ANGAJĂRI la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Patru posturi de medic, scoase la concurs

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, b-dul Revoluţiei, nr.23, anunţă scoaterea la concurs a urmatoarelor posturi vacante, publicate in revista „Viata medicala” nr. 46/16.11.2018:

• 1 post vacant de medic în specialitatea psihiatrie in cadrul Compartimentului psihiatrie cronici Baia de Aries – norma intreaga – pentru republicare;

• 1 post vacant de medic în specialitatea neurochirurgie in cadrul Compartimentului neurochirurgie – norma intreaga – pentru republicare;

• 1 post vacant de medic în specialitatea otorinolaringologie in cadrul sectiei ORL – norma intreaga – pentru republicare;

• 1 post vacant de medic de medic rezident aflat in ultimul an de pregatire, confirmat în specialitatea neonatologie in cadrul Sectiei neonatologie – norma intreaga ;

Relaţii suplimentare cu privire la tematica şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la telefon 0258/820825, interior 146 sau pe site-ul unitatii www.spitalalba.ro.