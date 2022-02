Anunț începere proiect „Consolidarea pe piață a poziției IMM-urilor în domeniul industriei auto si componente prin înființarea unui incubator de afaceri în Mun. Alba Iulia”

Comunicat de presă

Proiectul “ Consolidarea pe piață a poziției IMM-urilor in domeniul industriei auto si componente prin înființarea unui incubator de afaceri in Mun. Alba Iulia”, cod MySMIS 152044, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către Parteneriatul PRIMATO S.R.L., lider de parteneriat – DONTAG MANAGEMENT S.R.L., partener și are o valoare totală de 4.032.402,44 lei din care valoare eligibilă 3.206.833,36 lei. Suma de 2.444.700,20 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 24.12.2021 – 30.11.2023.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea calității serviciilor de incubare existente în Regiunea Centru a României si susținerea domeniilor competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate si Planurile Regionale de Dezvoltare prin crearea INCUBATORULUI SECTORIAL DE AFACERI – ELECTRIC VEHICLES (ISA – EV).

Informații suplimentare despre proiect pot fi obținute la datele de contact de mai jos. Persoana de contact: Nicolae Fechetea, Administrator al liderului de parteneriat.

Date de contact beneficiar:

Str. Al. I. Cuza nr.6C, Mun. Alba Iulia, jud. Alba,

Tel: 0722294342, e-mail: [email protected]

www.regio-adrcentru.ro