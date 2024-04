ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 20 APRILIE 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 20 APRILIE 2024 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Ardealului nr. 1, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Economist specialist I

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Financiar- Contabilitate -Resurse Umane

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

– Studii: superioare ştiinţe economice absolvite cu diplomă de licenţă;

– Cunoştinţe de operare în programele de aplicaţii date de Ministerul de Finanţe – CAB-FOREXEBUG, FINANŢARE.ORG şi în PLATFORMA S.I.C.A.P.

– Capacitatea intelectuală şi de specialitate de a lucra într-o unitate cu profil bugetar, cunoaşterea procedurilor specifice contabilităţii financiare bugetare, cunoaşterea procedurilor contabilităţii de angajamente, capacitatea de ţinere la zi a evidenţei financiar-contabile a instituţiei, efectuare execuţii bugetare şi contabilitatea specifică A.L.O.P.

– Disponibilitate de a lucra peste program şi în echipă, cu ocazia diverselor acţiuni cultural-artistice organizate.

– Vechimea în muncă: 3 ani şi 6 luni

-Vechime în domeniul studiilor: 3 ani şi 6 luni

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 19.04.2024

2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Ardealului nr. 1, jud. Alba 09.05.2024, ora 15.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 13.05.2024, ora 15.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 14.05.2024, ora 10.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 14.05.2024, ora 15.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 15.05.2024, ora 10.00

7. Susţinerea probei scrise 17.05.2024, ora 10.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 17.05.2024, ora 15.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 20.05.2024, ora 10.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 20.05.2024, ora 14.00

11. Susţinerea interviului 21.05.2024, ora 10.00

12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 21.05.2024, ora 15.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 22.05.2024, ora 10.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 22.05.2024, ora 15.00

15. Afişarea rezultatului final al concursului 23.05.2024, ora 12.00

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

1 post vacant registrator medical debutant, M – Secția chirurgie generală;

1 post vacant registrator medical debutant, M – Unitatea de primire urgențe (UPU) SMURD;

1 post vacant registrator medical debutant, M – Cabinet oncologie medicală;

1 post vacant registrator medical, M – Secția neurologie.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Registrator medical

• studii: diplomă de bacalaureat;

• cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unor documente în WORD și EXCELL.

• Minim 6 luni vechime în activitate.

Registrator medical debutant

• studii: diplomă de bacalaureat;

• cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unor documente în WORD și EXCELL.

• fără vechime.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de mai sus se va desfășura după următorul calendar:

• Data publicării anunțului de concurs:17.04.2024;

• Depunerea dosarelor de înscriere la concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, în perioada: 17.04.2024-30.04.2024, între orele 9-13;

• Selecția dosarelor de concurs:07.05.2024-08.05.2024;

• Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (admis/respins):09.05.2024;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere:10.05.2024;

• Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatelor selecției dosarelor de înscriere:13.05.2024;

• Desfășurarea probei scrise:20.05.2024;

• Afișarea rezultatelor la proba scrisă:21.05.2024;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă:22.05.2024;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba scrisă:23.05.2024;

• Desfășurarea probei practice:24.05.2024;

• Afișarea rezultatelor la proba practică:27.05.2024;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba practică:28.05.2024;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba practică:29.05.2024;

• Desfășurarea interviului:30.05.2024;

• Afișarea rezultatelor la interviu:31.05.2024;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la interviu:03.06.2024;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la interviu:04.06.2024;

• Afișarea rezultatului final al concursului:05.06.2024.

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

• 1 post vacant muncitor calificat IV- liftier – Serviciul tehnic, administrativ și PSM- Activitatea de întreținere, revizie tehnică ascensoare.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Muncitor calificat IV – liftier

• Studii generale;

• Certificat de calificare pentru meseria de liftier;

• Autorizație I.S.C.I.R, Grupa A valabilă;

• fără vechime.

Concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat IV – liftier, se va desfășura după următorul calendar:

• Data publicării anunțului de concurs:17.04.2024;

• Depunerea dosarelor de înscriere la concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, în perioada: 17.04.2024-30.04.2024, între orele 9-13;

• Selecția dosarelor de concurs:07.05.2024-08.05.2024;

• Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (admis/respins):09.05.2024;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere:10.05.2024;

• Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatelor selecției dosarelor de înscriere:13.05.2024;

• Desfășurarea probei scrise:17.05.2024;

• Afișarea rezultatelor la proba scrisă:20.05.2024;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă:21.05.2024;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba scrisă:22.05.2024;

• Desfășurarea interviului:23.05.2024;

• Afișarea rezultatelor la interviu:24.05.2024;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la interviu:27.05.2024;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la interviu:28.05.2024;

• Afișarea rezultatului final al concursului:29.05.2024.

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

• 1 post vacant inspector de specialitate debutant, S – Serviciul achiziții publice, aprovizionare și transport;

• 1 post vacant inspector de specialitate gradul IA, S – Serviciul resurse umane și relații cu publicul.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Inspector de specialitate debutant – Serviciul achiziții publice, aprovizionare și transport

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;

• curs de perfecționare în domeniul achizițiilor publice;

• cunostinte operare PC – nivel avansat;

• fară vechime.

Inspector de specialitate gradul IA – Serviciul resurse umane și relații cu publicul

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;

• cunostinte operare PC – nivel avansat;

• vechime în specialitatea studiilor minim 6 ani şi 6 luni.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se va desfășura după următorul calendar:

• Data publicării anunțului de concurs:17.04.2024;

• Depunerea dosarelor de înscriere la concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, în perioada: 17.04.2024-30.04.2024, între orele 9-13;

• Selecția dosarelor de concurs:07.05.2024-08.05.2024;

• Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (admis/respins):09.05.2024;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere:10.05.2024;

• Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatelor selecției dosarelor de înscriere:13.05.2024;

• Desfășurarea probei scrise:28.05.2024;

• Afișarea rezultatelor la proba scrisă:29.05.2024;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă:30.05.2024;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba scrisă:31.05.2024;

• Desfășurarea probei practice:03.06.2024;

• Afișarea rezultatelor la proba practică:04.06.2024;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba practică:05.06.2024;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba practică:06.06.2024;

• Desfășurarea interviului:07.06.2024;

• Afișarea rezultatelor la interviu:10.06.2024;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la interviu:11.06.2024;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la interviu:12.06.2024;

• Afișarea rezultatului final al concursului:13.06.2024.

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

• 1 post vacant muncitor calificat I – electrician – Serviciul tehnic, administrativ și PSM- Muncitori indirect productivi;

• 1 post vacant muncitor calificat II – zugrav – Serviciul tehnic, administrativ și PSM- Muncitori indirect productivi;

• 1 post vacant muncitor calificat I – bucătar – Bloc alimentar;

• 2 posturi vacante muncitor calificat IV – bucătar – Bloc alimentar.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Muncitor calificat I – electrician

• Absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;

• Certificat de calificare în meseria de electrician;

• 9 ani vechime în meserie.

Muncitor calificat II – zugrav

• Studii generale;

• Certficat de calificare pentru meseria de zugrav;

• 6 ani vechime în meserie.

Muncitor calificat I – bucătar

• studii:școală generală, profesională sau liceu;

• certificat de calificare profesională – bucătar;

• 9 ani vechime în meserie

Muncitor calificat IV – bucătar

• studii:școală generală, profesională sau liceu;

• certificat de calificare profesională – bucătar;

• fără vechime.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat I – electrician; muncitor calificat II – zugrav; muncitor calificat I – bucătar, muncitor calificat IV- bucătar se va desfășura după următorul calendar:

• Data publicării anunțului de concurs:17.04.2024;

• Depunerea dosarelor de înscriere la concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, în perioada: 17.04.2024-30.04.2024, între orele 9-13;

• Selecția dosarelor de concurs:07.05.2024-08.05.2024;

• Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (admis/respins):09.05.2024;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere:10.05.2024;

• Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatelor selecției dosarelor de înscriere:13.05.2024;

• Desfășurarea probei scrise:17.05.2024;

• Afișarea rezultatelor la proba scrisă:20.05.2024;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă:21.05.2024;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba scrisă:22.05.2024;

• Desfășurarea probei practice:23.05.2024;

• Afișarea rezultatelor la proba practică:24.05.2024;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba practică:27.05.2024;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba practică:28.05.2024;

• Desfășurarea interviului:29.05.2024;

• Afișarea rezultatelor la interviu:30.05.2024;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la interviu:31.05.2024;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la interviu:03.06.2024;

• Afișarea rezultatului final al concursului:04.06.2024.

COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA angajează:

Numele postului: Îngrijitor

Numărul posturilor: 1

Condiţiile specifice prevăzute în fişa de post :

– minim 6 luni vechime în muncă;

Obținerea autorizației de acces la informaţii clasificate pentru candidatul declarat ,,Admis”;

în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat/ă „admis”;

stare de sănătate – apt medical şi psihologic (psihologia muncii);

păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;

capacitate de comunicare şi relaţionare;

rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare;

loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională.

U.M. 01760 SEBEȘ, angajeaza PSIHOLOG STAGIAR în asistență psihologică la U.M. 01760 Sebeș:

Principalele cerinţe ale postului:

Studii superioare în domeniul psihologiei, psihosociologiei, psihopedagogiei (absolvirea studiilor universitare cu diplomă de licenţă), cu licenţă în domeniul psihologiei/calificarea psiholog;

Atestat de liberă practică în psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale, treapta: practicant, regim exercitare: supervizare.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs, sunt următoarele:

a) cerere de înscriere la concurs adresată comandantului U.M. 01760 Sebeș – se va completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în domeniul psihologie solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european.

i) acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarat „admis” la concurs – se va completa la sediul unităţii la momentul depunerii dosarului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut după caz se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Perioada în care se pot depune dosarele este 17.04.2024-30.04.2024, în intervalul orar 0800-1500.

COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA angajează:

Numele postului: Muncitor calificat (ospătar) IV

Numărul posturilor: 3

Condiţiile specifice prevăzute în fişa de post :

absolvirea unui liceu și/sau a unei școli profesionale și/sau a unui curs de calificare ospătar, vechimea în specialitatea calificării (ospătar) – minim 6 luni;

obținerea autorizației de acces la informaţii clasificate pentru candidatul declarat ,,Admis”;

în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat/ă „admis”;

stare de sănătate – apt medical şi psihologic (psihologia muncii);

păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;

capacitate de comunicare şi relaţionare;

rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare;

loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 08.05.2024 la sediul U.M. 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet.

Școala Gimnazială Mirăslău, cu sediul în Mirăslău, str. Principală nr. 29, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Școala Gimnazială Mirăslău

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

• Studii: medii

• Vechimea în muncă: minim 3 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 16.04.2024

2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială Mirăslău, cu sediul în Mirăslău, str. Principală nr. 29, judeţul Alba, până la data de: 30.04.2024, ora 15.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 08.05.2024, ora 15.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 09.05.2024, ora 12.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 09.05.2024, ora 15.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.05.2024, ora 12.00

7. Susţinerea probei practice 14.05.2024, ora 10.00

8. Afişarea rezultatului probei practice 14.05.2024, ora 15.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 15.05.2024, ora 10.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 15.05.2024, ora 15.00

11. Susţinerea interviului 16.05.2024, ora 10.00

12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 16.05.2024, ora 15.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 17.05.2024, ora 10.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 17.05.2024, ora 12.00

15. Afişarea rezultatului final al concursului 17.05.2024, ora 14.00

COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA angajează:

Numele postului: Muncitor calificat (bucătar) III

Numărul posturilor: 2

Condiţiile specifice prevăzute în fişa de post :

absolvirea unui liceu și/sau a unei școli profesionale și/sau a unui curs de calificare bucătar, vechimea în specialitatea calificării (bucătar) – minim 3 ani și 6 luni;

obținerea autorizației de acces la informaţii clasificate pentru candidatul declarat ,,Admis”;

în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat/ă „admis”;

stare de sănătate – apt medical şi psihologic (psihologia muncii);

păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;

capacitate de comunicare şi relaţionare;

rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare;

loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 08.05.2024 la sediul U.M. 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet.

Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M 02401 Alba Iulia în data de 09.05.2024 între orele 08.00-12.00 persoana de contact secretar comisie concurs, telefon 0258.834.009 int.123.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul UM 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet, în data de 09.05.2024.

COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA angajează:

Numele postului: Muncitor calificat (bucătar) IV

Numărul posturilor: 2

Condiţiile specifice prevăzute în fişa de post :

absolvirea unui liceu și/sau a unei școli profesionale și/sau a unui curs de calificare bucătar, vechimea în specialitatea calificării (bucătar) – minim 6 luni;

obținerea autorizației de acces la informaţii clasificate pentru candidatul declarat ,,Admis”;

în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat/ă „admis”;

stare de sănătate – apt medical şi psihologic (psihologia muncii);

păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;

capacitate de comunicare şi relaţionare;

rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare;

loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează în data de 08.05.2024 la sediul U.M. 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet.

Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul U.M 02401 Alba Iulia în data de 09.05.2024 între orele 08.00-12.00 persoana de contact secretar comisie concurs, telefon 0258.834.009 int.123.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul UM 02401 Alba Iulia şi pe pagina de internet, în data de 09.05.2024.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ angajează

Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Ocna Mureș, str. Brazilor, nr.9, județul Alba, anunță organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții contractual vacante, de 0,50 normă îngrijitor la Școala Primară Războieni (structură), în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022:

Denumirea postului: ÎNGRIJTOR

Nivelul postului: FUNCȚIE DE EXECUȚIE

Compartiment: ADMINISTRATIV

Durata timpului de lucru: 4 ore pe zi, 20 de ore pe săptămână

Perioadă: NEDETERMINATĂ

ACTE NECESARE LA DOSAR:

Conform art. 35 pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

j) OPIS (2 exemplare)

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Școala Gimnazială Petrești organizează concurs pentru ocuparea unui post de 0,5 normă, periodă nedeterminată, Bibliotecar școlar – concursul de ocupare a posturilor de bibliotecar şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar se va organiza şi desfăşura în temeiul H.G. Nr. 1336/2022, publicată în Monitorul Oficial Nr. 1078/08.11.2022

Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

1 Depunerea dosarelor candidaţilor 15.04.2024- 14.05.2024 09.00 – 14.00 Secretariatul școlii

2 Selecţia dosarelor 15.05.2024 10.00 – 12.00 Secretariatul școlii

3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 15.05.2024 13.00 Avizierul școlii / Site-ul școlii

4 Proba scrisă 16.05.2024 11.00 – 14.00 Sala de examen

5 Afişarea rezultatelor de la proba scrisă 16.05.2024 16.00 Avizierul școlii / Site-ul școlii

6 Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei scrise 17.05.2024 09.00-13.00 Secretariatul școlii

7 Soluționarea contestațiilor și 17.05.2024 15.00 Avizierul școlii / Site-ul școlii

Afişarea rezultatelor finale la proba scrisă

8 Susţinerea probei de interviu 20.05.2024 09.00-12.00 Sala de examen

9 Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei de interviu 21.05.2024 09.00-13.00 Secretariatul școlii

10 Soluționarea contestațiilor probei de interviu

Afişarea rezultatelor finale 22.05.2024 15.00 Avizierul școlii / Site-ul școlii

Liceul Tehnologic „Dorin Pavel”, cu sediul în: loc.Alba Iulia, str.Tudor Vladimirescu, nr 39, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată prin H.G. NR. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului: PAZNIC -personal nedidactic, post vacant pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: medii;

-vechime în muncă necesare ocupării postului: – minim 5 ani;

-atestat profesional de agent de pază/securitate, avizul poliţiei în baza prevederilor Legii 333/2003;

-aviz psihologic favorabil pentru exercitarea funcţiei de paznic;

-abilităţi pentru munca în echipă, relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii;

– cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;

-cunoştine în domeniul SSM şi PSI;

– efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuşiilor şi responsabilitatea din fişa postului;

– asumarea responsabilităţii;

– seriozitate, disciplină, comportament responsabil, ţinută morală demnă;

-rezistenţă la sarcini repetitive;

-adaptare la sarcini de lucru schimbătoare.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Înscriere 17.04.2024 – 30.04.2023 până la ora 12

Selecția dosarelor – verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs 08.05.2024 interval orar 10,00 -12,00

Afișarea candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs 08.05.2024 ora 16,00

Înregistrarea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor depuse 09.05.2024 interval orar 10,00-12,00

Soluționarea contestațiilor 09.05.2024 interval 14,00 – 15,00

Afișarea rezultatelor după contestații 09.05.2024 ora 16,00

Proba scrisă 14.05.2024 ora 10,00

Afișarea rezultatelor la proba scrisă 14.05.2024 interval orar 16,00

Depunerea contestațiilor 15.05.2024 interval orar 8,00 – 12,00

Soluționarea contestațiilor 15.05.2024 interval 12,00 – 14,00

Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă (după contestații) 15.05.2024 ora 15,00

Proba practică 16.05.2024 ora 10,00

Afișarea rezultatelor la proba practică 16.05.2024 interval orar 16,00

Depunerea contestațiilor 17.05.2024 interval orar 8,00 – 12,00

Soluționarea contestațiilor 17.05.2024 interval 12,00 – 14,00

Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă (după contestații) 17.05.2024 ora 16,00

Interviu 20.05.2024 ora 12,00

Afișarea rezultatelor la proba interviu 20.05.2024 interval orar 14,00

Afișarea rezultatelor finale 20.05.2024 16,00

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ angajează:

Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Ocna Mureș, str. Brazilor, nr.9, județul Alba, anunță organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții contractual vacante, de 0,50 normă îngrijitor la Școala Primară Cisteiu de Mureș (structură), în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022:

Denumirea postului: ÎNGRIJTOR

Nivelul postului: FUNCȚIE DE EXECUȚIE

Compartiment: ADMINISTRATIV

Durata timpului de lucru: 4 ore pe zi, 20 de ore pe săptămână

Perioadă: NEDETERMINATĂ

ACTE NECESARE LA DOSAR:

Conform art. 35 pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

j) OPIS (2 exemplare)

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

1 Depunere dosare de înscriere 24.04.2024 – 30.04.2024

2 Selecţie dosare de înscriere 10.05.2024, până la ora 12,00

3 Afișare rezultate selecție dosare 10.05.2024, ora 12,30

Depunere contestaţii selecţiei dosare 12,30 – 14,00

Afișare rezultate contestații selecție dosare ora 15,00

4 Proba scrisă 13.05.2024, orele 9,00 – 10,30

5 Afișare rezultate probă scrisă 13.05.2024, ora 14,00

Depunere contestații proba scrisă 14,00 – 14,30

Afișare rezultate contestații proba scrisă ora 15,00

6 Proba practică 14.05.2024, ora 13,00 – 15,00

7 Afișare rezultate proba practică 14.05.2024, ora 17,30

Depunere contestații proba practică 17,30 -18,00

Afișare rezultate contestații proba practică ora 18,30

8 Interviu 15.05.2024, ora 13,00

9 Afișare rezultate interviu 15.05.2024, ora 15,00

Depunere contestații interviu 15,30 – 16,00

Afișare rezultate contestații interviu ora 16.30

10 Afișare rezultate finale 15.05.2024, ora 17,00

Liceul Tehnologic „Dorin Pavel”, cu sediul în: loc.Alba Iulia, str.Tudor Vladimirescu, nr 39, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată prin H.G. NR. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului: PAZNIC -personal nedidactic, post vacant pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: medii;

-vechime în muncă necesare ocupării postului: – minim 5 ani;

-atestat profesional de agent de pază/securitate, avizul poliţiei în baza prevederilor Legii 333/2003;

-aviz psihologic favorabil pentru exercitarea funcţiei de paznic;

-abilităţi pentru munca în echipă, relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii;

– cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;

-cunoştine în domeniul SSM şi PSI;

– efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuşiilor şi responsabilitatea din fişa postului;

– asumarea responsabilităţii;

– seriozitate, disciplină, comportament responsabil, ţinută morală demnă;

-rezistenţă la sarcini repetitive;

-adaptare la sarcini de lucru schimbătoare.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Înscriere 17.04.2024 – 30.04.2023 până la ora 12

Selecția dosarelor – verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs 08.05.2024 interval orar 10,00 -12,00

Afișarea candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs 08.05.2024 ora 16,00

Înregistrarea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor depuse 09.05.2024 interval orar 10,00-12,00

Soluționarea contestațiilor 09.05.2024 interval 14,00 – 15,00

Afișarea rezultatelor după contestații 09.05.2024 ora 16,00

Proba scrisă 14.05.2024 ora 10,00

Afișarea rezultatelor la proba scrisă 14.05.2024 interval orar 16,00

Depunerea contestațiilor 15.05.2024 interval orar 8,00 – 12,00

Soluționarea contestațiilor 15.05.2024 interval 12,00 – 14,00

Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă (după contestații) 15.05.2024 ora 15,00

Proba practică 16.05.2024 ora 10,00

Afișarea rezultatelor la proba practică 16.05.2024 interval orar 16,00

Depunerea contestațiilor 17.05.2024 interval orar 8,00 – 12,00

Soluționarea contestațiilor 17.05.2024 interval 12,00 – 14,00

Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă (după contestații) 17.05.2024 ora 16,00

Interviu 20.05.2024 ora 12,00

Afișarea rezultatelor la proba interviu 20.05.2024 interval orar 14,00

Afișarea rezultatelor finale 20.05.2024 16,00

