud (vârful lui PĂTRU, masivul PARÂNG), la cele din est (Munții Cindrel, Munții Lotrului) și cele din vest (Munții Retezat), justificand numele de ,,ELVEȚIA ESTULUI”, dat de către vizitatori Munților Șureanu.

Din punct de vedere administrativ, zona turistica Poarta Raiului se afla pe teritoriul Comunei Sugag dar cea mai mare parte a terenului pe care se dezvolta statiunea se afla in proprietatea Comunei Sasciori.

Teritoriul ce bordeaza partea de vest si sud a DJ 704 apartine, din punct de vedere administrativ, de orasul Cugir, insa nu vor fi amplasate lucrari in acest areal. Accesul in zona se realizeaza pe doua trasee principale: din Sebes, pe DN 67C Transalpina, pana la lacul de acumulare Oasa si apoi pe DJ 704, trecand prin zona turistica Luncile Prigoanei, pana in Poarta

Raiului sau din Cugir, pe acelasi DJ 704 pana in zona turistica Poarta Raiului.

In anul 2005 s-a intocmit, de catre Consiliul Judetean Alba, Planul Urbanistic Zonal pentru zona Poarta Raiului , incluzand si Regulamentul local de urbanism, documente care au stat la baza dezvoltarii accelerate a constructiei de pensiuni, hoteluri si case de vacanta. La ora actuala, in zona Poarta Raiului sunt functionale un hotel, cca. 15 pensiuni turistice, agroturistice

si case de vacanta, care pot gazdui cca. 500-600 de turisti simultan. In constructie se afla un hotel, o noua partie de schi si alte patru pensiuni agroturistice, pentru care au fost emise autorizatiile de construire de catre Comuna Sugag.

Pentru alimentarea cu apa potabila, indispensabil necesara administrarii acestor obiective turistice, s-a recurs la solutii individuale (captari de izvoare si fantani), majoritatea pensiunilor mici neavand asigurat un sistem de tratare a apei, care se utilizeaza doar pentru igiena sanitara, apa potabila fiind furnizata imbuteliata.

Fiecare obiectiv turistic beneficiaza de fose septice vidanjabile, a caror drenare mecanizata constituie o problema majora, in special in sezonul turistic de iarna, cand drumurile sunt inzapezite si greu de intretinut. Aceasta este situatia careia i se adreseaza prezentul proiect si care trebuie schimbata.

Scopul principal al acestor lucrări este satisfacerea cerințelor de consum și a exigentelor de calitate impuse de normele interne și europene, odată cu aderarea României la Comunitatea Europeană. Prin investiția propusă se vor indeplini următoarele deziderate:

-captarea, tratarea si distributia apei potabile pentru hoteluri, pensiuni, partii de schi;

-asigurarea evacuarii apelor uzate menajere prin racordarea la sistemul de colectare și epurare a apelor uzate menajere;

-obtinerea unei calitati de igiena a vietii superioara;

-executarea lucrărilor cu tehnologii și materiale noi, care să asigure o calitate ridicată a retelelor și o durată de viață mai mare a acestora.

Amplasare: Comuna SUGAG, localitatea Tau Bistra, f.n., strazile din zona turistica Poarta Raiului, DJ 704, DJ 709K, intravilan/extravilan. Investițiile ce fac obiectul prezentei documentații sunt amplasate in localitatea Tau Bistra, din cadrul unității administrative teritoriale (UAT) Sugag, iar terenurile utilizate in proiect se afla in proprietatea Comunei Sasciori. Lucrările propuse vizează zona turistica Poarta Raiului, amplasata în partea sudica a județului Alba, in masivul muntos Sureanu.

Suprafata comunei : 24.357 ha, din care 5.440 ha teren agricol, 2495 ha pasuni, 2.945 ha fanate, iar diferenta este constituita din terenuri cu vegetatie forestiera.

Populatia: este de 2.726 locuitori, conform recensamantului din anul 2011, 60% din populatia apta de munca lucrand in agricultura, in exploatatii agricole proprii, 30 % lucrand in industrie, 10 % lucrand in sfera serviciilor, comertului, functionari etc.

Vegetatia: Munții Șureanu oferă condiții favorabile dezvoltării unor grupări vegetale caracterizate printr-o mare varietate floristică. Se pot diferenția mai multe etaje de vegetație care se succed pe verticala muntelui:

-Etajul alpin, reprezentat prin pajiști apare insular doar pe vârfurile ce depășesc 2000 de metri.

-Etajul pădurilor de foioase este alcătuit din păduri de fag în amestec cu molid, brad, și păduri de fag în amestec cu gorun și ocupă suprafețe apreciabile în partea de nord și de vest a masivului.

Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Comuna Sugag este aşezata în partea de sudica a judeţului Alba. Delimitarea teritoriului administrativ se face astfel:

-la nord se află comuna Sasciori;

-la nord – vest se află orasul Cugir;

-la vest se află judetul Hunedoara;

-la est se află judetul Sibiu;

-la sud se afla judetul Valcea.

Căi de comunicaţii ce străbat teritoriul administrativ al comunei:

-drumul judetean DJ 704 (Cugir – Poarta Raiului – Luncile Prigoanei – barajul Oasa – DN 67C);

-drumul judetean DJ 709K (Poarta Raiului – Petrila, jud. Hunedoara);

-drumul național DN 67C – Transalpina (Sebes – Sasciori – Sugag – barajul Oasa – Ranca – Novaci, jud. Gorj)