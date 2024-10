Anunț demarare proiect „Automatizarea RED MT din zona Transilvania Sud, în vederea identificării și izolării zonei de rețea cu defect”

Anunț demarare proiect

Distribuție Energie Electrică Romania S.A, denumită Beneficiar, CUI 14476722, J12/352/2002, cu sediul în Municipiul Cluj Napoca, județul Cluj, România, str. Ilie Măcelaru, nr. 28A, cod postal 400380, telefon 0264205002/0264205102, fax 0264205998, anunță lansarea proiectului cu titlul „Automatizarea RED MT din zona Transilvania Sud, în vederea identificării și izolării zonei de rețea cu defect”, CF nr. 194/01.08.2024, încheiat în cadrul Submăsurii: Sprijinirea investițiilor pentru extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice, finanțat din Fondul pentru Modernizare.

Valoarea totală a Proiectului este de: 278.618.782,24 lei, cu TVA

Valoarea maximă asigurată din Fondul pentru Modernizare este de: 180.538.162,14 lei, reprezentând 80% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Valoarea asigurată de Beneficiar este de: 98.080.620,10 lei.

Durata de implementare a Proiectului începe de la data semnării Contractului de Finanțare Nr.194/01.08.2024, iar data limită prevăzută pentru finalizarea investiției este 31.12.2028.

Prin implementarea proiectului „Automatizarea RED MT din zona Transilvania Sud, în vederea identificării și izolării zonei de rețea cu defect”, vor fi realizate investiții în infrastructura energetică pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță, securitate și continuitate a serviciilor de distribuție energie electrică.

Obiectivul general al proiectului corelat cu cel al Fondului pentru Modernizare, Program Cheie 3/Măsura de investiții 3.2 Sprijinirea investițiilor pentru extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice, are scopul de:

*Reducerea de SAIDI cu cca 10,36%

*Reducerea energiei nelivrate cu 13,23%

*Un impact semnificativ asupra mediului înconjurător, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (cca. 8.210MWh x 0,85 tone CO ² 7.011,34 tone CO ² anual, pentru primul an după PIF și îmbunătățirea microclimatului local (reducerea amprentei locale de CO ² ).

Obiective specifice ale proiectului

*Modernizarea echipamentelor de comunicație din rețeaua de medie tensiune

*Montarea și integrarea în SAD a echipamentelor pentru digitalizare

Indicatori obligatorii:

*Posturi de transformare modernizate: 1483

*Puncte de alimentare modernizate: 154

*Noduri cu posibilitatea de comandă control de la distanță: 2501

*Sisteme pentru rețele digitalizate: 6*

Date de contact

Vasile-Cătălin Călugăr – Manager de proiect

E-mail: [email protected]

