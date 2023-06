Apel pentru DONARE de SÂNGE: O tânără de 34 de ani, din Alba, are mare nevoie de sânge și trombocite, grupa A pozitiv

LIVE TEXT| Liderii de sindicat, explicații despre suspendarea grevei: ”Sunt convins că sunt oameni în continuare nemulțumiți, sunt oameni care doresc continuarea grevei generale”

Liderii FSLI și FSE „Spiru Haret” au ieșit la declarații la sediul FSLI, după anunțul că greva generală se va suspenda după ce Guvernul publică în Monitorul Oficial ordonanța de urgență cu modificările convenite. Este vorba despre adoptarea azi a unei ordonanțe de urgență cu salariul debutantului cât cel mediu pe economie și creșterea salarială de 50% din diferența între salariile actuale și cele din grila nouă, la 1 ianuarie 2024. Ministrul Muncii a declarat că de la 1 ianuarie 2024 un profesor debutant va avea un salariu net de 4.600 de lei. Declarația a fost făcută la Guvern, după ședința în care Executivul a adoptat ordonanța de urgență prin care au acceptat cererile sindicatelor.



Liderul sindicatului USLIP Iași: Dacă în Monitorul Oficial nu apar astăzi cele două modificări în Ordonanța de Urgență privind salariul profesorului debutant și creșterea salariilor cu 50% de la 1 ianuarie, greva continuă

Cele mai importante declarații făcute de Marius Nistor, FSE „Spiru Haret” și Simion Hăncescu, FSLI:

Simion Hăncescu, FSLI: ”Așa cum vă amintiti tot in această sala am anuntat declansarea grevei generale, pe 22 mai. Am plecat la negocierile cu Guvernul avnad la baza o lista de revendicări: prima: să obtinem o majorare salarială care să acopere rata inflatiei pe 2023 și să se leaboreze un act normativ prin care să se garanteze că în noia lege a salarizării salariul unui debutant – salariul mediu brut pe economie. Desigur că problema de bază este construirea grilei. Vom începe cu ministerul muncii să lucrăm si acolo va fi bătălia cea mai importantă. Așa cum am anunțat astăzi, că se suspendă greva generală în condițiile în care apare acest principiu în Ordonanță și important, să se respecte în nouă lege de salarizare acest principiu. În așa fel încât dacă el nu se va respectă să se poată relua greva generală. Asta ar însemna că la 1 septembrie când va fi depus în Parlament proiectul legii salarizăriisa știm exact dacă se respectă sau nu. Desigur, sunt convins că sunt oamenii în continuare nemultiti, care doresc în continuare greva generala.”

Marius Nistor: ”În ședința reunită a colegiilor liderilor, s-a decis să existe un mandat minimal de negociere cu guvernul. Mandatul făcea referire a acea creștere în medie cu 25%, la cei 1500 de lei, la cei 400. de lei, sume anuale. Și mandat categoric – că salariul debutantului să fie egal cu salariul mediu brut pe economie. În condițiile în care avem actul normativ, în condițiile în care tot ce am avut prin mandat am ajuns la suspendarea acțiunilor de protest. Am fost înștiințați la un moment dat că revendicările au fost luate în considerare și a apărut o OUG. Am cerut imperativ să apară ca articole distincte în textul ordonanței. Astăzi s-a luat decizia de rigoare. Vom face tot ce ține de noi că ceea ce apare în actul normativ să fie respectat.”

Simion Hăncescu: ”Nu are sens să ne ascundem. Procentul foarte mare al celor care au spus că întră la clasă dacă cele cerute se rezolvă. Decizia liderilor județeni – dacă aceste lucruri se întâmplă, oamenii – într-un procent foarte mare, căci există și nemulțumiți în continuare – se întorc la clasă. Din 57 de lideri, 51 au spus suspendare, 6 nu”

Marius Nistor: ”În cadrul organizației noastre, dor 3 organizații s-au abținut privind suspendarea acțiunii de protest. E doar o suspendare. În momentul în care constatăm că proiectul de lege nu conține acea grilă, acțiunea se reia. Politicienii care îndrăznesc să încalce ceea ce și-au asumat în acest act normativ se sinucid politic. Vom fi cu ochii pe ei. Dacă am fi trădat însemna că doi lideri discutau cu guvernul și puneau oamenii în fața faptului împlinit. Dar noi de fiecare dată ne-am întors să consultăm oamenii.”

Simion Hancescu: Negociem contractul colectiv de muncă – Negocierea nu este încă încheiată. Conform legii greva poate continua daca procentul este de peste 50 +1. Profesorii doresc să intre la ore deja pentru că este o problemă legată de salarii, ne-au comunicat liderii de sindicat. Nu avem procentul exact pe județe, dar vom afla. Votul a fost online, secret. Avem totul înregistrat.”

Hăncescu: ”I-am zis premierului într-o ședință să găsim soluții pentru oameni, știți că au fost n proteste, să găsim o soluție pentru că dacă se va ajunge la grevă generală va fi greu de oprit. S-a confirmat. Probabil guvernanții au luat în derâdere și iată unde am ajuns. Dacă se ajungea din ianuarie – aprilie… știți”

Nistor: ”Cine răspunde pentru cele 3 saptămâni de grevă – răspund persoanele care au mers pe idee ca nu exista resurse financiare, pe care le-au identificat după 3 săptămâni de protest. Răspunderea este în totalitate a lor. În momentul de față nu s-a decalat sub nici o formă calendarul examenelor. O face fiecare pe propria răspundere, dacă există o minoritate care vrea să continuă, minoritatea își răspunde. Ei sunt îndreptățiți să fie neîncrezători. Este păcat să pierdem ceea ce am câștigat după 3 săptămâni de grevă. Avem o datorie față de părinți și elevi. Doar împreună cu ei vom putea să impunem în perioada care va urma și finanțarea corespunzătoare. Acesta e cel mai mare câștig.”

Hăncescu: ”S-a întâmplat ca în ultima perioadă să vină pe rețele de socializare cerințe suplimentare, precum să se dubleze salariile din 1 iunie…. toate eforturile noastre constante au fost respinse. (…) Dar evident au apărut și cerințe suplimentare pe care le-am prezentat dar au spus că mai mult de atât nu pot oferi.”

Marius Nistor: ”Am stat 3 ore în negocieri, am văzut mesajele. Dacă puteam să mă teleportez din Piața Victoriei la Cotroceni ar fi fost foarte bine, dar am fost la Cotroceni.”

Reporter: Ce se întâmplă de mâine?

Marius Nistor: ”Atâta timp cât greva e suspendată, colegii se vor întoarce la clase. Noi răspundem pentru toți cei care sunt membri de sindicat, nu pot să-mi asum răspunderea pentru cei care acționează individual. Colegii noștri hotărăsc, nu hotărâm noi. Eu consider că mi-am îndeplinit mandatul, singurii care pot să mă judece – cei care m-au ales. Ca să ai fond de grevă, ar însemna să se strângă bani într-un fond și sindicatul să nu facă nimic. Nu se poate așa ceva.”

În privința rețelelor de socializare – tendință de a slăbi încrederea în sindicate/lideri de sindicat. Oare cui servește? Suntem cadre didactice și e bine să nu generam o falie. Este bine să fie suspendată acțiunea de protest în condițiile noastre, dacă depășești punctul limită nu faci decât să îi ostilizezi pe cei care au fost alături de tine până acum.”

Hăncescu: ”Dacă mâine am mai obține 15 % în plus, pot să pariez că vor rămâne oameni nemulțumiți. Am credința ca în legea salarizării se va respecta acest principiu. În fața celor cu care negociezi., cum apari tu dacă vii în permanență cu o plusare. La un moment dat partenerul de dialog spune că orice am conveni e de neacceptat. Sunt oameni care vor să meargă până la capăt, dar nu spun ce se dorește.”

Marius Nistor: ”Am întrebat ce înseamnă capătul, cei care susțineau mersul până la capăt nu au știut niciunul să spună. Trebuie să definim ce înseamnă să mergi până la capăt. Rotativă – interimat presupune că nu se emit acte normative. Ce ar fi trebuit să facem? să așteptam 45 de zile? Dacă nu se dădea ordonanța, cine era de vină? Tot noi, oricum o dai nu e bine.

Hăncescu: ”Tare mi-e teamă că o să ne trezim ca și până acum cu prorogări ale prevederilor din proiectul legii educației – 15%. Așteptăm noua grilă de salarizare și sperăm ca lucrurile să se schimbe. Resursa din învățământ trebuie motivată pentru a nu se prăbuși definitiv sistemul de învățământ din România.

Marius Nistor: ”Pe cei care vor să picheteze sediile de sindicat, îi sfătuiesc să vorbească cu liderii de sindicat. Am preferat să nu fim populiști și să luăm o decizie prin liderii din întreaga țară și să suspendăm greva în condițiile noastre. Dar până la urmă trebuie să fim raționali și avem responsabilitate pentru toți. Am preferat să nu fim populiști.”

Hăncescu: ”Sunt diversiuni care circulă pe internet, că scad salariile… Nu se uită cu atenție. Salariile cresc la toată lumea. Media este la 25 %. Da, este puțin, de aceea spun că trebuie să luptăm mai departe. Singura funcție pe care mi-o doresc e cea de secretar general al ONU și, dacă se poate să păstrez, cea de președinte FSLI.”

Știre în curs de actualizare.