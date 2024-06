Antreprenorii care încearcă să schimbe Roșia Montană: Tică Darie și Adrian Petri au demonstrat că se pot dezvolta și altfel de afaceri, nu doar minerit

Roșia Montană, micuța localitate din Munții Apuseni devenită celebră ca urmare a bogățiilor din subteran, poate reprezenta o poveste de succes și în domeniul afacerilor. Chiar dacă pare greu de crezut, aici au apărut în ultimii ani antreprenori care au dezvoltat mici afaceri profitabile.

Unul dintre aceștia este Tică Darie, un tânăr de 32 de ani, de loc din Suceava, dar care s-a îndrăgostit de Roșia Montană și s-a stabilit în comuna din Munții Apuseni. Acesta a înființat singura afacere de producție din ultimii 10 ani din Roșia Montană. Tică a vrut și a reușit să arate că sunt și alte resurse care pot fi exploatate fără procese tehnologice complicate care ar putea afecta mediul, cum este mineritul.

A dezvoltat, cu ajutorul unui proiect finanțat și din fonduri europene, un atelier de croitorie pentru haine din lână.

Are șapte angajați permanenți, iar în perioadele cu comenzi mari colaborează cu zeci de femei din comună. Produsele întreprinderii sociale „Made in Roșia Montană” sunt vândute atât online, cât și prin magazinele din Roșia și Cluj-Napoca.

Tică spune că cea mai importantă problemă care trebuie rezolvată pe termen scurt pentru ca Roșia Montană să se poată dezvolta este aprobarea unui nou Plan Urbanistic General (PUG).

„Sunt persoane care doresc să construiască, respectând arhitectura locului, dar nu pot primi autorizație în lipsa unui PUG. Documentul se poate face doar prin colaborarea dintre Ministerul Dezvoltării, Consiliul Județean Alba și Primăria Roșia Montană.

În prezent, o pensiune poate exista doar dacă există construcția, se poate transforma o casă gata construită”, afirmă antreprenorul din Roșia. Acesta este membru din partea comunității locale în Comitetul de organizare UNESCO (COU) pentru Peisajul Cultural Minier Roşia Montană, format din 24 de persoane. „S-a discutat despre situația PUG-ului la întâlnirea din octombrie 2023.

Au trecut șase luni și nu s-a făcut nimic. Există toate condițiile acum și este foarte important să nu se mai amâne pentru că din experiența de până acum ar putea dura chiar și 3 ani până la aprobarea unui PUG nou. După includerea în Patrimoniul UNESCO, Guvernul și-a luat angajamentul să adopte PUG-ul, dar nu s-a întâmplat nimic”, spune Tică Darie.

Primul bistrou din Roșia Montană

Tânărul antreprenor a obținut fonduri de la Institutul Național al Patrimoniului și a restaurat o clădire istorică din centrul comunei, unde va fi viitorul sediu al cercetașilor din Roșia Montană și va funcționa și un bistrou.

„Am tot văzut că se vorbește despre sărăcia de la Roșia Montană. Ca locuitor și antreprenor pot spune că la noi nu există sărăcie. Este poate la RMGC, care a lăsat în paragină multe case ce acum se prăbușesc. Ar trebui ca aceste case să fie scoase la vânzare, pentru că sunt mulți care ar dori să cumpere. Oamenii care vor să lucreze își găsesc loc de muncă în orașele din apropiere. La Roșia se pot dezvolta fără probleme mici afaceri în alimentație publică, restaurante și cazare”, precizează tânărul antreprenor.

Acesta mai spune că, în prezent, un turist nu are unde să mănânce la Roșia Montană și nici unde să meargă la toaletă, în comună neexistând nicio toaletă publică.

Tică afirmă că următorul pas pentru administrația locală trebuie să fie modernizarea drumurilor, lucru care va permite să fie puse în valoare și satele din apropierea Roșiei, cum ar fi Vârtop și Corna, unde există alte atracții turistice spectaculoase.

”M-am născut în Suceava, unde mi-am petrecut o mare parte din viaţă, iar după terminarea liceului am ajuns în Copenhaga, unde am studiat multimedia design. După două călătorii pe bicicletă din Copenhaga la Roşia şi multe maratoane sau ultra-maratoane în care mintea mea era conectată doar la Roşia Montană, am decis să mă mut în acest loc minunat şi să ma implic direct în comunitate”, astfel descrie Tică Darie decizia de a se stabili în Munţii Apuseni.

În 2012, a pedalat aproape 3.000 de kilometri din Copenhaga până în Roşia, de unul singur, pentru cauza Roşia Montană. În 2013, a făcut drumul în doi, tot pe biciclete, din Germania, şi tot pentru campania Salvaţi Roşia Montană. Era perioada marilor proteste față de proiectul minier al companiei Gabriel Resources.

Tică s-a mutat la Roşia Montană în toamna anului 2013. Între timp, și-a întemeiat o familie și are doi copii.

Proiect turistic blocat de lipsa PUG-ului

Un alt antreprenor local este Adrian Petri, care administrează o pensiune. Și acesta susține că principala problemă care blochează dezvoltarea localității este absența PUG-ului.

„Am un proiect în domeniul turismului care este blocat pentru că nu există PUG. Nu se poate acorda autorizație de construcție. Ca să îl pot face ar trebui să cheltui foarte mulți bani pe un PUZ și PUG, lucru imposibil. Implicit, sunt blocate toate proiectele care pot fi realizate cu fonduri europene”, spune Adi Petri.

Mica lui afacere se susține pentru că se ocupă de turiști, organizează evenimente, tururi ghidate ale zonei, tururi pe bicicletă, oferind astfel mai multe oportunități pentru turistul care ajunge la Roșia Montană. El spune că are o listă întreagă de persoane care ar dori să cumpere case la Roșia, dar nu pot să facă acest lucru pentru că RMGC deține majoritatea locuințelor.

„Am văzut că cei de la Gabriel Resources susțineau că nu au bani pentru a plăti cheltuielile de judecată. O soluție ar fi preluarea de către stat a caselor RMGC din Roșia Montană și scoaterea lor la vânzare. Statul și-ar recupera banii, iar localitatea s-ar dezvolta pentru că sunt mulți oameni care doresc să devină proprietari aici”, completează antreprenorul.

Protest în timpul procesului de la Washington

Adi a ajuns, în decembrie 2019, și la Washington, unde a susținut cauza comunității locale inclusiv printr-un protest organizat la sediul Băncii Mondiale, unde se desfășura procesul de arbitraj dintre România și Gabriel Resources.

”Nu ne-au lăsat să asistăm la proces. Ne-au dus într-o altă clădire, unde ne-au prezentat o înregistrare cu ceea ce se întâmplase cu mult timp înainte. Chestii total inutile. Atunci mi-am dat seama ce secret e în jurul acestui proces”, a mai spus locuitorul din Roșia.

Adrian Petri afirmă că există multe oportunități de finanțare, dovadă fiind faptul că a scris proiecte și a primit bani pentru a organiza patru evenimente mari pe parcursul verii 2024.

Este vorba despre un festival de muzică live ce va avea loc în 15 – 18 august, un festival de teatru în perioada 23 – 25 august și evenimentul Noaptea Muzeelor din 31 august.

Toate evenimentele vor avea intrarea liberă.

Adi Petri a realizat și un site (rosiamontana.eu), unde pot fi obținute informații despre aceste evenimente și unde a adunat toate spațiile de cazare disponibile din Roșia Montană și împrejurimi. Tot aici, se poate afla totul despre atracțiile turistice din localitatea istorică din Munții Apuseni.

