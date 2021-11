ANSVSA: Tăiței, RETRAȘI de URGENȚĂ de la raft. Sunt contaminați cu STICLĂ spartă

ASCOR Alba Iulia, implicată în campania națională „Uniți pentru viață: Din inima ASCOR pentru inima tuturor”

Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români organizează o campanie națională de donare de sânge, intitulată „Uniți pentru viață”, pentru a veni în sprijinul celor aflați în suferință.

Filiala ASCOR Alba Iulia se alătură acestei campanii de susţinere a donării de sânge.

I. Condițiile minime pentru a deveni donator:

1. Donatorul de sânge trebuie să fie o persoană sanătoasă și să nu facă tratament medicamentos;

2. Să nu ai /să nu fi avut: Sifilis, TBC, Hepatita virală B şi C, HIV, Malarie, Bruceloza, Boli de inimã, Diabet zaharat, Epilepsie, Cancer, AVC etc;

3. Să nu fi avut intervenții chirurgicale sau stomatologice, tatuaje în ultimele 6 luni;

4. Vârsta: 18-60 ani;

5. Greutate: femei-minimum 57 kg; bărbați-minimum 60 kg;

6. Femeile să nu fie însărcinate, în perioada de lehuzie, în perioada menstruală.

II. Recomandări pentru donarea de sânge:

1. Dimineața, înainte de donare, se servește un mic dejun ușor, fără grăsimi și se consumă lichide cum ar fi: apă, ceai îndulcit, cafea, suc, lapte;

2. Donatorul trebuie să vină odihnit la donare;

3. Nu se consumă alcool înainte de donare cu 48 ore;

4. Nu se fumează înainte de donare și 2 ore după donare;

5. Donatorul trebuie să vină la donare cu un act de identitate.

III. Drepturile donatorului:

1. Se acordă o zi liberă, în ziua donării conform legii;

2. Donatorul de sânge are dreptul să primească 7 tichete de masă, pentru produse alimentare (ca recompensă biologică);

3. Reducere de 50% pe mijloacele de transport în comun pentru 30 de zile, pentru persoanele cu domiciliul în Alba Iulia, iar pentru persoanele care au domiciliul în afara municipiului Alba Iulia se decontează biletele de transport în comun;

4. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize, cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării.

În speranţa că informaţiile prezentate mai sus v-au convins de necesitatea acestui demers umanitar, vă invităm pe cât mai mulţi dintre dumneavoastrã să vă alăturaţi campaniei noastre din data de 11 noiembrie a.c., în intervalul orar 7.30-12.00.

Pentru detalii suplimentare, ne puteți contacta printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook ASCOR Alba Iulia sau la numerele de telefon: 0757675436 sau 0745533200