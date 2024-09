ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 22 septembrie 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 22 septembrie 2024 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Unitatea Militara 01684 Alba Iulia

Unitatea militară 01684 cu sediul în strada Mitropolit Alexandru Sterca Suluțiu, nr. 2, Loc. Alba Iulia, județul Alba, scoate la concurs un post, cu normă întreagă, de medic specialist (stomatolog), în cadrul Cabinetului medicină dentară anexă la Unitatea Militară 01684 Alba Iulia.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

1. să fie absolvent cu diplomă de licenţă, al unei instituţii de învăţământ superior medical acreditate;

2. să deţină certificat de medic specialist într-o specialitate din domeniul medicină dentară;

3. să deţină certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit reglementărilor în vigoare, vizat la zi;

4. să deţină poliţă de asigurare malpraxis valabilă;

5. să nu fi fost sancţionat de către Colegiul medicilor;

6. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admis”;

7. abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: atenţie, comunicativitate, sociabilitate, flexibilitate, spirit de observaţie, capacitate de lucru în echipă.

*Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba

DGASPC Alba organizează concurs în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post, de natură contractuală, vacant la:

– 1 post de medic specialist -preşedinte CEPAH, normă întreagă, pe durată nedeteminată, la Compartimentul Medic – Președinte Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Condiţii specifice prevăzute în Fișa postului:

Studii de specialitate: diplomă de licență în medicină, certificat de medic specialist în specialitatea: expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină internă sau medicină de familie;

Cerințe specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor și Aviz anual de liberă practică.

Calendar concurs

Data afisarii: 19.09.2024

Data limita de preluare a dosarelor: 02.10.2024

Proba scrisa: 10.10.2024

Interviu: 15.10.2024

Relatii suplimentare la Compartimentul Resurse Umane– etaj 3, camera 46, tel. 0258/818266- interior 209, sediul D.G.A.S.P.C Alba din municipiul Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1989, nr. 68 sau pe site-ul D.G.A.S.P.C. Alba – www.protectiasocialaalba.ro (email: [email protected])

*Creșa Municipiului Alba Iulia

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi vacante, funcții contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată,

în data de 15 octombrie 2024, ora 10:00

1. Denumirea postului vacant:

Creșa Municipiului Alba Iulia

2 – posturi ÎNGRIJITOR DE COPII, cod COR 531101, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată,

2. Condiţii specifice de participare:

– Studii generale/medii,

– Vechime necesară în specialitate: – experiență de minim 1 an în munca cu copiii

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Creșei 2 Ampoi str. Livezii nr. 47, Alba Iulia, la Compartimentul achiziții, juridic, resurse umane, de la secretarul comisiei de concurs, domnul Florea Daniel Ștefan – consilier resurse umane şi la nr. de telefon: 0720/660818.

*Școala Gimnazială „Timoteiu Ovidiu Tarnu” Stremț

Școala Gimnazială „Timoteiu Ovidiu Tarnu” Stremț, cu sediul în comuna Stremț, str. Principală nr. 97, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și Ordonanța de Urgență nr. 107 din 4 septembrie 2024, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Șofer microbuz școlar 17+1 locuri

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Școala Gimnazială „Timoteiu Ovidiu Tarnu” Stremț

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

• Studii: medii

• Vechimea în muncă: minim 2 ani ca si conducător auto profesionist

• Domiciliul în zona Teiuș-Stremț

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0258/848123 sau 0787733164 și pe website: www.scoalastremt.ro, persoană de contact: Petruse Daniela, având funcția de secretar.

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba

Post cu normă înteagă, durata timpului de lucru 7 ore/zi, 35 ore/săptămână a unui post vacant corespunzător funcției contractuale de medic stomatolog în cadrul Serviciului public de asistență medicală aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia

Condițiile specifice de participare la concurs conform fișei postului:

Studii: diplomă de licență de medic stomatolog/dentist

Certificat de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi, vizat la zi

Vechime: – minimum 1 an în specialitatea studiilor

*Școala Gimnazială „Singidava”, Cugir, județul Alba

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SINGIDAVA” CUGIR cu sediul în Cugir, str. Alexandru Sahia nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor doua posturi contractuale:

1. Nivelul postului : de execuție

2. Denumirea postului: îngrijitor studii medii, post vacant, perioadă nedeterminată

3. Scopul principal al postului: îngrijitoare

4. Număr de posturi 2 posturi

Condiții specifice:

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant:

– Nivelul studiilor: minim 10 clase sau 8 clase + învățământ profesional

– Vechimea necesară în specialitatea studiilor: Nu se solicită

– Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare și comunicare cu întreg personalul, abilități pentru munca în echipă în limita sarcinilor, atribuțiilor din fișa postului

– Disponibilitate pentru munca în două schimburi

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 18.09.2024-01.10.2024, între orele 8.00-14.00, la sediul ŞCOLII GIMNAZIALE “SINGIDAVA”, localul din str. Alexandru Sahia Nr. 16, Cugir, biroul Secretariat, tel: 0258/751091 sau 0258/751727

*Scoala Gimnaziala Ovidiu Hulea Aiud/Scoala Gimnaziala Liviu Rebreanu Aiud

Școala Gimnazială ,,Ovidiu Hulea’’, cu sediul în Localitatea Aiud, strada Cuza Voda nr.35 , județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022Nivelul postului: execuție;

1.Denumirea postului: mediator școlar, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la Școala Gimnazială ,,Ovidiu Hulea’’ Aiud-structura Scoala Gimnaziala “Liviu Rebreanu” Aiud;

2.Gradul/Treapta profesional/profesională: mediator școlar S- debutant;

3.Scopul principal al postului: sprijinul privind participarea tuturor copiilor din comunitate la învățământul obligatoriu; facilitarea dialogului școală-familie- comunitate;

4.Numărul de posturi: 1.

Condiții specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: absolvirea cu diplomă de licenta,, urmată de un curs de formare profesională cu specializarea mediator școlar, recunoscut de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – conform Legii 1/2011 -art 250 , alin i

Excepție- Se aprobă și dosarele candidaților care dovedesc că sunt înscriși, la momentul organizării concursului, la un curs de mediator școlar.

2.Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): utilizare PC, nivel mediu;

3.Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu este cazul;

4.Abilități, calități și aptitudini necesare: comunicare eficientă, empatie, abilități de mediere a conflictelor;

5.Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): nu este cazul;

6.Vechime: nu este cazul.

7. Pe postul de mediator școlar se recomandă angajarea unei persoane care cunoaște limba și cultura comunității locale pentru care sunt necesare serviciile de mediere școlară

*Școala Gimnazială Meteș, județul Alba

Concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor curățenie

– 0,5 Normă pe perioadă nedeterminată la

Școala Gimnazială Meteș – Structura Școala Primară „Dionisie Popoviciu” Tăuți

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1336/2022, modificată și completată prin H.G. nr. 83/2023, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant în instituțiile publice de stat, Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023 – Conducerea si coordonarea la nivelul unității de învățământ preuniversitar – secțiunea a 2-a, art. 128; Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/20.04.2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților publice Școala Gimnazială Meteș organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:

-0,5 normă îngrijitor curățenie la Școala Gimnazială Meteș – structura Școala Primară „Dionisie Popoviciu” Tăuți, pe perioadă nedeterminată.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor curățenie-0,5 Normă

• Minim studii medii;

• Vechime în muncă- nu se solicită;

• Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;

• Abilități de muncă în echipă;

• Disponibilitate pentru program flexibil;

• Disponibilitate pentru munca în două schimburi;

• Răspunde de starea de curățenie și igiena în sectorul repartizat;

• Răspunde de Centrala Termică pe combustibil solid, aprinde focul când e cazul și o alimentează periodic;

• Răspunde de inventarul încredințat;

• Știe să folosească produsele de curățenie;

• Efectuează deplasări în interes de serviciu , în limita sarcinilor , atribuțiilor și responsabilităților din fișa postului;

• Efectuează și alte sarcini trasate de către conducere în limita capacității sale fizice și intelectuale și a programului de lucru;

• Cunoștințe de legislație specifică locului de muncă;

• Cunoștințe în domeniul Sănătății și Securității în Muncă și PSI;

Relații suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Meteș, tel. 0258849011.

*Primăria Comunei Cergău, județul Alba

post contractual de executie inspector de specialitate pe durata nedeterminata , de inspector de specialitate grad I in cadrul compartimentului “Agricol ” din aparatul de specialitate al primarului comunei Cergău , judeţul Alba – 1 norma ,

2.Conditii specifice pentru ocuparea postului vacant , pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga de inspector de specialitate grad I in cadrul compartimentului “Agricol ” din aparatul de specialitate al primarului comunei Cergău, judeţul Alba.

a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta ;

b) Vechime in munca minim 1 an

c) abilităţi de comunicare;

d) Abilităţi de relaţionare – comunicare;

e) Abilităţi pentru munca in echipă;

f) Cunoștințe de operare pe calculator

Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt: Primăria Cergau, compartiment contabilitate, impozite si taxe, resurse umane, tel. 0258719302 email: [email protected], persoană de contact: Avram Elena- consilier superior.

*Direcția de Asistență Socială Sebeș

1. ASISTENT SOCIAL DEBUTANT – 1 post, compartimentul Centrul de Informare și Consiliere Socială (durata timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână);

2. ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL – 1 post, compartimentul Monitorizare și protecția persoanelor vârstnice și a persoanelor cu dizabilități (durata timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână);

Condiții specifice :

– Studii : superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;

– Aviz de exercitare a profesiei de asistent social;

– Vechime în specialitatea studiilor: fără vechime – pentru postul de asistent social debutant și minimum 5 ani vechime – pentru postul de asistent social principal.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

• 30 septembrie 2024, ora 16:00 : termenul limită de depunere a dosarelor;

• 08 octombrie 2024, ora 10:00 : proba scrisă;

• Data și ora desfășurării interviului vor fi comunicate ulterior;

Relații suplimentare privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Direcția de Asistență Socială Sebeș, e-mail : [email protected], telefon 0258731007.

*Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”, alba Iulia, județul Alba

– un post contractual vacant de contabil șef grad II, studii superioare de lungă durată, normă întreagă, perioadă nedeterminată la Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba

Calendar:

– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 02 octombrie 2024, ora 9:00, la sediul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, situată în Municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba;

– proba scrisă va avea loc în data de 09 octombrie 2024, ora 9:00, la sediul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, situată în Municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba;

– interviul va avea loc în data de 15 octombrie 2024, ora 9:00, la sediul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, situată în Municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până cel târziu în data de 01 octombrie 2024, ora 16:00, la compartimentul resurse umane al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr. 22, judeţul Alba.

Condiţii de participare:

– studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI) – Ştiinţe sociale; Ramura de ştiinţă (RSI) – Științe economice;

– vechime în specialitatea economică pe studii superioare de lungă durată minim 7 (șapte) ani.

Relaţii suplimentare se obțin la telefon 0258/811443 (interior 13), la compartimentul resurse umane al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.

*Penitenciarul Aiud

În conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2019 privind Statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului ministrului sănătății nr. 166/2023, Penitenciarul – Spital Dej organizează concurs, din sursă externă, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a posturilor vacante de execuție – medic (ofițer de poliție penitenciară), medic rezident în ultimul an/medic specialist/medic primar în specialitatea medicină generală/medicină de familie, cu normă întreagă, 7 ore/zi, în cadrul unităților arondate:

Penitenciarul Aiud

• 1 post de medic rezident în ultimul an/medic specialist/medic primar în specialitatea medicină generală/medicină de familie;

Penitenciarul Miercurea Ciuc

• 1 post de medic rezident în ultimul an/medic specialist/medic primar în specialitatea medicină generală/medicină de familie;

La concurs pot participa persoanele care nu au calitatea de polițist de penitenciare.

Pentru posturile de medic se pot prezenta la concurs medici rezidenți în ultimul an, medici specialiști și medici primari, în specialitatea postului scos la concurs.

Candidații se pot înscrie pentru un singur post din anunț. (conform art. 22 alin. (1) lit. a) din Anexa 1 la Ordinul ministrului justiției nr. 3065/C/2020, cu modificările și completările ulterioare.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condițiile generale, precum și condițiile specifice de ocupare a postului.

CONDIȚII SPECIFICE

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, emisă de instituții acreditate potrivit legii, în ramura de știință medicină – domeniul de licență sănătate – specializarea medicină;

II. să dețină adeverință de medic rezident în ultimul an/gradul profesional de specialist sau primar în specialitatea postului scos la concurs;

III. să dețină certificat de membru al organizației profesionale (Colegiul Medicilor din România) cu viza pe anul în curs;

IV. nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

V. autorizație de acces la informații clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific fiecărei unități.

*UNITATEA MILITARĂ 01760 SEBEȘ

Post vacant- Psiholog stagiar

Principalele cerinţe ale postului:

Studii superioare în domeniul psihologiei, psihosociologiei, psihopedagogiei (absolvirea studiilor universitare cu diplomă de licenţă), cu licenţă în domeniul psihologiei/calificarea psiholog;

Atestat de liberă practică în psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale, treapta: practicant, regim exercitare: supervizare.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului, sunt:

a) Studii superioare în domeniul psihologiei, psihosociologiei, psihopedagogiei (absolvirea studiilor universitare cu diplomă de licenţă), cu licenţă în domeniul psihologiei/calificarea psiholog;

b) Atestat de liberă practică în psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale, treapta: practicant, regim exercitare: supervizare;

c) Vechime în muncă: fără vechime;

d) Nivelul de acces al funcţiei la informaţii clasificate este secret de serviciu; în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admis”;

e) Cunoştinţe de operare pe calculator: utilizarea în condiţii foarte bune a tehnicii de calcul, a sistemului de operare WINDOWS, a aplicaţiei MICROSOFT OFFICE;

f) Rapiditate în executarea ordinelor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerenţă şi fluiditate în comunicarea orală şi scrisă, spirit de observaţie, grad ridicat al atenţiei distributive, logică, iniţiativă, responsabilitate, rezistenţă la lucru în condiţii de stres, capacitate ridicată de concentrare, coordonare, analiză şi sinteză;

g) Disponibilitate permanentă pentru desfăşurarea atribuţiilor funcţionale pe teritorul naţional, conform activităţilor planificate şi a sarcinilor primite;

h) Riscuri implicate: efort intelectual ridicat, radiaţii electromagnetice şi cele determinate de încordare psihică;

i) Păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar.

*Liceul Tehnologic Sebeș

Liceul Tehnologic Sebeș, cu sediul în Sebeș, Str. Dorin Pavel, nr. 2, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: femeie de serviciu

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Administrativ

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

• Studii: 8 clase

• Vechime în muncă: nu necesită

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.ltsebes.ro, persoană de contact: Mihaut Simona funcția Secretar Șef, având numărul de telefon 0258/731.010

*Primăria Comunei Săsciori, județul Alba

Primăria Comunei Săsciori, cu sediul în comuna Săsciori, str. Principală nr. 363, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Consilier, grad profesional II

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului și achiziții publice

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8ore pe zi;40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

-Studii: -studii universitare de lungă durată

-Vechimea în muncă și în domeniul studiilor: 3 ani și 6 luni

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.comunasasciori.ro, persoană de contact: Maer Camelia Elena, funcția inspector superior, având numărul de telefon 0258741110

*Primaria Comunei Pianu

Muncitor calificat I, mașinist pentru mașini terasamente (deservant buldoexcavator) – 1 post

Condiții specifice:

-studii medii generale;

-certificat de competențe profesionale și/sau certificat de calificare profesională: mașinist, la mașini pentru terasamente;

-certificat de pregătire profesională a conducătorului auto.

-permis de conducere categoriile: B, C – minim 10 ani vechime;

-vechime în muncă: minim 10 ani

-aviz medical valabil;

-aviz psihologic;

-perioadă nedeterminată, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

-fisă aptitudine – Medicina Muncii;

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare;

Primăria Comunei Pianu, Pianu de Sus, str. Principală, nr. 94, număr de telefon 0258 761111, interior 12, e-mail: [email protected], persoana de contact: Gabriela BODEA -secretar comisie concurs, precum și de pe site-ul instituției: www.primariapianu.ro.

*Primăria Comunei Săsciori, județul Alba

Primăria Comunei Săsciori, cu sediul în comuna Săsciori, str. Principală nr. 363, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Asistent medical comunitar

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Asistență medicală comunitară

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8ore pe zi;40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Asistent medical școlar

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Asistență medicală comunitară

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi;40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului Asistent medical comunitar sunt:

-Studii: •diplomă de absolvire a studiilor postliceale în specialitatea asistent medical;

-Adeverință eliberată în vederea participării la concurs, de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

-Certificat de membru și aviz anual eliberat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România

-Vechimea în muncă: nu se solicită

-Vechime în domeniul studiilor: nu se solicită

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.comunasasciori.ro, persoană de contact:Maer Camelia Elena funcția inspector superior, având numărul de telefon 0258741110.

*Școala Gimnazială,,Simion Balint”, Rosia Montana

Școala Gimnazială,,Simion Balint” cu sediul în Rosia Montana, sat Rosia Montana, nr. 188, Jud. Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr.1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: executie.

2. Denumirea postului: administrator financiar, pe perioadă nedeterminată.

3. Numărul de posturi: 0.5 normă .

Condiții specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: Studii superioare de lunga durata de specialitate în domeniul economic, cu diplomä de licentă.

2. Vechime în specialitatea studiilor: minim 3 ani.

3. Alte condiții:

a) cunoștințe de operare pe calculator : Word, Excel, programe specifice domeniului financiar-contabil la nivel de instituții publice, internet (navigare poștă electronică), sistemul de raportare Forexebug, etc.

b) cunoștințe de operare si utilizare a platformelor naționale, PATRIMVEN, SIIIR.

c) cunoștințe de operare si utilizare a programului EDUSAL

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: MIHON MIHAELA, funcția secretar; tel. 0730092833 e-mail: [email protected] / [email protected]

*Spitalul Orasenesc ”Dr. Alexandru Borza”Abrud

Spitalul Orășenesc”Dr. Alexandru Borza” Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de 14 OCTOMBRIE 2024, ora 1000, concurs/examen, pentru ocuparea unui post vacant în statul de funcții , in conformitate cu prevederile Ordinul MS nr.166/2023, functii contractuale de executie, de medic specialist PEDIATRIE cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată

CONDIŢIILE SPECIFICE :

– medic specialist specialitate PEDIATRIE :studii superioare in specialitatea pediatrie

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022 );

b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f) , la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin ;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019

privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008

privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

k) curriculum vitae, model comun European

l) Chitanta de plata a taxei de concurs in valoare de 1.200 lei.

Informaţii suplimentare la telefon 0258/780614, int. 34 – biroul resurse umane, sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro

