ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 20 februarie 2022. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Cum a avut „grijă” un minor din Alba de casele vecinilor cât au fost plecați în străinătate. I-a lăsat fără electronice și bijuterii

Un tânăr în vârstă de 17 ani din Aiud a fost condamnat la măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o durată de 2 ani pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat în formă continuată după ce și-a lăsat patru vecini fără electrocasnice și bijuterii.

În actul de sesizare s-a reținut în fapt, că persoanele vătămate B. B., C. C., C. C_. și D. D. dețin locuințe situate în municipiul Aiud, iar în cursul lunii martie 2015 se aflau în străinătate.

Inculpatul A. A. locuiește pe aceeași stradă din Aiud, în apropierea locuințelor persoanelor vătămate, și a luat hotărârea infracțională la sfârșitul lunii martie 2015 să sustragă bunuri de valoare din locuințele celor 4 persoane vătămate, profitând de faptul că sunt plecate momentan în străinătate și imobilele ce le aparțin nu sunt locuite de alte persoane. Hotărârea infracțională a fost pusă în executare, conform celor mai jos expuse.

În data de 24.03.2015 a pătruns prin efracție, prin podul locuinței și spargerea tavanului din rigips, în locuința persoanei vătămate B. B_., de unde a sustras un televizor color , tip plasmă, marca Samsung, culoare neagră, un laptop ACER, de culoare neagră, bijuterii (lănțișor cu medalion de circa 10 gr), un cuptor electric și mai multe perechi de blugi.

În data de 24.03.2015 a pătruns prin efracție, prin podul locuinței și spargerea tavanului din rigips, în locuința persoanei vătămate C. C., de unde a sustras două televizoare , tip LCD, mărcile LG și Samsung, de culoare neagră,mai multe obiecte de îmbrăcăminte (pantaloni blugi , geci) și bijuterii (lanțișor, inel, verighetă).

În data de 25.03.2015 a pătruns prin efracție, prin podul locuinței și spargerea tavanului din rigips, în locuința persoanei vătămate D. D., de unde a sustras un televizor tip LCD, un cuptor cu microunde , două covoare, obiecte de îmbrăcăminte și pături.

În data de 27.03.2015, a pătruns prin forțarea sistemului de închidere al ușii de acces în locuința persoanei vătămate C. C și a sustras 2 televizoare tip plasmă și bijuterii (circa 350 gr. conform declarației persoanei vătămate).

Inculpatul a adus laptopul Acer, sustras de la persoana vătămată B. B., la locuința mamei suspectului J.J., unde l-a ascuns într-o pereche de blugi cu care a venit la locuința mamei suspectului J. J. pentru a-i spăla, ferindu-l de vederea mamei sale și a suspectului.

Televizoarele le-a vândut unor cetățeni care nu știau că provin din furturi.

Sentința Judecătoriei Aiud nu este definitivă, ea putând fi atacată cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.