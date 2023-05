Angajații români își vor putea verifica online contractul de muncă: Conectare între Ghişeul.ro și ITM

FOTO VIDEO| Ferestre din secolul XIX, conservate la Palatul Principilor din Alba Iulia

În timpul lucrărilor de modernizare a Palatului Principilor din Alba Iulia au fost descoperite mai multe ferestre din secolul XIX, mai exact din anul 1862, an gravat pe ramele de lemn ale ferestrelor.

”Există mai multe ferestre din acest an, am încercat pe cât posibil să le conservăm cât mai bine cu putință. Întreaga contrucție a ferestrelor este din acea perioadă, am reușit să conservăm cum se cuvine chiar și feroneria ferestrelor”, a spus arhitectul șef al proiectullui.

Mai multe lucrări datând din secolul XIX au fost descoperite și conservate, printre care și picturi, fie acestea pe pereți sau tavane.