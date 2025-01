Antreprenor din Alba, despre eliminarea facilităților fiscale din domeniul IT: ”Un sector productiv este sacrificat, iar alte măsuri necesare pentru reducerea deficitului bugetar rămân ignorate”

Iulian Ghișoiu, un tânăr antreprenor și expert SEO din Alba, a scris la sfârșitul lunii decembrie 2024, imediat după ce Ministerul Finanțelor a publicat în Monitorul Oficial Ordonanța care elimină facilitățile fiscale pentru angajații din sectorul IT, cum vor influența aceste măsuri viitorul.

”De ce ar distruge cineva un sector care produce, creează locuri de muncă și contribuie masiv la bugetul de stat?

În 29 decembrie 2024, Ministerul Finanțelor a publicat în Monitorul Oficial Ordonanța care elimină facilitățile fiscale pentru angajații din sectorul IT ( pe langă alte măsuri nefaste pentru economia românească). Practic, din ianuarie 2025, unul dintre cele mai performante sectoare ale economiei românești își pierde avantajele fiscale care l-au transformat într-un motor al creșterii economice.

Cum arată viitorul?

• Companii închise sau relocate. Creșterea costurilor va împinge multe firme din IT să-și restrângă activitatea sau chiar să plece din țară.

• Joburi pierdute. Mii de specialiști riscă să rămână fără locuri de muncă.

• Competitivitate zero. Fără aceste facilități, România pierde teren în fața altor țări care atrag deja investitori cu politici fiscale prietenoase.

• Venituri bugetare reduse. Paradoxal, în loc să crească încasările, eliminarea facilităților în IT va scădea contribuțiile totale, pentru că industria se va restrânge.

Și toate astea… pentru ce?

În timp ce un sector productiv este sacrificat, alte măsuri necesare pentru reducerea deficitului bugetar rămân ignorate:

• Reducerea pensiilor speciale. Mai vorbește cineva despre asta?

• Eficientizarea sistemului bugetar. „România are bugetarii cel mai bine plătiți din lume, avem bugetari care primesc, în momentul de față, zeci de mii de euro pe lună de la stat. Și avem în continuare instituții publice în care s-a acordat, în aceste zile, al 15-lea salariu. Și salariile sunt undeva la nivel de 3.000 de euro pe fiecare angajat” – Adrian Negrescu, analist economic.

• Combaterea corupției. Pentru asta nu se găsesc soluții rapide?

• Reducerea birocrației. Un mediu mai simplu ar atrage investiții fără să „taxăm” cei care deja muncesc.

Industria IT contribuie cu aproape 8% din PIB-ul României. În 2023, acest sector a generat peste 55.000 lei/angajat în contribuții fiscale, chiar și cu facilități. Este un domeniu care produce, inovează și ne pune pe harta mondială.

Acum, acest avantaj riscă să dispară. Voi ce părere aveți?”, a scris Ghișoiu pe rețelele de socializare.

