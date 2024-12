ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 22 decembrie 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 22 decembrie 2024 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare,

pentru ocuparea a unui post vacant, funcție contractuală de execuție, pe perioadă determinată de 12 luni, în data de 22.01.2025 ora 12:00, după cum urmează:

Unitatea de management a proiectului Înființare Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ”Orizonturi” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ”Orizonturi”

1 – post de expert tehnic, cod COR: 214239;

Condiţii specifice de participare:

Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental: Științe inginerești;

Domeniul de licență: Inginerie civilă;

• Vechimea în specialitatea studiilor necesare: 7 ani.

Durata timpului de lucru pentru funcția contractuală de expert tehnic este de 4 ore/zi, respectiv 20 ore/săptămână.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Asistență Socială, din B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia la secretarul comisiei concurs de la Compartiment resurse umane şi la nr. de telefon:0258 – 810325.

*Spitalul Municipal Sebeș, județul Alba – Asistenți medicali, registratori medicali și îngrijitori de curățenie

Nr.crt. Funcția Secția/Compartimentul Nr. posturi Studii Durata timpului de lucru Durata contractului de muncă

1. Asistent medical Nou Născuți 1 PL/S 8 nedeterminată

2. Asistent medical Obstetrică-Ginecologie 1 PL/S 8 determinată

3. Asistent medical Pediatrie 1 PL/S 8 determinată

4. Asistent medical Nou Născuți 1 PL/S 8 determinată

5. Asistent medical generalist Laborator Radiologie, Imagistică Medicală 1 PL/S 6 determinată

6. Asistent medical Camera de gardă 2 PL/S 8 determinată

7. Asistent medical Boli Infecțioase 1 PL/S 8 determinată

8. Asistent medical Chirurgie generală 1 PL/S 8 determinată

9. Registrator medical debutant Medicină internă 1 M 8 nedeterminată

10. Registrator medical debutant Nou Născuți 1 M 8 nedeterminată

11. Îngrijitor de curățenie Medicină internă 1 G 8 nedeterminată

12. Îngrijitor de curățenie Pediatrie 1 G 8 nedeterminată

13. Îngrijitor de curățenie Obstetrică-Ginecologie 1 G 8 nedeterminată

II. CONDIŢII SPECIFICE

Pentru asistenți medicali

a) deține diplomă de studii postliceale sanitare, diplomă de studii postliceale prin echivalare

conform HG nr. 797/1997; diploma de licenta (dupa caz);

b) deține diplomă de bacalaureat;

c) deține certificat de membru eliberat de OAMGMAMR;

d) deține aviz de participare la concurs eliberat de OAMGMAMR;

e) deține abilități de lucru pe calculator;

f) deține abilități de comunicare;

g) îndeplinește condițiile de vechime:

Registrator medical:

a) studii medii;

b) curs de operator calculator;

c) deține abilități de lucru pe calculator;

d) fără vechime.

Îngrijitor de curăţenie:

a) studii generale;

b) fără vechime.

Date de contact:

SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ

Sebeș, Str Șurianu, Nr 41, Jud Alba

Telefon/Fax: 0258731712 / 0258731705

E-mail: [email protected]

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, județul Alba – organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– 1 post contractual vacant de medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie cu normă întreagă , 7 ore/zi, 35 ore/saptamana, în cadrul UPU;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

a) Pentru medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic specialist în specialitatea pediatrie;

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, B-dul Revolutiei 1989, nr.23, Alba Iulia, și va consta în următoarele etape:

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

1. selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;

2. proba scrisă (proba B);

3. proba clinică sau practică în funcţie de specificul postului publicat la concurs (proba C).

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante:

– doua posturi vacante cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență, în cadrul UPU- perioadă nedeterminată;

– doua posturi vacante cu normă întreagă de medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicină de urgență, în cadrul UPU- perioadă nedeterminată;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

a) Pentru medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic specialist în specialitatea medicină de urgență;

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

b) Pentru medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicină de urgență

– diplomă de licență în medicină;

– promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculum de pregătire aferent anului de formare;

– adeverință de confirmare ca medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea medicină de urgență

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, B-dul Revolutiei 1989, nr.23, Alba Iulia, și va consta în următoarele etape:

1. selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;

2. proba scrisă (proba B);

3. proba clinică sau practică în funcţie de specificul postului publicat la concurs (proba C).

Inscrierile la concurs ( locul de depunere a dosarelor deconcurs) se fac la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, B-dul Revolutiei 1989, nr.23, Alba Iulia in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului de concurs, respectiv in perioada 19.12.2024-13.01.2025, in intervalul orar 8-15 si se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, județul Alba – 1 post de medic rezident anul V specialitatatea ORL – din cadrul secției ORL;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Pentru medic rezident anul V în specialitatea ORL

– diplomă de licență în medicină;

– adeverință de confirmare ca medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea ORL

Depunerea dosarelor de înscriere la concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, Birou resurse umane și relații cu publicul 19.12.2024 13.01.2025 Luni – Vineri între orele 9.00-15.00

Selecția dosarelor de concurs. Stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice 14.01.2025.

Relatii suplimentare se obtin la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, b-dul Revolutiei nr.23, Alba Iulia, jud.Alba, Serviciul resurse umane si relatii cu publicul, tel.0258820825 int.146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– 1 post contractual vacant de medic specialist confirmat în specialitatea obstetrica ginecologie cu normă întreagă , 7 ore/zi, 35 ore/saptamana, în cadrul Sectiei Obstetrica Ginecologie;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

a) Pentru medic specialist confirmat în specialitatea obstetrica ginecologie

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic specialist în specialitatea obstetrica ginecologie;

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, B-dul Revolutiei 1989, nr.23, Alba Iulia, și va consta în următoarele etape:

1. selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;

2. proba scrisă (proba B);

3. proba clinică sau practică în funcţie de specificul postului publicat la concurs (proba C).

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*SPITALUL ORASENESC CUGIR cu sediul în CUGIR strada N BALCESCU nr. 5 județul ALBA organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: Infirmier debutant post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Ambulatoriul de Specialitate.

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Debutant

4. Scopul principal al postului: Asigurarea nevoilor fundamentale ale pacientului

( confortul fizic si nevoile fiziologice ale persoanei ingrijite).

5. Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată)

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: GENERALE

2. Perfecționări (specializări): nu

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Rezistenta fizica, empatie, adaptare la stres, rabdare, lucida.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): …………

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): ……………..

8. Vechime Nu se solicita

Dosarele de concurs se depun la Spitalul Orasenesc Cugir, str N Balcescu, nr 5 compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786225608 persoana de contact Uritescu Cristian email: [email protected]

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):13.01.2024, ora 14,00, la sediul instituţiei.

*Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, județul Alba – Muncitor I, 1 post.

Condiţii specifice (minimale) de participare la concurs:

– Nivelul studiilor: Învățământ liceal, 10 clase;

– Vechimea în muncă: 10 ani;

– Certificat/diplomă de calificare într-una dintre următoarele meserii: Instalator, tâmplar, electromecanică, construcții;

– Constituie un avantaj abilități de sudură, zugrăvit.

Colegiul Național ,,Lucian Blaga” Sebeș, e-mail: [email protected], telefon: 0258731217.

*Școala Gimnazială „Singidava”, Cugir, județul Alba – Ajutor analist programator

1. Nivelul postului : de execuție

2. Denumirea postului: 0,5 post ajutor analist programator, treapta II, studii medii, post vacant, perioadă nedeterminată

3. Scopul principal al postului: ajutor analist programator

4. Număr de posturi: 0,5 post

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant:

– Nivelul studiilor: minim 12 clase cu diplomă de Bacalaureat în profilul postului scos la concurs

– Vechimea necesară în specialitatea studiilor: minim 5 ani în specialitatea postului

Concursul constă în probă practică și interviu. Acesta se va organiza la sediul ŞCOLII GIMNAZIALE “SINGIDAVA”, localul din str. Alexandru Sahia Nr. 16, Cugir, jud Alba în perioada 18.12.2024-22.01.2025

Telefon de contact 0258751091/0258751727.

*Spitalul Orășenesc Cugir, județul Alba – Infirmier debutant, Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

A.) SPITALUL ORASENESC CUGIR cu sediul în CUGIR strada N BALCESCU nr. 5 județul ALBA organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: Infirmier debutant post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Sectia Chirurgie Generala.

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Debutant

4. Scopul principal al postului: Asigurarea nevoilor fundamentale ale pacientului

( confortul fizic si nevoile fiziologice ale persoanei ingrijite).

5. Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): ……….

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: GENERALE

2. Perfecționări (specializări): nu

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Rezistenta fizica, empatie, adaptare la stres, rabdare, lucida.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): …………

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): ……………..

8. Vechime Nu se solicita

*Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș – Bucătar, 1 post.

Condiţii specifice de participare la concurs:

Perfecționări (specializări): Certificat/diplomă de calificare bucătar;

Nivelul studiilor: G;

Vechimea necesară în specialitatea studiilor: 3 ani.

Colegiul Național ,,Lucian Blaga” Sebeș, e-mail: [email protected], telefon: 0258731217.

*Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba, organizează în baza HG nr.1336/2022 și prevederile art. VII alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.115/2003 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, la sediul său din str.I.L.Caragiale nr.1, concurs pentru ocuparea în cadrul Serviciului Public de Gospodărire locală a orașului Cugir – Compartiment Salubritate din subordinea Consiliului local al orașului Cugir a unei funcții de execuție vacante de natură contractuală – perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de : muncitor necalificat I-1 post

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției de: muncitor necalificat I

STUDII ADMISE:

– Studii:generale sau absolvent școală profesională;

– vechime/experiență -de preferință minimum 1 an;

*Direcția de Asistență Socială Sebeș din subordinea Consiliului Local al municipiului Sebeș, organizează în data de 16.01.2025 ora 10:00, concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de :

MEDIC – 1 post, compartimentul Asistență medicală școlară (durata timpului de muncă de 7 ore/zi, 35 ore/săptămână); – medic cu competențe limitate

Probele stabilire pentru concurs sunt : proba scrisă și interviul

Condiții specifice

– Studii de specialitate medicale, facultatea de medicină absolvită cu examen de licență: specialitatea medicină

– Certificat de membru al Colegiului Medicilor;

– Vechime în specialitatea studiilor : – ;

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției : Direcția de Asistență Socială Sebeș, Aleea Lac, nr. 12 la compartimentul Resurse umane, tel. 0258731007, fax 0258730611, email : [email protected], persoană de contact : Pascal Andra Iulia.

*Direcția de Sănătate Publică Alba, Alba Iulia, județul Alba – Inspector de specialitate I A – specialitate stiinte ingineresti (1 post normă întreagă 8 ore/zi) din cadrul Laboratoruului de diagnostic si investigare in SP din structura Direcției de Sănătate Publică Alba.

Condiţii specifice:

– Denumire funcţie: Inspector de specialitate I A;

– Studii cerute: studii superioare absolvite cu diplomă de licență in domeniul ingineriei alimentului;

– Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 7 ani;

– Cunoştinţe medii operare calculator.

Relatii la sediul DSP ALBA, B-dul REVOLUTIEI 1989, nr.23, ALBA IULIA, TEL. 0258835244

*Primăria comunei Galda de Jos organizează la sediul său din localitatea Galda de Jos, nr. 90, Judeţul Alba , concurs de recrutare, în data de 09.01.2025 – proba scrisă – pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următorului post contractual vacante în cadrul unității de învățământ antepreșcolar Creșa Galda de Jos :

ÎNGRIJITOR, cu program de lucru de 8 ore/zi (40 de ore/săptămână);

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, şi va consta în redactarea unei lucrări scrise şi susținerea unui interviu, după următorul calendar:

• lucrarea scrisă va avea loc în data de 09.01.2025, ora 10,00 la sediul Primăriei Galda de Jos

• interviul se va susţine în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

Condițiile specifice de participare la concurs sunt:

– studii medii;

– absolvirea cursului de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă constituie un avantaj și un criteriu de departajare;

– disponibilitate la un program flexibil și, eventual, prelungit;

– experiența în domeniu și/sau alte calificări necesare postului constituie un avantaj și un criteriu de departajare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul autorității organizatoare, situat în comuna Galda de Jos Strada Principală, nr. 90, Județul Alba, la telefon 0258.846032 sau e-mail: [email protected].

*Direcția de Sănătate Publică Alba, Alba Iulia, județul Alba – Inspector de specialitate debutant – specialitate stiinte umaniste (1 post normă întreagă 8 ore/zi) din cadrul Compartimentului de evaluare si promovare a sanatatii din structura Direcției de Sănătate Publică Alba.

Condiţii specifice:

– Denumire funcţie: Inspector de specialitate debutant;

– Studii cerute: studii superioare absolvite cu diplomă de licență in domeniul stiintelor umaniste;

– Vechimea minimă în specialitatea studiilor: nu e cazul;

– Cunoştinţe medii operare calculator.

Concursul are loc la sediul instituţiei şi constă în:

– selecția dosarelor de înscriere

– proba scrisă – 14. 01.2025, ora 10,00

– Interviu- Se va susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise, data și ora probei interviu se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă

Relatii suplimentare la sediul DSP ALBA, b-dul REVOLUTIEI 1989, nr. 23, ALBA IULIA, tel. 0258835244- comp. RU

*Unitatea Militară 01684 Alba Iulia organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de personal civil contractual de șofer I la formațiunea de cazarmare

Structura în cadrul căreia se află postul: formațiunea de cazarmare anexă la UM 01684 Alba Iulia

Durata timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Durata contractului: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

1. Absolvirea învățământului general obligatoriu (10 clase);

2. Permis de conducere valabil pentru categoriile ,,BE” și ,,CE”;

3. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admis”;

4. Atestat transport mărfuri generale/aviz psihotehnic;

5. Vechime în muncă: 6 ani;

6. Vechime în specialitate: 6 luni;

7. Disponibilitate permanentă pentru desfășurarea atribuțiilor de funcționale conform activităților planificate și a sarcinilor primite, inclusiv sâmbăta, duminica și în zilele de sărbători legale;

8. Capacitate de lucru în echipă, comunicare, observare, responsabilitate, obiectivitate, realism, politeţe, amabilitate;

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 01684 Alba Iulia, str. Mitropolit Alexandru Suluțiu Sterca nr.2 localitatea Alba Iulia, judeţul Alba, la secretarul comisiei de concurs, Lt.Gabriel Mărginean, telefon 0258 813491, sau 0258 813556, int. 104.

*SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD – Manager – persoana fizica, pe o perioadă de 4 ani, la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) este aptă din punct de vedere medical şi psihologic să exercite funcţia de manager. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

e) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor, prevăzute la art. 176 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare astfel:

– să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, ştiinţe juridice sau ştiinţe economice;

– să fie absolvent cu diplomă a studiilor universitare de master în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei sau cu diplomă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia absolvenţilor de medicină, specializarea medicină şi medicină dentară, specializarea medicină dentară;

– să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei.

f) îndeplineşte condiţia de absolvire a unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătăţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2022;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

h) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

i) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

Transmiterea de către persoanele interesate a întrebărilor referitoare la întrebările de management, cu menţionarea candidatului căruia îi sunt adresate, la adresa de e-mail: [email protected] – termen limită – Până în data de 14.01.2025, ora 12,00

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0258861302, interior 120 sau la compartiment Resurse umane din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.

