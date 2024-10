ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 13 octombrie 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 13 octombrie 2024 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu ” Cenade, județul Alba

Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu ” Cenade, cu sediul în Cenade, str. Principală nr. 250 jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual temporar vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile Ordonanței de Urgență nr. 107/04.09.2024, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post temporar vacant, cu 0,5 normă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: nedidactic/ Grădinița cu Program Normal Cenade

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână

PERIOADA: determinată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

• Studii: medii

• Vechimea în muncă: nu se solicită

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.scoalacenade.ro, persoană de contact: Paraschiv Cristina funcția secretar având numărul de telefon 0740842632.

*Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, județul Alba

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: administrator financiar gr. I S – COR 263111

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Juridic si de Investitii

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

a) Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă*(*diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art. 57(2) din Legea învățământului superior nr.199/2023);

b) Specialitate studii: profil economic/juridic

c) Vechime in specialitatea studiilor: minim 5 ani

d) Alte conditii specifice: – cunostinte de operare PC

– experienta de minim 1 an in domeniul achizitiilor publice

Prezintă avantaj experiența în achiziții publice în cadrul proiectelor cu finanțare europeană.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.uab.ro – informare publică – posturi vacante didactic auxiliare si nedidactic, persoană de contact: Neag Anca – Claudia, funcția secretar institutie de invatamant, având numărul de telefon 0258/806273.

*Unitatea Medico-Socială Ocna Mureș

-1 post infirmieră normă întreagă, perioadă nedeterminată. Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs/examen și a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii; curs de infirmieră; vechime în muncă- minim 5 ani.

-1 post îngrijitoare de curățenie normă întreagă, perioadă nedeterminată. Condiții specific necesare în vederea participării la concurs/examen și a ocupării funcției contractuale sunt: studii generale sau medii, vechime în muncă – minim 5 ani.

UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ OCNA MUREȘ, email [email protected] telefon 0258870441, str. Axente Sever nr. 43A et. 4

*Muzeul National al Unirii Alba Iulia

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de supraveghetor muzeu în cadrul Compartimentului Gestiunea patrimoniului.

Condiţiile specifice de participare la concursul de supraveghetor muzeu sunt:

• studii medii (absolvite cu diplomă de bacalaureat) sau școală generală

• cunoștințe de limba engleză

Lucrarea practică va avea loc în data de 31 octombrie 2024, ora 10:00 la sediul muzeului, Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 12-14. Interviul se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până în data de 23 octombrie 2024, ora 16:00, la Compartimentul Resurse umane.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la telefon 0258/813300 sau la sediul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia sau pe pagina www.mnuai.ro la secţiunea anunţuri sau la adresa de e-mail [email protected].

*Spitalul Orasenesc Campeni

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017.

Spitalul Orasenesc Campeni, cu sediul în Campeni, str. Horea, nr. 63, judetul Alba, organizează concurs /examen pentru pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director:

DENUMIREA POSTULUI: Director financiar contabil

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de conducere

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Comitet director

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: determinată

Relaţii suplimentare se obţin la sediul spitalului orasenesc Campeni, din Campeni, str. Horea nr. 63, jud. ALBA, datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul comisiei de concurs: Sulutiu Gligor Amalia Emilia, tel. 0757042298

*Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia

Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: administrator financiar gr. I S – COR 263111

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Economic și Resurse Umane – Compartimentul Economic

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

– Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă*(*diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art. 57(2) din Legea învățământului superior nr.199/2023)

– VECHIME ÎN SPECIALITATE: minim 5 ani pe funcții ce necesită studii superioare de lungă durată în domeniul economic

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.uab.ro – informare publică – posturi vacante didactic auxiliare si nedidactic, persoană de contact: Muntean Luminița, funcția administrator financiar, având numărul de telefon 0258/806276.

*Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia

Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: administrator financiar gr. III S – COR 263111

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Economic și Resurse Umane – Compartimentul Resurse Umane

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

a) Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă*(*diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art. 57(2) din Legea învățământului superior nr.199/2023);

b) Specializarea studiilor superioare de lungă durată: specializarea “Resurse umane” din ramura de știință “Sociologie” sau oricare dintre specializările din ramura de știință “ Științe economice”.

c) Experiență în muncă, în specialitatea studiilor superioare de lungă durată : minimum 1 an.

– SPECIALITATE STUDII: științe economice

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.uab.ro – informare publică – posturi vacante didactic auxiliare si nedidactic, persoană de contact: Muntean Luminița, funcția administrator financiar, având numărul de telefon 0258/806276.

*SCOALA GIMNAZIALĂ DAIA ROMÂNĂ

ÎNGRIJITOR GRĂDINIȚĂ, post vacant, pe perioadă nedeterminata la GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DAIA ROMÂNĂ, 0,5 normă

I. Condiţii specifice de participare la concurs: ÎNGRIJITOR GRĂDINIȚĂ

• Abilităţi de comunicare (scris şi vorbit)

• Cazier judiciar.

Vechimea in munca:NU ESTE CAZUL

Nivelul studiilor: 10 CLASE/ȘCOALĂ PROFESIONALĂ/LICEU

Relatii suplimentare detaliate privin atribuțiile postului, bibliografia si continutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, in zilele lucratoare, pe site-ul institutiei si/sau la sediul istitutiei angajatoare SCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA CU SEDIUL IN DAIA ROMANA, STRADA SĂLCIILOR, NR.649A, JUD. ALBA, compartimentul resurse umane/, persoana de contact: SCHIAU ELENA/ STERP ELISABETA, email:[email protected]

*Școala Gimnazială Săsciori, județul Alba

Administrator patrimoniu-0,5 normă, post vacant, pe perioadă nedeterminata, la structura Compartiment didactic auxiliar

Informatician-0,5 normă, post vacant, pe perioadă nedeterminata, la structura Compartiment didactic auxiliar

Condiţii specifice de participare la concurs post administrator patrimoniu:

1. Studii de specialitate: Universitare în domeniul economic;

2. Perfecționări (specializări): Expert în achiziții publice, Expert în accesarea fondurilor europene.

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): avansat, atestat.

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: lb. engleză- nivel mediu.

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacități organizatorice și manageriale.

6. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): da.

7. Permis de conducere categoria B.

8. Cu domiciliul în comuna Săsciori.

Condiţii specifice de participare la concurs post informatician:

– Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019):

– Abilitati avansate de operare Pc in word, Excel, Access.

– Competențe în depanarea și întreținerea harware și software a calculatorului și a echipamentelor periferice.

– Compentențe în administrarea rețelolor de calculatoare.

– Competențe de operare a datelor și de instalare și utilizare a sistemelor de operare și a softurilor educaționale.

– Cunoștințe utilizare sisteme de monitorizare audio-video.

– Cunoștințe de utilizare a softului specific activității in școli: EDUDSAL, REVISAL, SIIIR.

– Noțiuni de comunicare în relații publice.

– Spirit organizatoric.

– Abilități de comunicare și relaționare.

– Disponibilitate la sarcini și timp de lucru prelungit.

– Capacitate de gestionare a timpului și a priorităților.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI , cu sediul în LOC. SĂSCIORI, NR. 380, JUD. ALBA, compartimentul resurse umane, persoana de contact: Oancea Tincuța, email: [email protected]

*Spitalul Municipal Blaj, județul Alba

– 1 (un) post de farmacist specialist confirmat în specialitatea specialitatea farmacie clinică, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul Farmaciei Spitalului Municipal Blaj.

– Conditii specifice prevazute în fișa postului:

Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de farmacist specialist în specialitatea farmacie clinică.

Cerinte specifice: Certificat membru Colegiul Farmacistilor, Aviz de liberă practică, certificat profesional curent emis de Colegiul Farmacistilor.

Eventualele modificări ale calendarului de concurs se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro și la avizier.

*Primaria oras Cugir, județul Alba pentru DAS Cugir

Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba, organizează în baza HG nr.1336/2022 și prevederile art. VII alin.(1), alin.(2) – alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.115/2003 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, la sediul său din str.I.L.Caragiale nr.1, concurs pentru ocuparea în cadrul Direcției de Asistență Socială Cugir, Serviciul Public de Asistență socială, beneficii sociale, servicii sociale : Compartiment – Îngrijire medicală și paleativă la domiciliu din subordinea Consiliului local al Orașului Cugir – a unor funcții de execuție vacante de natură contractuală – perioadă nedeterminată de :

– 1 post asistent medical principal : studii superioare – normă întreagă ( cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână);

– 1 post asistent medical principal : studii superioare – cu 1/2 normă ( cu durata normală a timpului de muncă de 4 ore/zi, 20 ore/săptămână).

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postulrilor, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției accesând www.primariacugir.ro și la sediul instituției situat str. I.L.Caragiale nr. 1 – tel. 0258/751001 int. 115.

*Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

1 post de muncitor hidrometru. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcției contractuale de execuție sunt:

– Studii: studii medii / 10 clase + școală profesională;

– disponibilitate pentru munca în teren;

– capacitate de a lucra de pe punți și din albie;

– disponibilitate de a lucra în program discontinuu în cursul unei zile;

– disponibilitate la program prelungit în cazul producerii unor fenomene hidrometeorologice periculoase.

Concursul se va desfășura la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba, din strada Lalelelor nr. 7A, site: http://mures.rowater.ro/despre-noi/cariera/concursuri-ocupare-posturi/

*Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

1 post de arhivar. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcției contractuale de execuție sunt:

– Studii: studii medii / 10 clase + școală profesională;

– Calificări: curs de calificare arhivar.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba, din Alba Iulia, Str. Lalelelor, nr. 7A sau la numărul de telefon 0258/833356, interior 3106, persoană de contact: Mihaela Marcus – secretar comisie de concurs și comisie de soluționare a contestațiilor. website: www.mures.rowater.ro

*Administrația Bazinală de Apă Mureș – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

1 post de muncitor hidrometru, la stația hidrometrică Colibi, din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba-4 ore/zi.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcției contractuale de execuție sunt:

– Studii: studii medii / 10 clase + școală profesională;

– disponibilitate pentru munca în teren;

– capacitate de a lucra de pe punți și din albie;

– disponibilitate de a lucra în program discontinuu în cursul unei zile;

– disponibilitate la program prelungit, în cazul producerii unor fenomene hidrometeorologice periculoase.

*ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU”, VINȚU DE JOS, JUD. ALBA

ÎNGRIJITOR GRĂDINIȚĂ, CU PROGRAM PRELUNGIT, post vacant, pe perioadă nedeterminata la GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT VINȚU DE JOS, numărul de posturi: 0,50;

I. Condiţii specifice de participare la concurs: ÎNGRIJITOR GRĂDINIȚĂ

• Abilităţi de comunicare (scris şi vorbit)

• Cazier judiciar.

Vechimea in munca:NU ESTE CAZUL

Nivelul studiilor: 10 CLASE/ȘCOALĂ PROFESIONALĂ/LICEU

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU”, cu sediul în VINȚU DE JOS, STR. MIHAI EMINESCU, NR.12, JUD. ALBA, compartimentul resurse umane/, persoana de contact: CRIȘAN ALINA IOANA/ FILIMON CAMELIA MARIA, email: [email protected]

*Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Abrud, județul Alba

1 post contractual vacant muncitor 0,5 normă, perioada nedeterminată, Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Condiţii specifice de participare la concurs:

Abilități, calități și aptitudini necesare:

• abilități de relaționare și comunicare cu întreg personalul;

• abilități pentru muncă în echipă în limita sarcinilor, atribuțiilor din fișa postului.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului şi bibliografia vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare,la secretariat la structura arondată Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1, Str. Aleea Parcului, Nr. 12, jud. Alba– telefon 0258/ 780791şi pe www.scoalaabrud.ro

*Gradinita cu program prelungit nr.16 Alba Iulia

I. Grădinița cu Program Prelungit Nr.16 Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str.Tudor Vladimirescu, nr.143, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractual vacantă, ÎNGRIJITOR COPII, în temeiul HG Nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

Denumirea postului: Îngrijitoare copii

Numărul de posturi: 0,5

Nivelul postului: funcție de execuție

Gradul/Treapta profesional/profesională: 0

Structura postului: Compartimentul nedidactic

Durata timpului de lucru: 4 h/zi, 20 h/ săptămână

Perioadă: nedeterminată

Condiții specifice: necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

• Nivelul studiilor: medii;

• Are capacitate deplină de exercițiu;

• Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestat pe baza fișei de examen medical;

• Abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul unității, abilități pentru munca în echipă în limita sarcinilor, atribuțiilor din fișa postului;

• Disponibilitate pentru un program flexibil, la nevoie;

• Curs de igienă valabil /sau alte documente doveditoare până la obținerea certificatului

Informații suplimentare se pot obține de la sediul Grădiniței cu Program Prelungit Nr.16 Alba Iulia, tel. 0258-815596, sau tel.- 0731308639

*ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,AVRAM IANCU” ABRUD

1 post vacant nedidactic de muncitor, 0,5 normă,

Condiţii specifice de participare la concurs:

Abilități, calități și aptitudini necesare:

• abilități de relaționare și comunicare cu întreg personalul;

• abilități pentru muncă în echipă în limita sarcinilor, atribuțiilor din fișa postului.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, se pot obține la secretariat, în zilele lucrătoare, la structura arondată Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1, Str. Aleea Parcului, Nr. 12, jud. Alba– telefon 0258/ 780791, www.scoalaabrud.ro.

*Liceul Tehnologic Sebeș, județul Alba

Liceul Tehnologic Sebeș, cu sediul în Sebeș, Str. Viilor nr. 2, jud. Alba, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectand prevederile ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 107 din 4 septembrie 2024, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor grădiniță

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Gradinita Copiilor Voiosi

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

-Studii: 10 clase

-Vechimea minimă în munca: nu se solicită

Informații suplimentare se pot obține de la sediul institutiei, de pe website: www.ltsebes.ro persoană de contact: Mihaut Simona Maria, functia secretar șef, avand numarul de telefon 0724.230.052.

*ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUCIAN BLAGA OCNA MUREȘ

Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Ocna Mureș, str. Brazilor, nr.9, județul Alba, anunță organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții contractual vacante, de 1 normă îngrijitor la Grădinița cu Program Prelungit nr. 6 (unitate structură), în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 8.11.2022:

Denumirea postului: ÎNGRIJITOR

Nivelul postului: FUNCȚIE DE EXECUȚIE

Compartiment: ADMINISTRATIV

Durata timpului de lucru: 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână

Perioadă: NEDETERMINATĂ

CONDIȚII SPECIFICE:

a) studii medii, finalizate cu examen de bacalaureat

b) disponibilitate pentru program flexibil

*Spitalul Municipal Blaj

– 7 posturi vacante – asistent medical generalist (S/SSD/PL) – durată nedeterminată;

– 4 posturi temporar vacante- asistent medical generalist (S/SSD/PL) durată determinată.

Condiții specifice pentru ocuparea postului de asistent medical generalist (S/SSD/PL):

– diplomă de licența in specialitatea postului/ diploma de absolvire a învățământului superior de 3 ani in specialitate/ diploma de școală sanitară postliceală sau echivalentă în specialitatea medicină generală;

– certificat de membru al OAMGMAMR

– avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical sau adeverința de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR

Eventualele modificări ale calendarului de concurs se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro

