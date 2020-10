Apel la UMANITATE, lansat de fondatoarea Găștii Zurlii: ,,Testații pozitiv Covid NU sunt niște persoane care au luat o boală venerică”

Fondatoarea celebrului grup muzical pentru copii, Gașca Zurli, a postat un mesaj de conștientizare și de empatie față de toate victimele acestei pandemii cumplite, pe o rețea de socializare.



“Testatii pozitiv Covid NU sunt niște persoane care au luat o boală venerică, pentru că au făcut sex neprotejat pe centură. (Vă rog să mă iertati, astăzi simt că trebuie să spun asta).

Testatii pozitiv Covid sunt prietenii noștri, parinti, frați, surori, colegi, vecini, prieteni .

Din tot ce se întâmplă in perioada asta, cel mai urât mi se pare faptul că oamenii se tem să spună că trec prin boală, pentru că in societate există acest curent, împotriva celor care se îmbolnăvesc.

Am în anturajul meu oameni foarte apropiați și foarte dragi, care s-au îmbolnăvit. Oameni care au avut grijă. Oameni care nu sunt vinovați pentru că s-au contaminat!

Câțiva trec ușurel prin “poveste”, alții au fost la un pas să nu mai fie.

Parcă eram un popor credincios, cu dragoste pentru semeni, cu empatie…

Atunci când aflați de cineva că are o suferință, gândiți-vă la persoana aceea cu căldură. Trimiteti spre ea lumină și gânduri de sănătate, așa cum am vrea să primim fiecare dintre noi, dacă am avea nevoie.

Unde e omenia românului? Unde e iubirea față de aproape?

Maine, te gandesti ca poti fi TU? Sau cei dragi tie? Cum va fi?

Oare mai exista o țară, pe globul pământesc, unde oamenii care se îmbolnăvesc se tem, dincolo de viața lor, pentru că vor fi judecați de societate?

Să ne amintim că înainte de a fi bogați sau săraci, deștepți sau nu, de la sat sau de la oraș, intelectuali sau muncitori, bărbați sau femei, tineri sau bătrâni, suntem OAMENI!”

Fii OM, e gratis!” , Este îndemnul emoționant al doamnei, care a adresat aceste cuvinte tuturor care au avut de suferit în aceste vremuri nesigure.