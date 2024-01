FOTO | Apa CTTA investește în enegie verde: Panouri fotovoltaice de peste 7 milioane de lei asigură o parte din energia electrică din 18 locații din județul Alba

Un proiect în valoare de peste 7 milioane de lei aduce operatorul APA CTTA SA Alba mai aproape de sustenabilitate. Mai exact, prin montarea unor panouri fotovoltaice, în 18 locații din județul Alba, compania asigură o parte din energia electrică necesară consumului propriu.

Proiectul în valoare de 7.322.267,20 lei, cofinanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), 2014-2020, a avut ca obiect achizitia de echipamente, instalare si montaj de panouri fotovoltaice cu o putere de 450 W, rezultând o capacitate totală a sistemului de 982,4 kWp, precum si probe tehnologice si teste, în 18 locatii ale operatorului regional APA CTTA SA Alba, care vor asigura o parte din energia electrica necesara consumului propriu, si anume:

1. Statie tratare Petresti

2. Statie tratare Sebesel

3. Statie definitiva Petresti

4. Sediu APA CTTA SA Vasile Goldis

5. Statia Pompare Galda

6. Rezervoare Lalelelor(2×5000)

7. Statia pompare SP 11 – Gara

8. CT Zona Sediu sucursala Alba lulia

9. Statia epurare Ciugud

10. Statia epurare Aiud

11. Statia epurare Lancram

12. Statia epurare Blaj

13. Rezervoare Sebeș

14. Statia tratare Mihoiesti

15. Statia epurare Câmpeni

16. Rezervor Câmpeni Bazine Muncel

17. Statia epurare Cugir

18. Statia epurare Ocna Mureș

“Prezentul proiect este complementar cu proiectele noastre anterioare prin faptul că, la fel ca și acestea, are drept obiectiv eficientizarea activității desfășurate de catre societatea noastra si este o dovada ca pentru noi, SC APA CTTA SA Alba, este esential sa investim constant in infrastructura de apa si de canalizare a județului nostru si sunt 18 ani de când facem asta an de an, referindu-ma doar la investițiile din fonduri europene, pentru ca daca vorbim de cele din fonduri proprii, am facut-o mereu. Fara investiții nu avem cum sa funcționam!”, a spus directorul general al societatii Cornel Ștefan Bardan.

