Angajări în POLIȚIE 2021 din sursă externă. MAI scoate la concurs zeci de posturi. Condiții pentru angajare

A MURIT fiica poetului și filosofului Lucian Blaga: Dorli Blaga s-a născut la 2 mai 1930, la Berna, Elveția

A murit Dorli Blaga, fiica poetului și filosofului Lucian Blaga. Anunțul a fost făcut de realizatorul TV Dan Negru, pe pagina sa de Facebook.

„A murit fiica lui Blaga, Dorli Blaga. Postarea de mai jos e degeaba de acum. Sunt mahnit ca n-am reușit sa-mi conving colegii din tv așa cum am scris atunci, aici…”, scrie Dan Negru pe Facebook, făcând trimitere la o postare din 13 octombrie: „Am trecut pe aici acum și mi-am amintit că la Alba Iulia trăiește fiica unei legende: Dorli Blaga,fiica lui Lucian Blaga. La 91 de ani e perfect lucidă și poveștile ei despre personalitățile pe care le-a întâlnit sunt extraordinare. Le-aș propune colegilor mei din televiziuni, acu’ când se pregătesc programele de 1 Decembrie, să o ia în seamă pe fiica lui Blaga. Poveștile ei vor aduce aplauze și onoare televiziunii care le va difuza. Căutați-o pe fiica lui Lucian Blaga! „Viața e o plimbare spre somn” , zicea tatăl lui Dorli. Faceți o plimbare la Alba și arătați-o la tv de 1 dec. Cât încă se mai poate! Tatăl ei are o statuie sau o stradă in fiecare oraș românesc…”

Dorli Blaga s-a născut la 2 mai 1930, la Berna, Elveția unde tatăl ei, Lucian Blaga lucra în calitate de atașat de presă la Legația Română. Numele de alint Dorli este de fapt un derivat de la cuvîntul „dor”, unul din simbolurile centrale ale poeziei lui Blaga, scrisă mai ales în perioada în care acesta a fost atașat cultural la legațiile românești din Elveția sau Portugalia, potrivit Wikipedia.

Mama sa a fost Cornelia Brediceanu, cea mai mică dintre cei patru copii ai lui Coriolan Brediceanu

A urmat cursurile liceale la Sibiu în perioada războiului, iar apoi, după eliberarea Ardealului de Nord, la Liceul de fete „Regina Maria” din Cluj (azi Colegiul Național George Coșbuc (Cluj) . Se înscrie la Facultatea de Fizică din Cluj, transferându-se apoi la aceeași facultate a Universității din București.

Dorli Blaga a contribuit la editarea operei complete a tatălui său.

