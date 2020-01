Anul 2019, record negativ de nașteri în România, după ce precedentul a fost în 2018

Anul 2019 nu este unul tocmai îmbucurător în ceea ce privește natalitatea, din cauza faptului că este al doilea an consecutiv în care se înregistrează cel mai mic număr de copii născuți în România din ultimii 53 de ani , potrivit datelor INS şi a celor de la Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (RNEP) analizate de Edupedu.ro. Concret, numărul nou-născuților din întreg anul 2019 a fost de 178.130, mai mic cu peste 12 mii faţă de cel din anul 2018.

Numărul nou-născuților în primele 11 luni (sursa datelor – INS):

2008 – 203.959

2009 – 204.986

2010 – 195.407

2011 – 180.414

2012 – 185.394

2013 – 196.272

2014 – 186.088

2015 – 189.704

2016 – 187.265

2017 – 189.971

2018 – 177.573

2019 – 173.230

Datele statistice oficiale pentru luna decembrie 2019 vor apărea pe data de 10 februarie 2020, potrivit calendarului INS. Ca să putem avea o concluzie asupra întregului an, nu doar pentru primele 11 luni, am apelat la datele nașterilor raportate in Registrul National de Evidenta a Persoanelor, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Răspunsul a fost că în luna decembrie 2019 au fost înregistrate 4.908 naşteri, pentru care au fost eliberate certificate de naştere. Estimările arată că în întreg anul 2019 s-au născut circa 178.130 de copii, cu 12.040 de copii mai puțini ca în anul 2018.

Numărul anual de nou-născuți nu a mai scăzut atât de mult din 1967, anul următor decretului dat de Ceaușescu, decret prin care a interzis avorturile și metodele contraceptive. Potrivit datelor Academiei Române și INS, anual între 1970 și 1989 s-au născut câte 360 de mii de copii, în medie. În 1989 s-au născut 369.000 de copii, iar în 1990, numărul a fost de 314.746. De atunci natalitatea a scăzut aproape continuu, cu ușoare reveniri. Până acum, însă, 188.755 de nou-născuți nu am mai avut din anii ’60.

Din păcate, perspectiva nu este una tocmai îmbucurătoare, populaţia rezidentă a României este proiectată să scadă, în varianta de bază, de la 19,5 milioane de locuitori, cât era în anul 2018, până 13,7 milioane de locuitori în anul 2060, potrivit Institutului Naţional de Statistică. Astfel, potrivit proiecţiei, scăderea între 2018 şi 2060 ar fi de circa 5,8 milioane de locuitori.

Sursa: edupedu.ro