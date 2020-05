Apa CTTA Alba: A fost semnat contractul de reabilitare a aducțiunii SP Galda – Teiuș – Aiud – Ocna-Mureș

La sediul Operatorului regional din Alba Iulia, in 28.05.2020, APA CTTA SA ALBA a semnat cu Asocierea Constructii S.A – Instal Service Technology S.R.L contractul de lucrari AB3-CL1- Reabilitare aducțiune SP Galda – Teiuș – Aiud – Ocna-Mureș, din cadrul proiectului major „Reabilitarea si extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014-2020″, în valoare de 114.079.588 euro, cofinanțat din Fondul de Coeziune in cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), 2014-2020 .

Directorul general al societatii Bardan Cornel-Stefan, impreuna cu dl Homan Ioan Adrian, in calitate de reprezentant al Asocierii, au semnat contractul în valoare de 61.290.604,93 lei, fără TVA, cu o durata de execuție de 34 luni de la data ordinului de incepere, plus 36 luni perioada de notificare a defectelor. La semnarea contractului a luat parte presedintele Consiliului judetean Alba Ion Dumitrel , primarul orasului Ocna Mures Silviu Vinteler si primarul orasului Teius Mirel Halalai, ca beneficiari ai acestor investitii.

Obiectul contractului il reprezinta lucrari de reabilitare a conductei de aductiune SP Galda – Teius – Aiud – Ocna Mures si lucrari de reconectare a localitatilor si consumatorilor deserviti de conducta de aductiune:

-Reabilitare aductiune SP Galda -Teiuș – Aiud – Ocna-Mureș, in lungime totala de aprox.. 39,9 km

-Reabilitare aductiune SP Galda – Teiuș – Aiud – Ocna-Mureș – traseu modificat in municipiul Aiud, in lungime totala de cca. 3,5 km

– Conducte pentru conectare rezervoare Teius la SZA ALBA, in lungime de cca. 2 km

” Ma bucur sa fiu prezent din nou la semnarea unui alt contract din cadrul proiectului, mai cu seama pentru ca acesta vizeaza o investitie serioasa in judetul nostru. Sper sa ne bucuram cu totii de finalizarea cu succes a implementarii tuturor contractelor din cadrul Proiectului, la fel cum am facut-o si pe anteriorul program. Va urez succes tuturor.”, a spus presedintele Consiliului judetean Alba Ion Dumitrel.

„ Este cel de-al noualea contract pe care îl atribuim , prin care speram sa rezolvam alimentarea cu apa in localitatile ce au ca sursa aceasta aductiune, in special a orasului Ocna Mures. Conducta existenta, veche de aproape 50 de ani, ne crea destule probleme si mult disconfort clientilor nostri, de aceea va fi reabilitata cu materiale de calitate, ce respecta standardele actuale.

As vrea, in acelasi timp, sa punctez ca investitiile pe care noi le facem, atat cele din sursa proprie cat si acestea din fonduri europene, continua. Astfel, doar pentru realizarea acestui contract, contributia noastra va fi de 6.466.158,82 lei, iar pe intreg proiectul cu cele 14 contracte este de 54.739.390 lei. Noi, ca si operator mediu in Romania, am reusit sa finalizam proiectul anterior si sa semnam noul contract de finantare cu UE inaintea unor companii mult mai mari ( Cluj Napoca, Timisoara, Sibiu, Brasov, etc). In ceea ce privesc investitiile din sursa proprie, in anul 2019, acestea au fost in valoare de 2,5 milioane de euro, ceea ce nu este deloc putin.

Este un contract dificil si greu de realizat, dar suntem convinsi ca va fi dus la bun sfarsit de catre constructor, caruia ii vom acorda tot sprijinul nostru, sperand ca si comunitatile locale sa le acorde intelegerea de care vor avea nevoie pentru finalizarea acestuia”, a spus directorul general al societatii Cornel Ștefan Bardan.